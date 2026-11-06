Ứng dụng AI và công nghệ sinh trắc học định hình trải nghiệm du lịch hiện đại

Ứng dụng AI và công nghệ sinh trắc học đang trở thành những yếu tố quan trọng định hình trải nghiệm du lịch hiện đại

Theo đó, kết quả khảo sát công bố cho thấy, 58% hành khách cho biết đã trải nghiệm công nghệ sinh trắc học trong ít nhất một khâu của hành trình tại sân bay trong 12 tháng qua, tăng so với mức 50% năm 2025. Đáng chú ý, 87% hành khách từng sử dụng công nghệ này hài lòng với trải nghiệm, trong khi 78% sẵn sàng chia sẻ thông tin sinh trắc học nếu có thể giảm việc xuất trình hộ chiếu hoặc thẻ lên máy bay tại các điểm kiểm soát.

Nhu cầu sử dụng hộ chiếu số cũng ngày càng gia tăng. Có 84% hành khách quan tâm đến việc sử dụng hộ chiếu số khi làm thủ tục trực tuyến; 82% muốn chia sẻ hộ chiếu số với hãng hàng không sau khi đặt vé để được cung cấp dịch vụ cá nhân hóa và 82% quan tâm đến việc sử dụng điện thoại thông minh tích hợp ví điện tử, hộ chiếu số và thẻ khách hàng thân thiết để đặt dịch vụ, thanh toán và thực hiện các thủ tục tại sân bay khi khởi hành cũng như khi đến.

Tuy nhiên, bảo đảm an toàn và quyền riêng tư dữ liệu vẫn là điều kiện quan trọng để thúc đẩy ứng dụng công nghệ sinh trắc học. Các mối lo ngại chính của hành khách bao gồm nguy cơ rò rỉ dữ liệu (59%), thông tin cá nhân bị chia sẻ với các tổ chức khác (49%) và thiếu minh bạch trong việc quản lý, sử dụng thông tin cá nhân (41%).

Ông Nick Careen - Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Vận hành, An toàn và An ninh của IATA nhận định: “Ngày càng có nhiều hành khách trải nghiệm công nghệ sinh trắc học trong các chuyến đi. Họ hài lòng và mong muốn được sử dụng nhiều hơn. Đây là tín hiệu tích cực bởi công nghệ này mang lại những lợi ích đáng kể, giúp hành trình của hành khách thuận tiện hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả và tính an toàn trong quy trình của chính phủ và các hãng hàng không. Để đưa sinh trắc học trở thành tiêu chuẩn trong vận tải hàng không quốc tế, các chính phủ cần thống nhất khuôn khổ cấp và chấp nhận hộ chiếu số an toàn, hay còn gọi là Giấy tờ đi lại số (Digital Travel Credentials)”.

Khảo sát cũng cho thấy hành khách ngày càng mong muốn các thủ tục nhập cảnh được số hóa và thực hiện sớm hơn. Có 86% sẵn sàng cung cấp thông tin nhập cảnh dưới hình thức điện tử trước chuyến đi; 45% muốn hoàn tất thủ tục nhập cảnh trước khi đến sân bay. Đối với thủ tục xin thị thực, 60% hành khách ưu tiên đăng ký trực tuyến, trong khi chỉ 25% lựa chọn nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan lãnh sự hoặc đại sứ quán.

Bên cạnh đó, AI đang trở thành công cụ hỗ trợ phổ biến trong quá trình lập kế hoạch du lịch. Khảo sát cho thấy 49% hành khách đã sử dụng AI để chuẩn bị cho chuyến đi. Trong đó, 21% sử dụng để tìm kiếm chuyến bay đến điểm đến cụ thể, 19% tìm vé máy bay giá rẻ và 17% tìm kiếm ý tưởng, gợi ý điểm đến.

Ông Nick Careen cho biết, người dân đang sử dụng AI để lên kế hoạch cho các chuyến đi. Vì vậy, các hãng hàng không không chỉ cần bảo đảm dịch vụ của mình xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của AI, mà còn cần phát triển các phương thức kết nối thuận tiện, giúp chuyển đổi các cuộc trao đổi với AI thành giao dịch đặt vé thực tế”.

Bên cạnh đó, khảo sát ghi nhận những khác biệt đáng chú ý giữa các khu vực. Châu Á - Thái Bình Dương có mức độ hài lòng chung cao nhất, trong khi hành khách Trung Đông dẫn đầu về mức độ sử dụng AI để lập kế hoạch du lịch và sự quan tâm đến hộ chiếu số, công nghệ sinh trắc học.

Bắc Mỹ là khu vực có tỷ lệ sử dụng sinh trắc học cao nhất, song cũng có mức độ lo ngại lớn nhất về nguy cơ rò rỉ dữ liệu. Trong khi đó, hành khách châu Âu thận trọng hơn với các công nghệ du lịch số, với tỷ lệ sử dụng AI và sinh trắc học thấp hơn mức trung bình toàn cầu.

Đáng chú ý, hành khách khu vực Mỹ Latinh và Caribe ghi nhận mức cải thiện hài lòng lớn nhất so với năm 2025, đồng thời thể hiện sự sẵn sàng cao trong việc cung cấp thông tin nhập cảnh điện tử trước chuyến đi. Tại châu Phi, mức độ ứng dụng sinh trắc học còn thấp nhưng nhu cầu sử dụng các giải pháp số trong du lịch rất lớn.

Chuyển đổi số, ứng dụng AI và công nghệ sinh trắc học đang trở thành những yếu tố quan trọng định hình trải nghiệm du lịch hiện đại. Cùng với việc phát triển các giải pháp công nghệ, đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh, tăng cường liên thông dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến, tạo thuận lợi cho du khách và thúc đẩy du lịch quốc tế phát triển.