Cán bộ Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng theo dõi lịch công tác trên phần mềm “Chuyển đổi số trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”. Ảnh: Nguyễn Khánh

Đổi mới phương thức quản lý, bảo vệ biên giới

Biên giới quốc gia vừa là tuyến đầu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia, vừa là không gian giao lưu, hợp tác và phát triển. Tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm xuyên quốc gia ngày càng tinh vi, đòi hỏi Bộ đội Biên phòng đổi mới phương thức quản lý, kết hợp sức mạnh con người với thành tựu khoa học, công nghệ.

Tuần tra trực tiếp có ưu thế trong nắm tình hình thực địa, tiếp xúc với nhân dân và xử lý vụ việc, nhưng gặp nhiều khó khăn ở vùng núi cao, rừng sâu, địa hình chia cắt. Hệ thống camera, cảm biến, thiết bị định vị và bản đồ số có thể hỗ trợ mở rộng phạm vi giám sát, hỗ trợ phát hiện dấu hiệu bất thường, xác định vị trí và phối hợp xử lý.

Cốt lõi của chuyển đổi số là chuyển từ xử lý thông tin phân tán sang quản lý, khai thác dữ liệu có hệ thống. Thông tin về địa hình, tuyến tuần tra, cửa khẩu và tình hình vi phạm, nếu được chuẩn hóa, cập nhật và chia sẻ đúng thẩm quyền sẽ giúp người chỉ huy đánh giá tình hình, bố trí lực lượng, giảm thời gian xử lý. Tuy nhiên, dữ liệu kỹ thuật không phản ánh đầy đủ bối cảnh xã hội, tập quán địa phương và ý đồ hoạt động của các đối tượng. Vì vậy, giám sát từ xa phải gắn với kiểm tra thực địa; dữ liệu số phải được đối chiếu với thông tin nghiệp vụ, kinh nghiệm địa bàn và nguồn tin từ nhân dân.

Mở rộng tầm quan sát, nâng cao năng lực phân tích

Thiết bị bay không người lái có thể phát huy hiệu quả tại những địa bàn có địa hình phức tạp, khó tiếp cận. Khi được trang bị camera quang học, cảm biến ảnh nhiệt phù hợp, phương tiện này có thể hỗ trợ khảo sát địa hình, quan sát trên phạm vi rộng, cung cấp hình ảnh phục vụ đánh giá tình hình và tổ chức tuần tra. Trong thiên tai, thiết bị bay có thể hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, ghi nhận tình hình tại khu vực lực lượng trực tiếp chưa tiếp cận được. Dữ liệu hình ảnh theo thời gian cũng giúp theo dõi biến đổi địa hình, hiện trạng công trình, phục vụ quản lý mốc giới và xác định những vị trí cần kiểm tra.

Khả năng hoạt động của thiết bị vẫn chịu ảnh hưởng bởi thời tiết, địa hình, dung lượng pin và thời gian hoạt động. Việc đầu tư phải căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm địa bàn, chi phí vận hành và năng lực bảo dưỡng; tránh trang bị dàn trải, thiếu điều kiện khai thác. Quá trình sử dụng phải tuân thủ quy định về quản lý vùng trời, an toàn bay và bảo vệ bí mật nhà nước. Hình ảnh thu thập phải được quản lý chặt chẽ, khai thác đúng mục đích, đúng thẩm quyền. Thiết bị hỗ trợ nắm tình hình, không thay thế trách nhiệm xác minh và quyết định của con người.

Cùng với mở rộng tầm quan sát, trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ phân tích dữ liệu từ camera, cảm biến, bản đồ số và cơ sở dữ liệu nghiệp vụ. Khả năng phân loại hình ảnh, phát hiện biến động, tổng hợp thông tin giúp cán bộ giảm khối lượng xử lý thủ công, tập trung vào những dấu hiệu cần kiểm tra.

Khi dữ liệu đủ tin cậy và được cập nhật thường xuyên, công cụ phân tích có thể hỗ trợ nhận diện xu hướng, nâng cao khả năng dự báo. Tuy nhiên, cảnh báo của thuật toán không phải kết luận nghiệp vụ. Sai lệch có thể xuất hiện khi dữ liệu thiếu tính đại diện hoặc không phù hợp với điều kiện thực tế.

Do đó, cảnh báo quan trọng phải được kiểm chứng; những quyết định ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân phải do người có thẩm quyền xem xét, chịu trách nhiệm. Chất lượng dữ liệu, độ chính xác và cơ chế giám sát của con người là những điều kiện cần được coi trọng khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn giám sát qua hệ thống camera AI và công nghệ nhận diện biển số xe tự động được lắp đặt tại khu vực đường chuyên dụng xuất nhập khẩu hàng hóa - cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Triển khai đồng bộ, làm chủ công nghệ

Hiệu quả hiện đại hóa phụ thuộc vào khả năng kết nối thiết bị, dữ liệu và quy trình chỉ huy trong một hệ thống thống nhất. Trọng tâm là bảo đảm thông tin được tiếp nhận, chuẩn hóa, chia sẻ theo phân cấp, phục vụ kịp thời nhiệm vụ của từng đơn vị.

Trước hết, cần rà soát những hạn chế trong giám sát, tuần tra, kiểm soát cửa khẩu và quản lý địa bàn để lựa chọn giải pháp phù hợp. Ưu tiên lựa chọn những công nghệ có tính ứng dụng cao, tương thích với hạ tầng hiện có, thuận lợi trong bảo trì. Việc triển khai cần có lộ trình, thí điểm, đánh giá hiệu quả trước khi mở rộng.

Thứ hai, bảo đảm an ninh mạng, an toàn dữ liệu phải được thực hiện xuyên suốt. Cần kiểm soát truy cập, phân quyền khai thác, mã hóa phù hợp, lưu vết hoạt động và kiểm tra định kỳ. Mỗi hệ thống phải có phương án duy trì hoạt động khi xảy ra sự cố; dữ liệu được thu thập, sử dụng đúng mục đích, bảo đảm bí mật nhà nước và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thứ ba, phát triển nhân lực phải đi trước hoặc song hành với đầu tư trang bị. Cán bộ, chiến sĩ cần được bồi dưỡng kỹ năng vận hành, phân tích dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin và xử lý sự cố. Cần tăng cường phối hợp với cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp trong nước để nâng cao khả năng bảo dưỡng, sửa chữa, từng bước làm chủ công nghệ.

Hiện đại hóa giám sát biên giới phải gắn với xây dựng thế trận biên phòng toàn dân. Đồng bào am hiểu địa hình, phong tục và những biến động tại địa bàn. Nguồn tin từ nhân dân, khi được kiểm chứng, sẽ bổ sung cho dữ liệu kỹ thuật, giúp đánh giá đúng tình hình. Công nghệ cũng cần hỗ trợ phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với chính quyền địa phương, Công an, Hải quan và các lực lượng liên quan.

Hiệu quả chuyển đổi số phải được đo bằng khả năng phát hiện, xác minh vi phạm, tốc độ xử lý thông tin, mức độ an toàn và hiệu quả sử dụng ngân sách. Công nghệ chỉ thực sự phát huy sức mạnh khi cán bộ, chiến sĩ làm chủ phương tiện, vững nghiệp vụ, gần dân, hiểu dân, dựa vào dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam