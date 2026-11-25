Mở rộng mô hình sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao

Thực hiện Kế hoạch số 320/KH-UBND ngày 27-11-2025 của UBND thành phố Hà Nội về phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030, thời gian qua, ngành Nông nghiệp Hà Nội phối hợp với các địa phương hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp và người dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất.

Tại Hợp tác xã rau hữu cơ công nghệ cao Cuối Quý (xã Liên Minh), việc đầu tư hệ thống nhà màng và đa dạng hóa cây trồng đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Giám đốc Hợp tác xã Đặng Thị Cuối cho biết, hiện trang trại có 80 nhà màng, trồng hơn 30 loại rau, củ, quả; mỗi nhà màng có thể sản xuất trên 10 lứa mỗi năm. Danh mục sản phẩm của hợp tác xã không chỉ có các loại rau phổ biến như mồng tơi, bí, su su, rau má, cà tím, mướp… mà còn mở rộng sang cây ăn quả như bưởi, đu đủ, nho, ổi. Việc đa dạng hóa sản phẩm giúp cơ sở chủ động hơn trong tổ chức sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Sản xuất rau tại Hợp tác xã rau hữu cơ công nghệ cao Cuối Quý (xã Liên Minh) cho giá trị kinh tế cao. Ảnh: PV

Đáng chú ý, các sản phẩm được kiểm định định kỳ, bảo đảm các chỉ tiêu về hóa chất và vi sinh vật trong đất, nước nằm dưới ngưỡng cho phép. Nhờ chú trọng chất lượng và an toàn thực phẩm, sản phẩm của hợp tác xã đã có mặt ổn định tại nhiều chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch và siêu thị trên địa bàn thành phố. Giá bán dao động từ 15.000 đến 20.000 đồng/kg, cao hơn rau thông thường nhưng vẫn được người tiêu dùng chấp nhận nhờ chất lượng và nguồn gốc rõ ràng.

Không chỉ các hợp tác xã, nhiều hộ sản xuất cũng chủ động đầu tư công nghệ để phát triển nông nghiệp sạch. Tại xã Thanh Oai, ông Nguyễn Đình Thắng đã lựa chọn mô hình trồng rau thủy canh trong nhà màng để tạo hướng phát triển kinh tế bền vững. Năm 2021, xuất phát từ sự nhạy bén với nhu cầu thị trường và mong muốn nâng cao hiệu quả kinh tế, ông Thắng mạnh dạn đầu tư hơn 500 triệu đồng xây dựng nhà màng trồng rau thủy canh với diện tích hơn 300m². Đến nay, cơ sở đã hoàn thiện hệ thống nhà màng, đầu tư quạt thông gió, hệ thống phun sương điều chỉnh nhiệt độ, đồng thời ứng dụng tự động hóa trong tưới nước và cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng. Hiện tại, mỗi ngày cơ sở cung cấp hàng chục ki-lô-gam rau cải ngọt, rau muống... ra thị trường.

Mô hình trồng rau ứng dụng công nghệ cao tại xã Thanh Oai. Ảnh: PV

Những mô hình trên cho thấy, ứng dụng công nghệ cao đang mở ra hướng sản xuất phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng nông sản tại Hà Nội. Việc kiểm soát tốt điều kiện canh tác, chủ động nguồn nước và dinh dưỡng, đồng thời cải thiện khả năng tổ chức sản xuất giúp các cơ sở từng bước nâng cao giá trị sản phẩm, tạo nền tảng phát triển các vùng rau an toàn theo hướng hàng hóa.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội Lưu Thị Hằng, toàn thành phố hiện có 50 cơ sở ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích 504,4ha, trong đó diện tích nhà màng, nhà lưới đạt 27,4ha, chiếm 4,9% tổng diện tích. Toàn bộ diện tích rau ứng dụng công nghệ cao đạt các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP hoặc hữu cơ. Các công nghệ được áp dụng khá đa dạng, gồm hệ thống tưới tự động, tưới nhỏ giọt, trồng rau thủy canh, sử dụng màng phủ Passlite, giống mới, chế phẩm sinh học và phân bón hữu cơ. Việc ứng dụng công nghệ cao gắn với quy trình sản xuất an toàn đã mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao chất lượng nông sản và hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững.

Phát triển vùng rau tập trung gắn với chuỗi tiêu thụ

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, việc phát triển rau an toàn ứng dụng công nghệ cao tại Hà Nội vẫn cần được thúc đẩy theo hướng đồng bộ hơn, từ tổ chức vùng sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ đến xây dựng liên kết tiêu thụ. Trong đó, quy mô sản xuất, khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường và tính ổn định của đầu ra là những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả đầu tư. Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 duy trì các vùng rau an toàn chuyên canh, tập trung, với sản lượng đạt trên 400.000 tấn/năm. Các nhóm rau chủ lực gồm rau họ thập tự, dưa chuột, rau họ đậu, cà chua, bầu bí và các loại nấm.

Sản xuất rau công nghệ cao tại xã Mê Linh cho giá trị kinh tế cao. Ảnh: PV

Để thực hiện mục tiêu này, Hà Nội định hướng phát triển các vùng sản xuất rau an toàn tập trung, chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ trong tổ chức sản xuất, tạo ra sản phẩm có chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thành phố đồng thời khuyến khích hình thành các vùng sản xuất rau hàng hóa quy mô lớn, đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng nông nghiệp thông minh và áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất tiên tiến. Cùng với đó, sản xuất rau được định hướng theo hướng hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn, từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm tác động đến môi trường. Việc ứng dụng công nghệ cần gắn với điều kiện thực tế của từng vùng, quy mô sản xuất và nhu cầu thị trường, qua đó phát huy hiệu quả đầu tư, tránh tình trạng phát triển mô hình thiếu đồng bộ hoặc khó duy trì lâu dài.

Sản xuất rau trong nhà màng, nhà lưới hạn chế dịch bệnh cho cây trồng. Ảnh: PV

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị, từ cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất đến sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Theo định hướng của thành phố, mỗi vùng sản xuất rau an toàn chuyên canh, tập trung phấn đấu hình thành từ 1 đến 2 chuỗi liên kết gắn với diện tích sản xuất ứng dụng cơ giới hóa, nông nghiệp thông minh và các tiêu chuẩn sản xuất tiên tiến.

Với định hướng phát triển vùng sản xuất tập trung, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và xây dựng chuỗi liên kết, Hà Nội từng bước tạo nền tảng để nâng cao giá trị rau an toàn. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm tổ chức lại sản xuất theo hướng hiện đại, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp đô thị bền vững trong những năm tới.

Bài viết này có sự phối hợp của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội.