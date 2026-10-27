Ứng dụng công nghệ, đổi mới tuyên truyền về an toàn giao thông trên báo chí

Hội nghị tập huấn tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2026 diễn ra ngày 27.10.2026 nhằm cập nhật thông tin, kiến thức pháp luật và trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ những người làm báo và làm công tác thông tin tuyên truyền.

Sự kiện do Cục Báo chí (Bộ VHTTDL) chủ trì phối hợp cùng Báo Nhân Dân và Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tổ chức, với sự tham dự trực tiếp và trực tuyến của đông đảo đại biểu đến từ các sở VHTTDL, sở Văn hóa Thể thao cùng các cơ quan báo chí.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí nhấn mạnh, an toàn giao thông là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân và trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh việc hoàn thiện chính sách, pháp luật, tăng cường quản lý và xử lý vi phạm, công tác thông tin, tuyên truyền đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Trong thời gian qua, các cơ quan báo chí đã tích cực thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông, kịp thời phản ánh tình hình, phổ biến các quy định pháp luật, cảnh báo nguy cơ tai nạn cùng những mô hình và cách làm hiệu quả.

Dù vậy, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hoạt động tuyên truyền cần tiếp tục đổi mới để bảo đảm tính chính xác, thiết thực, dễ tiếp cận và có khả năng tác động tích cực đến hành vi người dân.

Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí phát biểu khai mạc Hội nghị

Với chức năng quản lý nhà nước về báo chí, Cục Báo chí xác định việc nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về an toàn giao thông là nhiệm vụ cần quan tâm triển khai thường xuyên.

"Việc phối hợp tổ chức Hội nghị lần này nhằm tăng cường sự gắn kết giữa cơ quan quản lý báo chí, lực lượng trực tiếp thực thi pháp luật và các cơ quan báo chí, qua đó tạo điều kiện cho phóng viên, biên tập viên tiếp cận thông tin chính thống, trao đổi vấn đề phát sinh trong thực tiễn và nâng cao hiệu quả tuyên truyền", ông Đặng Khắc Lợi nói.

Để đạt mục tiêu đề ra, ông Đặng Khắc Lợi đề nghị các sở VHTTDL cùng các sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch, bố trí thời lượng, mở các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự và sản phẩm truyền thông phù hợp để đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Các cơ quan báo chí cần tăng cường thời lượng, nâng cao chất lượng thông tin, đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền sao cho thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), cập nhật chủ trương, chính sách và quy định pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2026

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội cùng các nền tảng truyền thông đa phương tiện, chú trọng đối tượng là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động, người điều khiển phương tiện và đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải.

Nội dung tập trung tuyên truyền các hành vi vi phạm phổ biến, nguyên nhân gây tai nạn cùng kỹ năng phòng ngừa, việc chấp hành quy định về nồng độ cồn, tốc độ, làn đường, phần đường, đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn, không sử dụng điện thoại khi lái xe, không giao xe cho người không đủ điều kiện, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Công tác tuyên truyền cũng cần tăng cường cảnh báo nguy cơ mất an toàn tại khu vực trường học, đường ngang đường sắt, đường cao tốc, tuyến giao thông trọng điểm và địa bàn hay xảy ra tai nạn.

Các cơ quan báo chí phải chủ động cập nhật, kiểm chứng thông tin, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để đăng tải chính xác tin tức về tai nạn, ùn tắc, điểm nguy cơ và phương án tổ chức giao thông, giúp người dân lựa chọn lộ trình cùng phương tiện đi lại an toàn trong dịp lễ, Tết, mùa du lịch và thời điểm học sinh tựu trường.

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Trưởng ban Nhân Dân điện tử, Báo Nhân Dân, trình bày chuyên đề về việc nâng cao chất lượng và hiệu quả thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông trên báo chí

Đồng thời, cần bảo đảm thông tin khách quan, chính xác, tránh đăng tải nội dung chưa kiểm chứng gây ảnh hưởng tiêu cực, tăng cường biểu dương điển hình tiên tiến, phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích, nhân rộng mô hình hay và hành vi ứng xử văn minh.

Việc tăng cường phối hợp giữa cơ quan báo chí, công an, cơ sở giáo dục và chính quyền địa phương cùng định kỳ đánh giá kết quả sẽ là cơ sở quan trọng để điều chỉnh nội dung, phương thức tuyên truyền trong năm 2027.

Tại Hội nghị, các chuyên gia và báo cáo viên đã chia sẻ những vấn đề mới trong chính sách, pháp luật giao thông, tình hình thực tiễn cùng những lưu ý trong quá trình tác nghiệp, khai thác, kiểm chứng và xử lý thông tin.

Cụ thể, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), đã cập nhật chủ trương, chính sách và quy định pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2026.

Trong khi đó, nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Trưởng ban Nhân Dân điện tử, Báo Nhân Dân, đã trình bày chuyên đề về việc nâng cao chất lượng và hiệu quả thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông trên báo chí.