Ứng dụng AI vượt tốc độ quản trị: Thách thức và rủi ro đối với kiểm toán nội bộ

Tốc độ triển khai trí tuệ nhân tạo trong các tổ chức đang vượt xa năng lực kiểm soát và quản trị hiện có. Ảnh: CAQ

Khoảng trống kiểm soát trước làn sóng AI

AI đang tạo ra những thay đổi lớn về năng suất và phương thức vận hành của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tốc độ ứng dụng công nghệ này đang vượt xa khả năng thích ứng của các khuôn khổ quản trị và kiểm soát nội bộ. Theo nghiên cứu của Viện Giá trị doanh nghiệp thuộc IBM công bố năm 2026, có tới 77% tổ chức được khảo sát cho biết việc ứng dụng AI đã vượt quá năng lực quản trị hiện tại. Kết quả này cho thấy khoảng cách đáng kể giữa tốc độ triển khai công nghệ và khả năng kiểm soát rủi ro.

Báo cáo rủi ro 2026/2027 do Hội đồng KTNB châu Âu (ECIIA) và Viện KTNB Hoa Kỳ (IIA) thực hiện xếp rủi ro gián đoạn kỹ thuật số, công nghệ mới và AI ở vị trí thứ hai trong danh sách các rủi ro doanh nghiệp, với 52% trưởng bộ phận KTNB đánh giá đây là rủi ro trọng yếu. Trong khi đó, mức độ trưởng thành về quản trị và phạm vi kiểm toán đối với AI vẫn còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là nhiều tổ chức chưa xây dựng được đầy đủ kiến thức, kỹ năng và năng lực chuyên môn để nhận diện, đánh giá và quản lý những rủi ro mới.

Thách thức đối với KTNB còn đến từ đặc điểm vận hành của các mô hình AI. Khả năng học hỏi từ dữ liệu mới và tạo ra kết quả khác nhau tùy theo ngữ cảnh khiến việc lưu trữ hồ sơ, tái hiện và kiểm chứng kết quả kiểm toán trở nên phức tạp. Đặc biệt, cấu trúc “hộp đen” của một số mô hình học sâu khiến quá trình xử lý từ dữ liệu đầu vào đến kết quả đầu ra khó giải thích, truy xuất. Khi xảy ra sai sót hoặc tổn thất, việc xác định trách nhiệm giữa đơn vị phát triển mô hình, đơn vị vận hành và người sử dụng cũng gặp nhiều khó khăn.

Một rủi ro khác là tình trạng nhân viên quá phụ thuộc vào kết quả do AI tạo ra mà không kiểm tra, đánh giá lại. Điều này có thể làm suy giảm vai trò giám sát của con người, khiến sai sót trong dữ liệu hoặc thuật toán không được phát hiện kịp thời.

Bên cạnh đó, AI “bóng tối” - việc nhân viên tự ý sử dụng các công cụ AI chưa được tổ chức phê duyệt - đang tạo ra những điểm mù trong kiểm soát. Việc đưa dữ liệu nội bộ, thông tin khách hàng hoặc mã nguồn lên các nền tảng AI công cộng có thể dẫn đến nguy cơ rò rỉ dữ liệu. Ngay cả khi các nhà cung cấp phần mềm bên thứ ba tự động tích hợp hoặc kích hoạt tính năng AI trong hệ thống doanh nghiệp mà chưa được thẩm định đầy đủ, tổ chức cũng có thể đối mặt với rủi ro về bảo mật, quyền riêng tư và kiểm soát dữ liệu.

Tích hợp công nghệ mới vào khuôn khổ quản trị

Trước những rủi ro trên, AI cần được xem xét như một đối tượng quản trị và kiểm soát trong toàn bộ hệ thống vận hành của tổ chức, thay vì chỉ là công cụ hỗ trợ công việc. Nhiều tổ chức chuyên môn quốc tế đã xây dựng các hướng dẫn nhằm giúp doanh nghiệp thiết lập khuôn khổ kiểm soát phù hợp.

Ủy ban thuộc Hội đồng quốc gia Hoa Kỳ về chống gian lận trong báo cáo tài chính (COSO) đã công bố ấn phẩm “KTNB hiệu quả đối với AI tạo sinh”, đề xuất 17 nguyên tắc kiểm soát nội bộ gắn với việc ứng dụng công nghệ này. IIA cũng cập nhật Khung kiểm toán AI, kết nối với mô hình ba tuyến và Chuẩn mực KTNB toàn cầu. Theo đó, KTNB cần đánh giá chiến lược AI, cơ chế quản trị, kiểm soát thuật toán, an ninh mạng và tính toàn vẹn của dữ liệu; qua đó hỗ trợ Hội đồng quản trị giám sát các rủi ro liên quan.

Một hướng tiếp cận được đề cập trong các nghiên cứu về quản trị AI là chuyển từ những quy định chung, mang tính tĩnh sang cơ chế kiểm soát linh hoạt theo mức độ nhạy cảm của dữ liệu và rủi ro của từng ứng dụng. Theo mô hình phân làn quản trị, các ứng dụng được phân thành 4 mức: Làn 0 (nghiêm cấm), không cho phép đưa dữ liệu bí mật, dữ liệu cá nhân nhạy cảm vào công cụ AI công cộng; Làn 1 (rủi ro thấp), cho phép sử dụng AI hỗ trợ soạn thảo với dữ liệu công khai theo quy trình phê duyệt đơn giản; Làn 2 (rủi ro trung bình), áp dụng với hoạt động lập trình hoặc xử lý dữ liệu nội bộ, yêu cầu đánh giá an ninh mạng và kiểm soát lưu trữ dữ liệu; Làn 3 (rủi ro cao), dành cho các ứng dụng tự động hóa quyết định tài chính hoặc tương tác với khách hàng, đòi hỏi phê duyệt nghiêm ngặt, kiểm thử an toàn và cơ chế dừng khẩn cấp.

Cách phân loại này giúp tổ chức xác định mức độ kiểm soát tương ứng với từng ứng dụng AI. Đối với KTNB, đây cũng là cơ sở để tích hợp các điểm kiểm soát kỹ thuật vào kế hoạch kiểm toán, bảo đảm hoạt động ứng dụng AI có thể được theo dõi, đánh giá và lưu trữ đầy đủ bằng chứng.

Theo IIA, rủi ro gián đoạn kỹ thuật số, công nghệ mới nổi và AI đứng thứ hai trong bảng xếp hạng rủi ro doanh nghiệp, với 52% trưởng bộ phận KTNB đánh giá là rủi ro trọng yếu. Trong khi tốc độ ứng dụng AI ngày càng nhanh, khuôn khổ quản trị và năng lực kiểm soát tại nhiều tổ chức chưa theo kịp, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn dữ liệu, thiếu minh bạch và khó xác định trách nhiệm.

Đổi mới phương pháp, tăng cường kiểm soát kỹ thuật

Trước những rủi ro mới, KTNB cần chuyển từ cách tiếp cận chủ yếu dựa trên rà soát chính sách sang kiểm toán dựa trên bằng chứng về hiệu quả vận hành của các cơ chế kiểm soát. Báo cáo của KPMG năm 2026 nhấn mạnh, độ tin cậy của AI phải được chứng minh bằng kết quả kiểm soát trong thực tế, thay vì chỉ dựa trên các cam kết hoặc chính sách của tổ chức.

Theo khuyến nghị của KPMG, kế hoạch kiểm toán AI cần tập trung vào 3 nội dung. Thứ nhất, kiểm toán quản trị AI, đánh giá cơ cấu tổ chức, chiến lược, danh mục ứng dụng AI, việc phân định trách nhiệm và quản lý rủi ro từ bên thứ ba. Thứ hai, kiểm toán tuân thủ, xem xét việc đáp ứng các quy định về minh bạch thuật toán, lưu trữ nhật ký hoạt động và giám sát của con người. Thứ ba, kiểm toán các giải pháp AI, thực hiện kiểm thử định lượng đối với những mô hình trọng yếu, tập trung vào tính công bằng, độ tin cậy, khả năng chống chịu và nguy cơ bị tấn công thông qua dữ liệu đầu vào hoặc câu lệnh độc hại.

Khi các tác nhân AI ngày càng có khả năng tự động thực hiện tác vụ và tương tác giữa nhiều hệ thống, kiểm toán viên cần chú trọng kiểm tra quyền truy cập, giới hạn phạm vi hoạt động, nhật ký thực thi, khả năng truy xuất nguồn gốc và cơ chế dự phòng an toàn. Việc tích hợp các công cụ quản trị AI, quản lý định danh và phân quyền vào hạ tầng công nghệ cũng giúp tổ chức thực thi chính sách kiểm soát ngay trong quá trình vận hành, thu hẹp khoảng trống giám sát.

Sự phát triển của AI đặt ra thách thức lớn, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để KTNB đổi mới vai trò và phương thức hoạt động. Nâng cao năng lực chuyên môn, ứng dụng công nghệ trong kiểm toán và phối hợp chặt chẽ với các bộ phận quản trị rủi ro, công nghệ thông tin sẽ giúp KTNB nhận diện sớm những nguy cơ mới, đánh giá hiệu quả kiểm soát và góp phần bảo vệ, gia tăng giá trị cho tổ chức trong kỷ nguyên số./.