Ứng dụng AI và chuyển đổi xanh để gia tăng giá trị nội địa cho doanh nghiệp

Hội thảo "Định hình lại quá trình hội nhập và khả năng chống chịu của doanh nghiệp: trí tuệ nhân tạo, chuỗi cung ứng, thương mại và quản trị doanh nghiệp gia đình” được tổ chức tại Hà Nội. (Ảnh: PV)

Trong hai ngày 22-23/10, Trường đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Đại học President Indonesia tổ chức Hội thảo quốc tế về Hội nhập kinh tế và khả năng chống chịu của doanh nghiệp (CIECI & ICFBE 2026) tại Hà Nội với chủ đề “Định hình lại quá trình hội nhập và khả năng chống chịu của doanh nghiệp: trí tuệ nhân tạo, chuỗi cung ứng, thương mại và quản trị doanh nghiệp gia đình”.

Theo Tổng cục Thống kê, tăng trưởng GDP trong 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 9,01%, trong khi xuất khẩu hàng hóa tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), bao gồm cả xuất khẩu dầu thô, lại chiếm tới 80,7% tổng kim xuất khẩu hàng hóa.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trúc Lê, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, từ số liệu nêu trên cho thấy tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ, nhưng tỷ trọng lớn của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài FDI đòi hỏi Việt Nam phải có sự liên kết nội địa chặt chẽ hơn và tạo ra nhiều giá trị gia tăng nội địa hơn. Do đó, câu hỏi cốt lõi không chỉ là Việt Nam hội nhập nhanh thế nào, mà là hội nhập ra sao để xây dựng được các doanh nghiệp trong nước vững mạnh hơn. Giải pháp đến từ việc ứng dụng công nghệ, kỹ năng lực lượng lao động, quản trị và tham gia chuỗi cung ứng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trúc Lê, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu. (Ảnh: PV)

Để trả lời những câu hỏi đó, ông Trúc Lê đặt vấn đề: Các chính phủ có thể định hình chính sách thương mại và AI như thế nào để giúp các nền kinh tế đang phát triển hưởng lợi từ hội nhập quốc tế, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu kinh tế? Chính sách thương mại và hợp tác quốc tế có thể giúp các doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bằng cách nào? Các doanh nghiệp có thể cải thiện hoạt động bằng AI ra sao trong khi vẫn kiểm soát được các rủi ro về an toàn dữ liệu, độ chính xác và sự giám sát của con người? Và cuối cùng, các trường đại học có thể hợp tác với doanh nghiệp như thế nào để phát triển nguồn nhân lực và giải quyết các vấn đề quản trị cụ thể.

Diễn giả tham dự chương trình cho rằng hiệu suất và sự tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp phụ thuộc vào việc kết hợp các yếu tố gồm, đổi mới xanh, giúp cắt giảm chi phí (năng lượng, nguyên vật liệu, xử lý chất thải), mở ra các thị trường xanh mới và xây dựng niềm tin vững chắc với khách hàng, nhà đầu tư. Thứ hai là khả năng phục hồi số, giúp doanh nghiệp chủ động dự báo, chịu đựng, phục hồi nhanh chóng và thích ứng trước các gián đoạn kỹ thuật số.

Các diễn giả tham dự Hội thảo. (Ảnh: PV)

Đối với tác động cộng hưởng với doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp gia đình, thì việc kết hợp các công cụ số giá rẻ với giải pháp tiết kiệm năng lượng giúp gia tăng năng suất và duy trì tính liên tục trong kinh doanh.

Bài nghiên cứu của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Marcellin Yovogan, Phó Trưởng khoa phụ trách hoạt động quốc tế và hợp tác đại học, Trường đại học Sofia, Bulgaria phân tích về cách quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả và việc ứng dụng công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo có tác động mạnh mẽ đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp trong suốt một thập kỷ từ 2015 đến 2025. Bằng cách phân tích dữ liệu tài chính của nhiều tập đoàn lớn khác nhau trên toàn cầu, Phó Giáo sư đánh giá sự thay đổi về lợi nhuận đầu tư để làm nổi bật tầm quan trọng của việc tối ưu hóa mạng lưới đối tác và tự động hóa quy trình. Đồng thời khuyến nghị rằng các doanh nghiệp cần triển khai các chiến lược vận hành thông minh, giúp nâng cao năng suất và tối đa hóa giá trị doanh nghiệp.

Tiến sĩ Anuj Kumar, Trường Kinh doanh Rushford, Thụy Sĩ chỉ ra các giải pháp, các nhà hoạch định chính sách cần ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, phổ cập kỹ năng số lẫn kỹ xanh, huy động tài chính dài hạn và thiết lập quản trị vững chắc. Việc theo dõi các chỉ số kinh tế, môi trường và xã hội sẽ giúp bảo đảm tăng trưởng không chỉ bền vững mà còn mang lại lợi ích bao trùm cho toàn bộ cộng đồng.

Sáng 23/10, chương trình sẽ tập trung vào quan hệ đối tác chiến lược và kết nối doanh nghiệp quốc tế, với hoạt động ra mắt Trung tâm Doanh nghiệp gia đình toàn cầu cùng các bài trình bày về khởi nghiệp, môi trường kinh doanh và ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp.