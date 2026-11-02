Ứng dụng cảnh báo không kích của Ukraine bị tin tặc tấn công, phát cảnh báo hạt nhân giả

Quảng cáo về ứng dụng Air Alert. Ảnh: Bộ Chuyển đổi số Ukraine

Theo truyền thông Ukraine và Nga, vào khoảng 23 giờ ngày 1/11, ứng dụng Air Alert gửi thông báo yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn do có mối đe dọa phóng xạ và tấn công hóa học. Ứng dụng này cũng phát cảnh báo về các cuộc giao tranh trên đường phố tại Kiev.

Theo những ảnh chụp màn hình được truyền thông Ukraine chia sẻ, một trong các thông báo bằng tiếng Nga có nội dung: “Đừng lo lắng, Oreshnik đang đến”. Oreshnik là tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Nga.

Không quân Ukraine khuyến cáo người dân chỉ tin tưởng các nguồn thông tin chính thức. Trong một tuyên bố ngắn trên Telegram, Không quân Ukraine cho biết: “Ứng dụng Air Alert có thể đã bị các đối tượng thù địch xâm nhập. Không có mối đe dọa phóng xạ nào!”.

Sau đó, Bộ Chuyển đổi số Ukraine xác nhận ứng dụng đã bị vô hiệu hóa tạm thời sau khi xuất hiện nghi vấn bị tấn công mạng.

Theo kênh tin tức Mash trên Telegram của Nga, một nhóm tin tặc tự xưng là Hitcore đã thừa nhận thực hiện vụ xâm nhập. Nhóm này cho biết đã lừa nhân viên của một công ty Ukraine cung cấp quyền truy cập vào máy tính của người này.

Mặc dù Mash mô tả nhóm tin tặc trên là người Nga, nhưng nhóm này trước đây chưa từng bị xác định có liên quan đến vụ tấn công mạng nào. Nga nhiều lần bác bỏ các cáo buộc cho rằng nước này đứng sau những hoạt động như vậy.

Khoảng 3 giờ sau, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga thông báo ứng dụng di động của cơ quan này cũng bị tin tặc tấn công và sử dụng để gửi thông tin sai lệch đến người dùng. Bộ trên cho biết đang nỗ lực khôi phục hoạt động bình thường của ứng dụng.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi hệ thống cảnh báo không kích tự động của Kiev gặp sự cố vào ngày 26/10. Khi đó, các cảnh báo không kích được phát đi rồi hủy bỏ nhiều lần chỉ trong vòng 5 phút. Các quan chức Ukraine cho rằng nguyên nhân là do trục trặc kỹ thuật và đã xin lỗi người dân vì gián đoạn này.

Trong những tháng gần đây, Ukraine gia tăng đề nghị Mỹ và các đối tác châu Âu cung cấp thêm tên lửa đánh chặn phòng không, trong bối cảnh hệ thống phòng thủ của nước này gặp khó khăn trong đối phó với các đợt tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái sử dụng động cơ phản lực của Nga.

Tuy nhiên, quan hệ giữa Kiev và Washington trở nên căng thẳng khi Kiev từ chối ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, động thái bị Tổng thống Mỹ Donald Trump cho là nguyên nhân khiến giá nhiên liệu tăng mạnh. Kiev cũng chỉ trích quyết định dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga của ông Trump.

Ukraine cũng bất ngờ trước tình trạng gián đoạn đột ngột các dịch vụ vệ tinh Starlink và Starshield, vốn được quân đội nước này sử dụng rộng rãi. Các quan chức tại Kiev cho rằng những gián đoạn này liên quan đến nỗ lực gây sức ép của Mỹ đối với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky.