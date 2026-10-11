Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số góp phần nâng cao chất lượng y tế

Tuần qua, nhiều địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng ứng dụng công nghệ trong chăm sóc sức khỏe, đồng thời tăng cường đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại cơ sở, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Chuẩn hóa, tích hợp dữ liệu sức khỏe trên VNeID

Việc mở rộng khám sức khỏe toàn dân tạo cơ sở để ngành y tế xây dựng, cập nhật hồ sơ sức khỏe, theo dõi tình trạng sức khỏe của từng người dân và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, ngành y tế nhiều địa phương tiếp tục đẩy mạnh kết nối, liên thông dữ liệu bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh, đồng thời hướng dẫn người dân tích hợp thẻ bảo hiểm y tế và tạo lập Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Tại Cần Thơ, chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID (từ ngày 8/7 đến 15/10/2026) được tăng cường triển khai, gắn với hoạt động khám, chữa bệnh thực tế tại các cơ sở y tế. Bà Nguyễn Ngọc Việt Nga, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ cho biết hồ sơ sức khỏe điện tử giúp người dân chủ động nắm bắt tình trạng sức khỏe, nâng cao ý thức tự chăm sóc bản thân.

Tuy nhiên, trong số 3,2 triệu người dân đã được cấp tài khoản định danh điện tử mức 2, mới có khoảng 37% hoàn tất tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế. Nguyên nhân chủ yếu là một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ lợi ích của hồ sơ sức khỏe điện tử, thiếu thiết bị thông minh hoặc hạn chế kỹ năng công nghệ. Để cải thiện tỷ lệ này, ngành y tế phối hợp với các cơ quan, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời, lực lượng Công an thành phố đã xây dựng nhiều tài liệu, video hướng dẫn và hỗ trợ người dân thực hiện các thao tác, thủ tục liên thông dữ liệu.

Tại Đồng Tháp, đến ngày 2/10, gần 2,1 triệu công dân từ đủ 6 tuổi trở lên đã tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, tạo lập Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, đạt 53,42%. Để nâng tỷ lệ lên trên 90% trước ngày 15/10, UBND tỉnh yêu cầu huy động lực lượng công an, nhân viên y tế, Tổ công nghệ số cộng đồng và các lực lượng đoàn thể hỗ trợ người dân tại khu dân cư, trường học, chợ, khu công nghiệp, trạm y tế, kể cả ngoài giờ hành chính.

Các sở, ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc trong nhập liệu, liên thông dữ liệu sức khỏe; rà soát danh sách người chưa tích hợp để vận động, hướng dẫn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền qua tin nhắn điện thoại. Tỉnh cũng yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân viên y tế gương mẫu thực hiện, vận động gia đình, cộng đồng cùng tham gia, góp phần hoàn thành mục tiêu đề ra.

Đẩy mạnh công nghệ số, tăng cường hợp tác nhân lực

Thầy thuốc Nhân dân, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Viết Giáp, Giám đốc Bệnh viện Mắt Bà Rịa-Vũng Tàu trao kính cho học sinh mắc tật khúc xạ có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực xã Long Hải và xã Long Điền. Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN

Hưởng ứng Ngày Thị giác Thế giới năm 2026 với chủ đề "Hãy yêu đôi mắt của bạn", ngày 8/10, Bệnh viện Mắt Bà Rịa-Vũng Tàu (Thành phố Hồ Chí Minh) tổng kết các hoạt động phòng, chống mù lòa trong cộng đồng và trao kính miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn mắc tật khúc xạ.

Điểm mới trong hoạt động năm nay là ứng dụng công nghệ số vào sàng lọc và phát hiện sớm bệnh lý về mắt. Bệnh viện triển khai phần mềm Peek Acuity trên điện thoại di động, giúp người dân tự kiểm tra thị lực qua ứng dụng, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo Cybersight AI để tầm soát bệnh lý mắt ở người mắc đái tháo đường. Trước đó, từ ngày 28/9 đến 1/10, bệnh viện đã tổ chức khám sàng lọc cho hơn 4.000 học sinh tại 8 điểm trường thuộc khu vực Long Hải và Long Điền. Các hoạt động góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc mắt, nhất là đối với trẻ em và người dân thuộc nhóm có nguy cơ cao mắc các bệnh về mắt.

Với mục tiêu tập trung đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn trong điều trị các bệnh không lây nhiễm, ngày 6/10, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình tổ chức hội thảo "An toàn người bệnh ngành Y tế tỉnh Ninh Bình năm 2026".

Nguy cơ mất an toàn có thể xuất hiện ở bất kỳ khâu nào trong quá trình chăm sóc, điều trị bệnh. Vì vậy, công tác khám, chữa bệnh cần chuyển mạnh từ tư duy xử lý sự cố sang chủ động nhận diện nguy cơ, phòng ngừa sai sót và liên tục cải tiến chất lượng. Ngoài ra, cần tăng cường phòng ngừa sự cố y khoa, sử dụng thuốc an toàn, kiểm soát nhiễm khuẩn, chuẩn hóa quy trình chuyển gửi và nâng cao hiệu quả quản lý các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường.

Hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực chuyên môn ngành y tế, ngày 7/10, UBND tỉnh Vĩnh Long ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ giai đoạn 2026-2030. Hai bên tập trung đào tạo nhân lực y tế, ưu tiên các chuyên khoa tỉnh còn thiếu; chuyển giao kỹ thuật, phối hợp nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, khám, chữa bệnh và y tế dự phòng. Trường cũng hỗ trợ tỉnh xây dựng chiến lược phát triển ngành y tế đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và đề án chuyển đổi số. Hợp tác này được kỳ vọng nâng cao năng lực điều trị tại địa phương, giúp người dân tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu và giảm nhu cầu chuyển tuyến.

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe

Đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) tổ chức khám cố định và khám lưu động tại các thôn, phục vụ khoảng 12.000 người dân trên đảo. Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN

Nhằm giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, thuận tiện hơn, ngành y tế các địa phương chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, khám tầm soát phát hiện sớm nguy cơ và nỗ lực nâng cao năng lực điều trị tại cơ sở.

Ngày 5/10, hưởng ứng "Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân", đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân được triển khai tại đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng).

Chương trình ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, người mắc bệnh mạn tính và những trường hợp chưa được khám sức khỏe trong năm. Qua khám sàng lọc, người dân được phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, tư vấn chăm sóc sức khỏe và hướng dẫn theo dõi, điều trị phù hợp.

Đồng thời, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật nội soi cho đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý. Với địa bàn cách đất liền khoảng 120 km, giao thông phụ thuộc vào thời tiết, việc nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại chỗ giúp người dân Phú Quý tiếp cận dịch vụ điều trị chuyên sâu và giảm nhu cầu chuyển tuyến.

Tính đến ngày 1/10, tỉnh Cà Mau có hơn 2,097 triệu người được khám sức khỏe, khám sàng lọc, đạt 98% dân số. Để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân, tại cuộc họp ngày 7/10, lãnh đạo tỉnh yêu cầu ngành y tế phối hợp với các địa phương rà soát kết quả, tập trung hỗ trợ những đơn vị có tỷ lệ thực hiện thấp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 30/10. Cùng với đó, tỉnh đầu tư xây dựng, nâng cấp 64 trạm y tế, với tổng kinh phí dự kiến hơn 1.775 tỷ đồng theo từng giai đoạn, góp phần củng cố năng lực y tế cơ sở và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Những nỗ lực của ngành y tế địa phương theo tinh thần Nghị quyết 72 đã và đang góp phần xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, công bằng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.