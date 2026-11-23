Tỉnh Cà Mau đổi mới trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật để giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người dân. Ảnh: N.Lộc

Theo lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác PBGDPL thông qua Trang Thông tin PBGDPL tỉnh, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, các nhóm Zalo và các cuộc thi trực tuyến. Qua đó, góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, từng bước đưa pháp luật đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp.

Sở Tư pháp duy trì, quản lý và khai thác hiệu quả Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh tại địa chỉ: pbgdpl.camau.gov.vn và Fanpage Facebook “Phổ biến, giáo dục pháp luật Cà Mau”. Nội dung thông tin được cập nhật thường xuyên, tập trung giới thiệu các văn bản pháp luật mới, giải đáp những vấn đề pháp luật phát sinh trong đời sống, đăng tải tin, bài, infographic, tài liệu tuyên truyền và các sản phẩm truyền thông pháp luật.

Đến nay, Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh đăng tải trên 1.200 tin, bài, thu hút trên 500.000 lượt truy cập; đăng tải trên 900 tin, bài, thu hút trên 250.000 lượt tương tác, truy cập.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục khai thác các nhóm Zalo cộng đồng, mạng xã hội và các nền tảng số để chuyển tải thông tin pháp luật đến người dân. Toàn tỉnh hiện có 2.500 nhóm Zalo với 65.000 thành viên tham gia, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin, rút ngắn thời gian truyền tải và tăng cường khả năng tương tác giữa cơ quan nhà nước với người dân.

Công tác tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục được duy trì và đổi mới. Phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự, chương trình phổ biến pháp luật trên báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Đồng thời, duy trì các chương trình phát thanh, truyền hình chuyên đề pháp luật, phát sóng định kỳ, góp phần đưa thông tin pháp luật đến đông đảo cán bộ và Nhân dân.

Đặc biệt, việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần đổi mới phương thức PBGDPL, tăng tính chủ động, tương tác và khả năng tiếp cận của người tham gia.

Các cơ quan, đơn vị từng bước ứng dụng nền tảng số trong xây dựng, đăng tải, chia sẻ tài liệu, sản phẩm truyền thông pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

Thông tin với Báo Kiểm toán, ông Đỗ Hồng Quang - Trưởng phòng, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau cho biết, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030, tỉnh Cà Mau đang đẩy mạnh công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý, qua đó giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của người dân, đặc biệt là người yếu thế.

Do đó, việc đổi mới công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý là yêu cầu quan trọng được đặt ra để đảm bảo hiệu quả trong việc đưa chính sách vào cuộc sống.