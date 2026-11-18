Mặt trận số: “Cầu nối” tương tác, lắng nghe và đồng hành cùng nhân dân

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Oai Nguyễn Thị Hảo cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, việc đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận gắn với chuyển đổi số là xu thế tất yếu.

Xác định rõ phương thức hoạt động của Mặt trận xã là hướng tới mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, lấy sự tham gia và hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã triển khai mô hình “Mặt trận số - Lắng nghe dân nói, đồng hành cùng dân làm”.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Oai triển khai mô hình “Mặt trận số - Lắng nghe dân nói, đồng hành cùng dân làm”. Ảnh: Mai Quý

Thông qua mô hình, Mặt trận xã đã đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, tạo một địa chỉ chung để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin về chủ trương, chính sách, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội xã.

Đặc biệt, với việc ứng dụng mã QR và các công cụ số đơn giản, thuận tiện, mô hình mở ra một kênh tương tác hai chiều giữa Mặt trận với nhân dân, giúp người dân dễ dàng gửi gắm ý kiến, phản ánh, kiến nghị; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đề xuất sáng kiến, chia sẻ những cách làm hay, mô hình hiệu quả; đăng ký tham gia các hoạt động cộng đồng và giới thiệu những gương người tốt, việc tốt tại địa phương.

Đây không chỉ là việc đưa một công cụ số đến với người dân, mà còn là bước chuyển trong tư duy và phương thức hoạt động của Mặt trận: Từ nắm bắt thông tin theo phương thức truyền thống đến kết hợp trực tiếp với trực tuyến; từ tiếp nhận ý kiến đến chủ động theo dõi, phối hợp, đôn đốc và giám sát việc giải quyết; từ tuyên truyền, vận động đến kết nối, khơi dậy và phát huy vai trò chủ thể của mỗi người dân trong xây dựng quê hương.

“Mô hình “Mặt trận số - Lắng nghe dân nói, đồng hành cùng dân làm” đã được triển khai đồng bộ tại 14 thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã Thanh Oai. Với mô hình này, mỗi mã QR sẽ trở thành một địa chỉ kết nối, mỗi ý kiến của người dân sẽ được lắng nghe, ghi nhận, tổng hợp và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định; mỗi sáng kiến, mỗi việc làm tốt sẽ có thêm cơ hội được lan tỏa. Qua đó, góp phần xây dựng chính quyền phục vụ, cộng đồng đoàn kết, dân chủ, văn minh và một xã hội số ngày càng gần gũi với người dân”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Oai Nguyễn Thị Hảo nhấn mạnh.

Lan tỏa các mô hình ứng dụng chuyển đổi số

Thực tế cho thấy, việc ứng dụng chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động đang được triển khai sâu rộng tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã Thanh Oai. Tiêu biểu như tại thôn Châu Thành, Ban Công tác Mặt trận thôn đã triển khai các mô hình “Điểm tựa số”, “Tổ chuyển đổi số cộng đồng”, các hội nghị “Bình dân học vụ số” và xây dựng fanpage “Châu Thành ngày mới” để cập nhật thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách đến người dân; đồng thời, hướng dẫn người dân từ những việc rất cụ thể như quét mã QR, thanh toán không dùng tiền mặt, kê khai điện tử, nộp thuế và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Nhiều mô hình, cách làm hay về ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động được lan tỏa qua Hội thi “Mặt trận Tổ quốc Thanh Oai - Cầu nối chuyển đổi số cộng đồng”. Ảnh: Mai Quý

Nhằm tạo diễn đàn giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm ứng dụng chuyển đổi số giữa các Ban Công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Oai đã tổ chức Hội thi “Mặt trận Tổ quốc Thanh Oai - Cầu nối chuyển đổi số cộng đồng”. Thông qua các phần thi: “Khởi nguồn số”, “Hiểu số - Hành động số” và “Lan tỏa sắc màu số”, các đội thi đã thể hiện được kiến thức, bản lĩnh, sự sáng tạo, tinh thần đoàn kết; đặc biệt là khả năng vận dụng những kiến thức về chuyển đổi số vào thực tiễn đời sống tại khu dân cư.

Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong việc hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, định danh điện tử đến tuyên truyền phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng đã được thể hiện sinh động tại hội thi. Qua đó, góp phần lan tỏa nhận thức rằng: chuyển đổi số không phải là việc gì quá xa vời, mà có thể bắt đầu từ chính những việc làm nhỏ nhất trong cuộc sống hằng ngày của mỗi cán bộ Mặt trận và người dân.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Oai Nguyễn Thị Hảo, Hội thi “Mặt trận Tổ quốc Thanh Oai - Cầu nối chuyển đổi số cộng đồng” là dịp để Ban Công tác Mặt trận các thôn, tổ dân phố giới thiệu những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn cơ sở; đồng thời, học hỏi kinh nghiệm và cùng nhau tìm ra những giải pháp hiệu quả hơn trong việc ứng dụng chuyển đổi số để lắng nghe, tuyên truyền, vận động và đồng hành cùng nhân dân. Từ đó, hội thi góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Mặt trận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và cùng đảng bộ, chính quyền, nhân dân xây dựng xã Thanh Oai ngày càng văn minh, hiện đại, phát triển.

Trực tiếp tham gia Hội thi “Mặt trận Tổ quốc Thanh Oai - Cầu nối chuyển đổi số cộng đồng”, bà Nguyễn Thùy Linh, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Châu Thành chia sẻ: “Ủy ban MTTQ Việt Nam xã luôn động viên, khích lệ các Ban Công tác Mặt trận mạnh dạn đổi mới, sáng tạo những mô hình phù hợp với địa phương. Thông qua Hội thi, bản thân tôi và Trưởng ban Công tác Mặt trận của các thôn, tổ dân phố có thêm cơ hội học hỏi, nâng cao kỹ năng và nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của chuyển đổi số. Từ đó, chúng tôi có thêm động lực, sự tự tin và những ý tưởng mới để triển khai các mô hình thiết thực tại khu dân cư”.

Ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Mặt trận xã trong việc ứng dụng chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động, ông Bùi Hoàng Phan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Oai nhấn mạnh, trong bối cảnh tổ chức bộ máy và phương thức vận hành có nhiều thay đổi sau sáp nhập, Mặt trận xã đã nhanh chóng kiện toàn, bám sát cơ sở, hướng mạnh về từng khu dân cư. Đặc biệt, Mặt trận xã đã tiên phong, đột phá trong công tác chuyển đổi số gắn với đổi mới phương thức hoạt động.

Nhiều mô hình, cách làm đang được triển khai đã thể hiện tư duy đổi mới, nhạy bén của Mặt trận xã trong việc ứng dụng công nghệ số để rút ngắn khoảng cách giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận với người dân, giúp tiếp nhận, lắng nghe và phản hồi tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân một cách nhanh chóng, công khai, minh bạch ngay từ cơ sở.