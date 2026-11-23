Lãnh đạo Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu khai mạc Hội thảo.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia và cơ quan chuyên môn trao đổi kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm, đánh giá hiệu quả các mô hình ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp.

Các tham luận tập trung phân tích những mô hình ứng dụng công nghệ trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông sản; đổi mới phương thức quản trị, tổ chức sản xuất và liên kết chuỗi giá trị.

Các nhà khoa học tham luận tại Hội thảo.

Toàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 1.020 hợp tác xã nông nghiệp; khoảng 230 hợp tác xã ứng dụng thiết bị thông minh, giải pháp công nghệ trong sản xuất; 434 hợp tác xã sử dụng phần mềm quản lý chất lượng nông sản. Những kết quả này cho thấy tiềm năng ứng dụng khoa học công nghệ, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả đầu tư.

Trên cơ sở trao đổi khoa học và thực tiễn, Hội thảo đề xuất các giải pháp lựa chọn công nghệ phù hợp, tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, góp phần phát triển bền vững hợp tác xã nông nghiệp vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.