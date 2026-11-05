Ứng dụng công nghệ mô phỏng và bản sao số phục vụ công tác Công an

Ngày 5/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp Chủ tịch vận hành toàn cầu Tập đoàn Dassault Systèmes (Pháp) Pierre Barnabé.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức khẳng định Bộ Công an Việt Nam đánh giá rất cao vị thế của Tập đoàn Dassault Systèmes.

Chào mừng ông Pierre Barnabé đến thăm, làm việc tại Bộ Công an, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Pháp đang phát triển mạnh mẽ trên nền tảng Đối tác chiến lược toàn diện, đặc biệt là sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tới Pháp vào tháng 9 vừa qua. Hai nước có mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao, chia sẻ nhiều điểm tương đồng về đề cao chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nêu rõ, trong tổng thể quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, hợp tác về an ninh và công nghệ cao luôn đóng vai trò trụ cột trong việc củng cố lòng tin chính trị và nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống; đồng thời cho biết, Chính phủ Việt Nam nói chung và Bộ Công an Việt Nam nói riêng đang quyết liệt triển khai Chiến lược chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia, thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến và phát triển nền công nghiệp an ninh tự chủ, lưỡng dụng, hiện đại.

Hai bên thảo luận một số phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức khẳng định, Bộ Công an Việt Nam đánh giá rất cao vị thế hàng đầu thế giới của Tập đoàn Dassault Systèmes trong lĩnh vực phần mềm thiết kế 3D, quản lý vòng đời sản phẩm, công nghệ bản sao số và AI công nghiệp; đồng thời ghi nhận những bước tiến tích cực của Tập đoàn tại Việt Nam thời gian qua. Nổi bật là việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển (R&D) và Trung tâm Xuất sắc (Center of Excellence – COE) về AI và Bản sao số (Digital Twin) tại Việt Nam vào tháng 1/2026.

Nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị Tập đoàn Dassault Systèmes tăng cường phối hợp với Cục Công nghiệp an ninh và các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công an nghiên cứu ứng dụng nền tảng phần mềm thiết kế - mô phỏng 3D và quản lý vòng đời sản phẩm vào quy trình nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và thử nghiệm các phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, thiết bị bay không người lái và phương tiện đặc chủng phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức và ông Pierre Barnabé.

Bên cạnh đó, phối hợp nghiên cứu áp dụng các giải pháp mô phỏng 3D thời gian thực và Bản sao số của Tập đoàn vào công tác giám sát an ninh đô thị, quản lý giao thông thông minh cũng như xây dựng mô hình mô phỏng phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, quản lý khủng hoảng, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn…

Nhân dịp này, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cũng đề nghị Tập đoàn Dassault Systèmes tăng cường chia sẻ kinh nghiệm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo vệ bản quyền phần mềm, chủ quyền dữ liệu quốc gia; phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo, huấn luyện về AI, công nghệ mô phỏng tiên tiến và bảo mật dữ liệu cho lực lượng Công an Việt Nam cũng như tạo điều kiện để Bộ Công an tiếp cận các giải pháp công nghệ hiện đại đang triển khai tại Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển và Trung tâm Xuất sắc về AI và Bản sao số của Tập đoàn tại Việt Nam.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức tặng quà lưu niệm ông Pierre Barnabé.

Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đã dành thời gian tiếp, ông Pierre Barnabé đánh giá cao những định hướng của Bộ Công an Việt Nam trong thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và phát triển công nghiệp an ninh; cho biết, Tập đoàn mong muốn phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an trao đổi, xác định nhu cầu và nghiên cứu những hướng hợp tác phù hợp, nhất là ứng dụng công nghệ mô phỏng và bản sao số trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm, quản lý đô thị, giao thông và hỗ trợ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức và ông Pierre Barnabé cùng các đại biểu.

Ông Pierre Barnabé cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy trao đổi chuyên gia, đào tạo nguồn nhân lực và chia sẻ kinh nghiệm triển khai các giải pháp công nghệ gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu; qua đó góp phần đưa hợp tác giữa hai bên đi vào thực chất, phù hợp với nhu cầu của Bộ Công an Việt Nam và năng lực của Tập đoàn.