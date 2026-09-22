Ứng dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất chè hữu cơ

Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá hiệu quả triển khai Dự án trên địa bàn.

Dự án được triển khai trong 36 tháng, với 5 mô hình thử nghiệm tại hai vùng chè thuộc xã Đại Phúc và Văn Hán, gồm13 hộ dân tham gia trên tổng diện tích 10ha.

Đến năm 2026, tỷ lệ rêu phủ tại các mô hình giảm còn 25%, tỷ lệ bệnh hại còn 10%. Năng suất chè búp tươi đạt 15,2 tấn/ha/năm, vượt mục tiêu đề ra và tăng 23,44% so với trước khi áp dụng. Độ rộng, độ dày tán chè và số búp trên một đơn vị diện tích đều được cải thiện.

Theo đánh giá, 13 hộ tham gia đều đủ điều kiện được cấp chứng nhận theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041-6:2018 về chè hữu cơ. Mô hình đạt tổng thu khoảng 471 triệu đồng/ha, lợi nhuận khoảng 124,25 triệu đồng/ha, cao hơn gần 24 triệu đồng/ha so với sản xuất chè thông thường.

Dự án đã hình thành hai chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thông qua Hợp tác xã Hương Vân Trà và Hợp tác xã chè Thùy Lộc; bước đầu tạo vùng nguyên liệu chè hữu cơ tập trung, tăng cường liên kết giữa người dân, hợp tác xã và đơn vị khoa học.

Đại diện Dự án báo cáo kết quả nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện quy trình sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất chè hữu cơ.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai; hiệu quả của chế phẩm sinh học và khả năng mở rộng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ.

Kết quả Dự án là cơ sở hoàn thiện quy trình sử dụng chế phẩm sinh học khử rêu, phòng trừ sâu bệnh phù hợp với điều kiện của tỉnh Thái Nguyên, góp phần giảm sử dụng vật tư hóa học, phát triển ngành chè an toàn, bền vững.