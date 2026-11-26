TS. Đào Xuân Hưng phát biểu tại hội thảo

Nuôi biển trước sức ép biến đổi khí hậu

Ngày 25/11/2026, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức Hội thảo “Ứng dụng khoa học, công nghệ trong phát triển nuôi biển thích ứng với biến đổi khí hậu”, để tìm giải pháp thúc đẩy ngành phát triển công nghiệp, hiện đại và bền vững.

TS. Đào Xuân Hưng, Tổng biên tập Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường, nhấn mạnh cần phát triển mô hình nuôi biển xanh, tuần hoàn, giảm phát thải, gắn bảo vệ môi trường và hệ sinh thái. Mục tiêu là hình thành chuỗi giá trị bền vững từ con giống, thức ăn, công nghệ nuôi đến chế biến, thị trường, nâng cao thu nhập cho người nuôi.

Theo ông Ngô Thế Anh, Trưởng phòng Nuôi trồng thủy sản (Cục Thủy sản và Kiểm ngư), sản lượng nuôi biển tăng từ 648,1 nghìn tấn năm 2021 lên 859,2 nghìn tấn năm 2025, tăng 32,6%, bình quân 7,3%/năm. Kết quả cho thấy tiềm năng mở rộng sản xuất, giảm áp lực khai thác tự nhiên.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng chậm lại. Năm 2025, sản lượng chỉ tăng 3,3%. Trong 9 tháng đầu năm 2026, sản lượng nuôi biển đạt 675,7 nghìn tấn, bằng 75,8% kế hoạch; dữ liệu đánh giá các chỉ tiêu nuôi xa bờ chưa hoàn thiện.

PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Thủy sản Việt Nam nhận định, nuôi biển giúp tái cơ cấu ngành, giảm áp lực khai thác và khai thác tiềm năng kinh tế biển. Tuy nhiên, nuôi trồng tập trung ở thủy vực ven bờ nhạy cảm, dễ phát sinh xung đột không gian, lợi ích giữa các ngành và hộ nuôi.

Biến đổi khí hậu tác động trực tiếp đến sản xuất. Nhiệt độ tăng, nước biển dâng và thời tiết cực đoan khiến môi trường nuôi biến động, suy giảm chất lượng nước, ảnh hưởng sức khỏe vật nuôi và gia tăng dịch bệnh.

PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi lưu ý, nuôi biển vừa chịu tác động khí hậu, vừa có thể gây áp lực môi trường nếu vượt khả năng tự làm sạch, sức chống chịu của hệ sinh thái. Mật độ quá cao khiến chất thải tích tụ, môi trường suy thoái, dịch bệnh tăng, gây thất bại sản xuất và suy giảm khả năng phục hồi tự nhiên.

Vì vậy, ngành không thể chỉ mở rộng diện tích, tăng lồng bè hay sản lượng. Cần ứng dụng khoa học, công nghệ để kiểm soát môi trường, dự báo rủi ro và tổ chức sản xuất phù hợp sức tải từng vùng biển, chuyển từ tăng trưởng chiều rộng sang nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Đột phá công nghệ, chuyển sang nuôi biển công nghiệp

Theo Cục Thủy sản và Kiểm ngư, nuôi biển có sáu điểm nghẽn liên thông: vướng giao khu vực biển; chồng lấn quy hoạch; sản xuất phân tán; thiếu dịch vụ dùng chung; chưa chủ động nguồn cung và rủi ro dịch bệnh. Những hạn chế này cản trở ứng dụng công nghệ và hình thành vùng nuôi lớn.

Bên cạnh đó, nuôi biển đòi hỏi vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi dài, trong khi việc định giá tài sản trên biển và tiếp cận nguồn vốn còn nhiều trở ngại. Thiếu dữ liệu về sức tải môi trường cũng khiến doanh nghiệp khó lựa chọn địa điểm, quy mô và công nghệ phù hợp.

Nuôi biển thích ứng biến đổi khí hậu, đòi hỏi đột phá về công nghệ và tổ chức sản xuất ảnh: minh họa

Đặc biệt, rủi ro thiên tai có thể gây tổn thất rất lớn. Bão Yagi từng gây thiệt hại ngành thủy sản tại Quảng Ninh trên 3.600 tỷ đồng, ảnh hưởng 3.108 cơ sở và hơn 43.000 tấn thủy sản; riêng Vân Đồn thiệt hại trên 2.200 tỷ đồng. Đây là bài học cho thấy công nghệ nuôi và kết cấu hạ tầng phải được thiết kế theo hướng chống chịu tốt hơn trước các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Trước những thách thức này, ông Ngô Thế Anh cho biết, Cục đề xuất đồng bộ giải pháp: hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, làm chủ công nghệ, quản trị rủi ro và đổi mới sản xuất qua mô hình khu, cụm nuôi biển công nghiệp.

Trong đó, khoa học, công nghệ cần được xem là nền tảng của quá trình chuyển đổi. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giới hạn ở vật liệu lồng nuôi mà phải bao gồm toàn bộ quy trình sản xuất, từ con giống, thức ăn, kiểm soát môi trường, phòng chống dịch bệnh đến thu hoạch và bảo quản. Các hệ thống quan trắc, giám sát môi trường, cảnh báo sớm và quản lý dữ liệu sẽ giúp người nuôi chủ động điều chỉnh hoạt động sản xuất trước những biến động bất lợi.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam (VSA) cho rằng, ngành cần chuyển từ thủ công sang công nghiệp, từ vùng biển kín ven bờ ra vùng biển mở, xa bờ; quản lý chặt cấp phép, sản lượng, công nghệ và môi trường. Nuôi biển đa dưỡng tích hợp (IMTA), kết hợp nhiều loài có đặc tính sinh thái khác nhau, giúp tận dụng dinh dưỡng, giảm chất thải và nâng hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Theo ông Dũng, nuôi biển công nghiệp phải lấy doanh nghiệp, hợp tác xã làm chủ thể, thay cho hộ nuôi tự phát, quy mô nhỏ và tự gánh rủi ro. Sản xuất cần được quản lý, cấp phép, kiểm tra, ứng dụng công nghệ và gắn chuỗi thị trường; đồng thời đòi hỏi vốn, bảo hiểm, nhân lực chuyên nghiệp, hạ tầng bền vững và hợp đồng tiêu thụ ổn định.

Đáng chú ý, khi mở rộng nuôi ra vùng biển khơi, giải pháp không thể chỉ dừng ở việc sử dụng lồng HDPE có khả năng chịu sóng, gió tốt hơn. Doanh nghiệp cần nghiên cứu đa dạng hóa công nghệ, lựa chọn kết cấu phù hợp điều kiện từng vùng biển và kết hợp nuôi nhiều loài theo mô hình tích hợp. Cách tiếp cận này vừa giúp phân tán rủi ro sản xuất, vừa hạn chế tác động môi trường và nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một diện tích mặt biển.

PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi cho rằng, cần tháo gỡ rào cản pháp lý, kỹ thuật, bảo vệ hệ sinh thái thủy vực từ sớm và thiết kế ngư trại bền vững. Quy hoạch vùng nuôi phải dựa trên dữ liệu môi trường, sức tải sinh thái, qua đó kiểm soát mật độ, hạn chế xung đột không gian và duy trì khả năng phục hồi biển.

Về thể chế, sáng 21/11/2026, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 1/7/2027. PGS.TS. Nguyễn Hữu Dũng kiến nghị quá trình triển khai cần bảo đảm tính thống nhất với các luật liên quan về đầu tư, đất đai, quy hoạch, môi trường, hàng hải, thủy sản và xây dựng; đồng thời phân định rõ thẩm quyền giữa Trung ương và địa phương.

Nuôi biển thích ứng biến đổi khí hậu đòi hỏi chuyển đổi công nghệ, quản trị và tổ chức sản xuất. Khi khoa học gắn với quy hoạch không gian biển, bảo vệ hệ sinh thái và liên kết thị trường, ngành mới có thể phát triển công nghiệp, giảm rủi ro, tạo giá trị bền vững.