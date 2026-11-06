Ứng dụng công nghệ để nâng tầm nông sản

Bằng việc ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất rau thủy canh, trồng nho trong nhà kính, ông Nguyễn Minh Châu (xã Ninh Phước) từng bước xây dựng mô hình nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường về thực phẩm an toàn. Ông là một trong những điển hình khởi nghiệp với thương hiệu Huyền Vy Farm.

Khởi nghiệp từ nông nghiệp công nghệ cao

Trang trại rau thủy canh của gia đình ông Nguyễn Minh Châu ở thôn Bình Quý 4. Trên diện tích 2.000m², những giàn rau xanh tốt được trồng theo phương pháp thủy canh hồi lưu, với dung dịch dinh dưỡng liên tục luân chuyển qua hệ thống ống trồng. Khu vực sản xuất được bố trí trong nhà kính có lưới bao quanh, kết hợp hệ thống bơm dung dịch và phun sương tự động, giúp cung cấp dinh dưỡng, điều tiết nhiệt độ, tạo môi trường thuận lợi cho cây sinh trưởng.

Mô hình trồng rau xanh bằng phương pháp thủy canh hồi lưu của gia đình ông Nguyễn Minh Châu.

Để thích ứng với điều kiện khí hậu nắng nóng, ông Châu tính toán kỹ hướng lắp đặt nhà kính nhằm tận dụng luồng gió tự nhiên, hạn chế chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài. Hệ thống phun sương được bố trí hợp lý để làm mát, hạn chế tình trạng cây bị sốc nhiệt. Cùng với đó, các thiết bị như: Giàn trồng, ống thủy canh, máy bơm, khay ươm, cốc trồng, giá thể và hệ thống cung cấp dung dịch dinh dưỡng được đầu tư đồng bộ. Tổng chi phí đầu tư ban đầu khoảng 850 triệu đồng/1.000m².

Trong quá trình sản xuất, ông Châu chủ động gieo trồng gối vụ nhiều loại rau như: Cải bó xôi, tần ô, cải thìa, cải xanh, rau dền... Hạt giống được ươm tại khu vực riêng. Sau khoảng 10 ngày, cây con được chuyển lên hệ thống ống thủy canh để tiếp tục chăm sóc khoảng 20 ngày trước khi thu hoạch. Việc bố trí các lứa rau xen kẽ giúp trang trại duy trì nguồn cung thường xuyên, đáp ứng nhu cầu của các siêu thị, cửa hàng nông sản và nhà hàng trong, ngoài tỉnh. Hiện nay, mỗi ngày trang trại thu hoạch khoảng 60kg rau các loại, với giá bán bình quân 30.000 đồng/kg. Doanh thu đạt khoảng 45 - 50 triệu đồng/tháng; sau khi trừ chi phí sản xuất, lợi nhuận còn khoảng 15 - 17 triệu đồng/tháng.

Việc chủ động ươm cây giống trước khi đưa lên giàn giúp rút ngắn khoảng 10 ngày mỗi vụ so với phương pháp gieo hạt trực tiếp trên hệ thống thủy canh.

Theo ông Châu, phương pháp thủy canh hồi lưu giúp người trồng chủ động kiểm soát nguồn nước, dinh dưỡng và điều kiện sinh trưởng của cây. Dung dịch dinh dưỡng được tuần hoàn, góp phần tiết kiệm nước và giảm công chăm sóc. Việc chủ động ươm cây giống trước khi đưa lên giàn giúp rút ngắn khoảng 10 ngày mỗi vụ so với phương pháp gieo hạt trực tiếp trên hệ thống thủy canh. Sau mỗi lứa thu hoạch, hệ thống ống được vệ sinh sạch sẽ để chuẩn bị cho vụ sản xuất tiếp theo. Theo tính toán của ông Châu, năng suất rau trồng bằng phương pháp thủy canh hồi lưu cao hơn khoảng 1,5 lần so với phương pháp trồng trên đất. Cách làm này không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng diện tích mà còn giúp trang trại chủ động hơn về sản lượng và thời gian cung ứng rau cho khách hàng.

Xây dựng thương hiệu nông sản

Tốt nghiệp ngành xây dựng, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP. Hồ Chí Minh), ông Châu từng có hơn 10 năm làm kỹ thuật tại các công ty xây dựng. Tuy nhiên, với niềm đam mê nông nghiệp, ông dành 6 tháng tìm hiểu, học hỏi kỹ thuật trồng rau thủy canh từ các hợp tác xã ở TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng trước khi trở về quê khởi nghiệp.

Tháng 6-2022, ông đầu tư hơn 500 triệu đồng xây dựng nhà kính, trồng rau thủy canh trên diện tích 500m². Thời gian đầu, việc tìm đầu ra cho sản phẩm gặp nhiều khó khăn. Ông kiên trì giới thiệu sản phẩm đến các đơn vị phân phối và đến tháng 11-2022 mới có đơn hàng đầu tiên từ một siêu thị trong tỉnh. Đến giữa năm 2023, mô hình bắt đầu có lợi nhuận để tái đầu tư. Diện tích trồng rau được nâng lên 1.000m² vào tháng 6-2023 và mở rộng lên 2.000m² từ năm 2025.

Ông Nguyễn Minh Châu thu hoạch nho ngón tay đen trồng trong nhà kính.

Bên cạnh đó, ông còn đầu tư trồng nho ngón tay đen trong nhà kính với chi phí hơn 350 triệu đồng/1.000m². Từ diện tích ban đầu hơn 1.000m², đến nay, mô hình trồng nho ngón tay đen đã được mở rộng lên hơn 6.000m² tại xã Ninh Phước và Thuận Nam. Các vườn nho được sản xuất theo quy trình VietGAP, hướng đến cung ứng ổn định cho hệ thống siêu thị và các kênh phân phối nông sản. Khoảng 70% sản lượng nho được tiêu thụ trực tuyến, với giá bán từ 200.000 đến 220.000 đồng/kg. Cả rau thủy canh và nho đều được dán mã QR để khách hàng nhận diện thương hiệu Huyền Vy Farm. Thời gian tới, ông dự định bổ sung thông tin về quá trình gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch để khách hàng thuận tiện tìm hiểu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Hiện nay, trang trại tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương, với thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng/người/tháng. Để có được kết quả này, ông Châu đã trải qua không ít khó khăn trong quá trình khởi nghiệp. Những tháng đầu, rau thủy canh chưa có đầu ra ổn định, ông phải mang sản phẩm biếu người thân, bạn bè để giới thiệu và tìm kiếm khách hàng. Đối với cây nho, mô hình cũng trải qua 4 vụ thất thu, đến năm thứ 3 mới bắt đầu cho kết quả khả quan. Không nản lòng trước những khó khăn, ông từng bước tích lũy kinh nghiệm, điều chỉnh kỹ thuật canh tác sau mỗi vụ và tìm kiếm thị trường tiêu thụ phù hợp.

“Mong muốn của tôi là phát triển nông sản quê hương theo hướng bền vững, bảo đảm chất lượng và có đầu ra ổn định. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục tập trung phát triển các sản phẩm rau thủy canh, nho nhà kính; đồng thời ứng dụng công nghệ trong sản xuất, quản lý và tiêu thụ để nâng cao giá trị nông sản, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động địa phương”, ông Châu chia sẻ.

Bà Trần Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Ninh Phước: Ông Nguyễn Minh Châu là hội viên nông dân mạnh dạn khởi nghiệp với mô hình trồng rau thủy canh kết hợp trồng nho trong nhà kính. Với tinh thần chủ động học hỏi, tìm tòi và ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, mô hình của ông từng bước phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho lao động địa phương. Đây cũng là mô hình tiêu biểu được Hội Nông dân xã lựa chọn tổ chức cho cán bộ, hội viên tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

Nhằm tiếp thêm nguồn lực cho hội viên phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ ông Châu vay 100 triệu đồng để mở rộng quy mô sản xuất. Đồng thời, tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ ông trong quá trình phát triển mô hình, nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần giải quyết việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.