Dự diễn đàn có đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo TP Cần Thơ và các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, lãnh đạo Đại học Cần Thơ; đại biểu các viện, trường đại học, hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Các đại biểu dự diễn đàn.

Đồng bằng sông Cửu Long có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước, là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm. Tuy nhiên, vùng đang đối mặt với nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sụt lún, sạt lở, hạn hán và xâm nhập mặn; đồng thời phải đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trước yêu cầu đó, việc xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu để phát triển vùng.

Diễn đàn SDMDlà sáng kiến của Đại học Cần Thơ nhằm kết nối cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, cùng đề xuất sáng kiến, giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững vùng. Việc TP Cần Thơ phối hợp với Đại học Cần Thơ tổ chức Diễn đàn lần thứ III thể hiện quyết tâm phát huy vai trò trung tâm động lực, đầu mối kết nối và thúc đẩy hợp tác phát triển toàn vùng.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh: Thành phố xác định xây dựng hạ tầng và ban hành cơ chế mới chỉ là bước đầu. Quan trọng hơn là phải thu hút nguồn lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và hình thành những sản phẩm có giá trị thực chất. Thành phố mong muốn Đại học Cần Thơ tiếp tục phát huy vai trò trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của vùng; đồng thời cam kết tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học, doanh nghiệp và đối tác cùng nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng công nghệ.

PGS, TS Phạm Quang Hưng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại diễn đàn.

Đồng bằng sông Cửu Long đóng góp hơn một nửa sản lượng lúa, khoảng 65% sản lượng thủy sản nuôi trồng và khoảng 70% sản lượng trái cây của cả nước. Thành quả ấy gắn với kinh nghiệm của nhiều thế hệ nông dân am hiểu từng con nước, từng mùa vụ. Đó là vốn quý để các nhà khoa học cùng bà con tìm cách thích ứng với xâm nhập mặn và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Theo PGS, TS Phạm Quang Hưng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ góc độ giáo dục và đào tạo khi một đề tài kết thúc, điều còn lại ở địa phương là người dân có thể tiếp tục sử dụng và cải tiến công nghệ. Ví như với một quy trình nuôi tôm tuần hoàn, thành công còn thể hiện ở chỗ kỹ sư của hợp tác xã có thể tự xử lý khi chất lượng nước thay đổi và hướng dẫn bà con ở vụ nuôi tiếp theo. Đó là cách trường đại học góp phần tạo ra giá trị cao hơn trên từng ao nuôi, từng héc-ta đất của vùng.

Đại biểu trình bày tham luận tại diễn đàn.

Đại biểu quốc tế trình bày tham luận.

Tại diễn đàn, các vấn đề được thảo luận và đề xuất một số nội dung đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long đó là: Ứng dụng công nghệ chiến lược trong phát triển nông nghiệp hiện đại, kinh tế xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Vùng cần những giải pháp công nghệ dự báo, cảnh báo sớm hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở, sụt lún; quản lý tài nguyên nước, môi trường và sản xuất nông nghiệp thông minh. Hoàn thiện cơ chế hợp tác, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ. Cần tăng cường kết nối Nhà nước - nhà khoa học - nhà trường - doanh nghiệp; thúc đẩy đặt hàng nghiên cứu từ nhu cầu thực tế, chia sẻ rủi ro, chuyển giao công nghệ và đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh; đề xuất về mô hình hợp tác, cơ chế huy động nguồn lực và sẵn sàng tạo điều kiện để thử nghiệm, ứng dụng, nhân rộng các giải pháp công nghệ phù hợp.

Về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường hợp tác quốc tế để làm chủ công nghệ chiến lược, vùng cần đội ngũ chuyên gia, kỹ sư về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, tự động hóa và các lĩnh vực công nghệ mới; đồng thời nâng cao kỹ năng số cho doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân. Đối với các viện, trường, doanh nghiệp và đối tác quốc tế tăng cường hợp tác đào tạo, trao đổi chuyên gia, chuyển giao tri thức và công nghệ, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn.