Ứng dụng công nghệ in 3D phẫu thuật thành công ca ung thư hàm mặt phức tạp

Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 phẫu thuật cho người bệnh (Ảnh: BVCC)

Trước đó, người bệnh xuất hiện đau kéo dài vùng hàm trên phải, từng được chẩn đoán và điều trị như một bệnh lý răng miệng thông thường tại cơ sở nha khoa, bao gồm nhổ răng và phục hình. Tuy nhiên, triệu chứng đau không thuyên giảm.

Người bệnh đi khám tại bệnh viện chuyên sâu, được phát hiện ung thư hàm trên phải và nhập viện Khoa Phẫu thuật và Tạo hình Hàm mặt (B8), Bệnh viện Quân Y 175. Tại đây, người bệnh được thực hiện các xét nghiệm, chụp CT, MRI, xạ hình xương, hóa mô miễn dịch và tầm soát toàn thân.

Kết quả cho thấy khối u đã phá hủy rộng xương hàm trên, xương gò má, hốc mũi, sàn ổ mắt, đồng thời xâm lấn một phần xương bướm và xoang sàng, nằm sát nền sọ. Người bệnh được hội chẩn liên chuyên khoa, chủ trì hội chẩn là Đại tá, TS-BS Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc bệnh viện, xác định loại ung thư này đáp ứng kém với hóa xạ trị, phẫu thuật là phương pháp điều trị chính.

Bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 thăm khám cho người bệnh (Ảnh: BVCC)

Ca mổ được ekip phẫu thuật chuẩn bị kỹ lưỡng, lên kế hoạch phẫu thuật giả tưởng và ứng dụng công nghệ in 3D.

Sau hơn 13 giờ, toàn bộ tổn thương tầng giữa mặt được cắt bỏ, bao gồm xương hàm trên phải, sàn ổ mắt, hốc mũi phải, một phần xương bướm và xoang sàng. Các diện cắt được kiểm tra bằng sinh thiết tức thì nhằm bảo đảm loại bỏ tối đa tổn thương, nạo vét hạch cổ phải triệt căn.

Khuyết hổng tầng giữa mặt sau cắt u được tái tạo bằng vạt xương mác tự do. Xương mác được tạo hình theo kế hoạch 3D, chuyển lên vùng mặt và nối mạch máu bằng kỹ thuật vi phẫu. Sàn ổ mắt được tái tạo bằng lưới titan; một phần cơ thái dương được sử dụng để trám lấp khuyết hổng, góp phần phục hồi cấu trúc và che phủ vùng phẫu thuật.

Sau phẫu thuật, người bệnh được tiếp tục điều trị theo phác đồ xạ trị tại Trung tâm Ung bướu và y học hạt nhân, Bệnh viện Quân y 175. Hiện tình trạng bệnh nhân đã ổn định, được xuất viện và tái khám theo dõi định kỳ.