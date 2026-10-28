Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam ứng dụng cánh tay robot trong phẫu thuật nội soi khớp vai. Ảnh: T.T

Ngày 15/10/2026, ê-kíp bác sĩ Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam thực hiện thành công hai ca phẫu thuật nội soi khớp vai với sự hỗ trợ của hệ thống cánh tay robot. Đây là một trong những kỹ thuật được triển khai tại khu phòng mổ mới, góp phần nâng cao năng lực điều trị các bệnh lý cơ xương khớp tại bệnh viện.

Hai bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật do tổn thương chóp xoay vai trái, trong đó có trường hợp rách cơ chóp xoay. Đây là dạng tổn thương ảnh hưởng đến chức năng vận động của khớp vai, có thể gây đau, hạn chế khả năng sinh hoạt và lao động của người bệnh.

Các ca phẫu thuật do BSCKII Nguyễn Tam Thăng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Bỏng trực tiếp thực hiện cùng ê-kíp chuyên môn.

Quá trình phẫu thuật được hỗ trợ bởi hệ thống bàn mổ tích hợp cánh tay robot, giúp duy trì vị trí camera nội soi ổn định, hỗ trợ bác sĩ quan sát tổn thương và thực hiện các thao tác chuyên môn thuận lợi hơn.

Sức khỏe của cả hai bệnh nhân đã ổn định, diễn biến hậu phẫu thuận lợi. Trong đó, một bệnh nhân đã được xuất viện theo chỉ định của bác sĩ.

Thành công bước đầu của hai ca phẫu thuật cho thấy hiệu quả ứng dụng thiết bị hỗ trợ hiện đại trong hoạt động điều trị, đồng thời mở ra điều kiện thuận lợi để đội ngũ y bác sĩ tiếp tục nâng cao năng lực thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu.

Trong phẫu thuật nội soi khớp vai, việc bảo đảm góc quan sát và độ ổn định của camera đóng vai trò quan trọng. Hệ thống cánh tay robot hỗ trợ duy trì góc nhìn ổn định, giúp bác sĩ tập trung hơn vào quá trình xử lý tổn thương.

Khác với hệ thống robot trực tiếp thực hiện các thao tác phẫu thuật, thiết bị được ứng dụng tại bệnh viện có chức năng hỗ trợ định vị và duy trì góc quan sát nội soi. Phẫu thuật viên vẫn trực tiếp thực hiện các thao tác chuyên môn, quyết định phương án can thiệp và kiểm soát quá trình phẫu thuật.