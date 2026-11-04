Ứng dụng công nghệ dạy và học ở xã Lìa

Sáng thứ 6 hàng tuần, tiết học tiếng Anh của học sinh Trường tiểu học Thuận, xã Lìa bắt đầu bằng những lời chào hỏi bằng tiếng Anh vang lên trong lớp học. Trên màn hình tivi, hình ảnh minh họa sinh động cùng những từ vựng, mẫu câu lần lượt hiện ra. Học sinh chăm chú quan sát, hào hứng đọc theo, giơ tay trả lời câu hỏi và tương tác với giáo viên qua từng hoạt động.

Những tiếng đọc tiếng Anh còn đôi chỗ ngập ngừng, những nụ cười khi trả lời đúng khiến không khí lớp học trở nên sôi nổi. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần đưa kiến thức đến gần hơn với học sinh, giúp các em tiếp thu bài học một cách trực quan, chủ động và hứng thú hơn.

Em Phạm Bảo Duy, học sinh lớp 4B, Trường tiểu học Thuận, chia sẻ: “Em thấy các tiết học tiếng Anh có hình ảnh và video rất vui, dễ hiểu. Chúng em được nhìn hình ảnh, nghe cách phát âm rồi đọc theo cô giáo. Khi học bằng các trò chơi trên màn hình, em nhớ từ vựng lâu hơn và thích học tiếng Anh hơn”

Trường tiểu học Thuận ứng dụng công nghệ số vào bài giảng trong tiết học tiếng Anh - Ảnh: B.C

Không chỉ giúp bài học trở nên trực quan, công nghệ số còn tạo điều kiện để giáo viên linh hoạt đổi mới phương pháp giảng dạy. Thông qua việc thiết kế các trò chơi tương tác trên màn hình, lồng ghép hình ảnh, âm thanh và video vào bài giảng, giáo viên tạo thêm nhiều hoạt động học tập sinh động, phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học. Các em được trực tiếp tham gia trò chơi, trả lời câu hỏi và thực hành kiến thức ngay trong tiết học. Qua đó, không khí lớp học trở nên sôi nổi, giúp học sinh tiếp thu bài tự nhiên, ghi nhớ kiến thức tốt hơn và chủ động hơn trong học tập.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Nhung, giáo viên Trường tiểu học Thuận, cho biết: “Khi có bài giảng điện tử, học sinh hứng thú hơn và tiếp thu bài nhanh hơn so với cách dạy truyền thống”.

Để có được những giờ học như vậy, Trường tiểu học Thuận đã chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Ngoài các phòng học thông thường, còn có phòng tin học với hàng chục máy tính phục vụ học sinh, nhiều lớp học còn được trang bị máy chiếu, ti vi thông minh kết nối internet để hỗ trợ giảng dạy.

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, nhà trường cũng tạo điều kiện để giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng thiết kế bài giảng điện tử, khai thác học liệu trên internet và sử dụng các phần mềm phục vụ dạy học. Nhờ đó, việc ứng dụng công nghệ trong giảng dạy ngày càng được triển khai thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng các giờ học.

Cô giáo Nguyễn Thị Thuận, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thuận, xã Lìa cho biết: “Việc đưa hình ảnh, video, bài giảng điện tử vào tiết học giúp nội dung trở nên trực quan, sinh động hơn, học sinh dễ tiếp thu kiến thức. Đối với học sinh tiểu học, nhất là các em ở địa bàn vùng cao, những hình ảnh minh họa và trò chơi tương tác giúp các em ghi nhớ từ vựng tốt hơn, phát âm tự tin hơn và hứng thú hơn với môn học. Qua đó, giáo viên có thêm điều kiện đổi mới phương pháp giảng dạy, khuyến khích học sinh chủ động tham gia vào các hoạt động học tập.”

Cùng với việc bổ sung thiết bị dạy học, chuyển đổi số còn được triển khai trong công tác quản lý giáo dục. Học bạ điện tử, phần mềm quản lý học sinh… đang dần thay thế cách làm thủ công trước đây. Việc cập nhật thông tin học tập, rèn luyện của học sinh trở nên thuận tiện và chính xác hơn.

Tại Trường THCS Thuận, giáo viên đã quen với việc nhập điểm và theo dõi kết quả học tập của học sinh trên hệ thống phần mềm quản lý. Nhờ đó, công tác tổng hợp, báo cáo được thực hiện nhanh chóng, giảm nhiều thời gian cho giáo viên.

Theo thầy giáo Lê Cảnh Hoài, Hiệu trưởng Trường THCS Thuận, thì chuyển đổi số không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn tạo điều kiện để giáo viên và học sinh tiếp cận nguồn học liệu phong phú trên internet.

Với đặc thù địa bàn vùng cao, việc ứng dụng công nghệ số mở ra thêm nhiều cơ hội học tập cho học sinh. Thông qua kết nối internet, các em có thể tiếp cận nguồn kiến thức phong phú ngoài sách giáo khoa, xem video bài giảng và tham gia các hoạt động học tập trực tuyến. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số trong giáo dục tại xã Lìa vẫn còn nhiều khó khăn. Hạ tầng internet ở một số trường học chưa ổn định, trang thiết bị phục vụ dạy và học còn thiếu, ảnh hưởng đến việc triển khai các ứng dụng công nghệ trong giảng dạy.

Dù vậy, việc ứng dụng công nghệ số vẫn đang từng bước được triển khai tại các trường học trên địa bàn xã Lìa. Những bài giảng điện tử, hình ảnh trực quan và hoạt động tương tác giữa giáo viên với học sinh ngày càng được chú trọng, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, tạo hứng thú học tập và giúp học sinh tiếp cận nguồn tri thức đa dạng hơn. Đây cũng là cơ sở để ngành giáo dục địa phương từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.