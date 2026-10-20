Ứng dụng AI và dữ liệu lớn trong xúc tiến thương mại số

Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu trên môi trường số năm 2026 (tradexpo.arobid.com) là hoạt động bổ trợ cho Hội chợ Hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu 2026 (HCMC EXPORT 2026) diễn ra trực tiếp từ ngày 22-24/10. (Ảnh: Arobid.com)

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng tác động sâu rộng đến hoạt động thương mại quốc tế, Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu trên môi trường số năm 2026 (HCMC Export Digital Trade Expo 2026) được triển khai dưới sự hỗ trợ của Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, do Trung tâm hỗ trợ Kỹ thuật và Phát triển bền vững (CSED) tổ chức.

Sự kiện được vận hành trên nền tảng Triển lãm số (Expo platform) do Công ty Cổ phần công nghệ Arobid.com phát triển. Đây là một giải pháp công nghệ tích hợp thương mại điện tử B2B toàn cầu.

Khác với các hình thức trưng bày số hóa thông thường, triển lãm sử dụng AI và hệ thống kho dữ liệu doanh nghiệp (Arobid data lake) để phân tích nhu cầu thị trường, hỗ trợ tự động tìm kiếm, nhận diện và ghép nối cơ hội kinh doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam với hệ thống hơn 270.000 nhà mua hàng trong nước và quốc tế theo từng ngành hàng chuyên biệt.

Thông qua chuỗi tính năng công nghệ như tự động tìm kiếm và ghép nối đối tác bằng AI (AI Find & Match), thỏa thuận và gửi yêu cầu báo giá (RFQ-Request for Quotation), kết nối đối tác kinh doanh (Business Matching) và giới thiệu và quảng bá năng lực doanh nghiệp (Enterprise Pitching), nền tảng tạo ra hành trình kết nối tự động hóa từ khâu hoàn thiện hồ sơ, tìm kiếm đối tác đến thiết lập giao dịch thương mại thực chất.

Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu trên môi trường số năm 2026 (tradexpo.arobid.com) là hoạt động bổ trợ cho Hội chợ Hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu 2026 (HCMC EXPORT 2026) diễn ra trực tiếp từ ngày 22-24/10 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC EXPO, Thành phố Hồ Chí Minh với quy mô 750 gian hàng.

Mô hình O2O cho phép doanh nghiệp không chỉ xuất hiện trực tiếp tại hội chợ mà còn mở rộng kết nối trực tuyến liên tục 24/7 suốt 365 ngày trong năm. Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức hỗ trợ 150 gian hàng số cơ bản cho các đơn vị tham gia, tập trung vào các nhóm ngành hàng chủ lực như thực phẩm-nông sản (OCOP, Halal), dệt may, da giày, thủ công mỹ nghệ, cùng các dịch vụ hỗ trợ như kiểm định, logistics, thương mại điện tử…

Nhằm bảo đảm hiệu quả của các thuật toán ghép nối AI, chương trình đặt ra định hướng chuẩn hóa hồ sơ năng lực số của doanh nghiệp theo 5 tiêu chí: "đẹp-đúng-đủ-sạch-sống". Doanh nghiệp tham gia cần cung cấp đầy đủ thông tin năng lực sản xuất, chứng nhận chất lượng, thị trường mục tiêu và bố trí nhân sự vận hành dữ liệu liên tục.

Trao đổi về định hướng phát triển mô hình kinh tế số, ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Công ty cổ phần công nghệ Arobid.com-đơn vị vận hành nền tảng, cho biết: “Doanh nghiệp đặt ra hai câu hỏi trọng tâm: Làm thế nào để góp phần giúp cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của đất nước”.

Theo ông Trần Văn Chín, các mô hình xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư trên môi trường số đã ghi nhận những kết quả bước đầu. Đối với xúc tiến thương mại, nền tảng ghi nhận hàng triệu lượt xem và tiếp cận người dùng từ hơn 160 quốc gia/vùng lãnh thổ.

Trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, nền tảng xúc tiến đầu tư trên môi trường số Thành phố Hồ Chí Minh, sau khoảng ba tháng vận hành thực tế, nền tảng ghi nhận hơn 30.000 lượt xem, tiếp cận người dùng từ 120 quốc gia/vùng lãnh thổ và có hơn 100 nhà đầu tư bày tỏ sự quan tâm và đã có tỷ lệ chuyển đổi rất tích cực đã có một số nhà đầu tư tiếp tục tìm hiểu sâu thông tin dự án mời gọi đầu tư của thành phố.

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Công ty cổ phần công nghệ Arobid.com. (Ảnh: Arobid.com)

Cùng với phát triển nền tảng, Công ty cổ phần Công nghệ Arobid.com hiện đang phối hợp cùng các cơ quan chuyên trách như Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương); Trung tâm Mã số, mã vạch quốc gia cùng Sở Công thương các tỉnh, thành phố xây dựng bộ tiêu chí hồ sơ năng lực số chuyên nghiệp.

Đây được xem là thước đo mới giúp chuyển dịch trọng tâm đánh giá từ số lượng gian hàng đăng ký sang mức độ sẵn sàng kết nối và hiệu quả giao dịch thực chất của doanh nghiệp trên môi trường số.