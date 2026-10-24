Ứng dụng AI: Trung tâm y tế giảm thời gian tổng hợp số liệu còn 5 phút

Từ 3–4 giờ tổng hợp số liệu mỗi đêm xuống còn 5 phút duyệt buổi sáng

BSCKII. Nguyễn Tấn Huy, Trung tâm Y tế Tịnh Biên, tỉnh An Giang phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Thùy Trang)

"Sau quá trình triển khai, thời gian chuẩn bị số liệu giao ban đã giảm từ 3–4 giờ mỗi đêm xuống còn khoảng 5 phút duyệt vào buổi sáng. Hơn 300 chỉ tiêu của 8 khoa được hệ thống theo dõi và cập nhật tự động hằng ngày" BSCKII. Nguyễn Tấn Huy chia sẻ thông tin trên tại hội nghị khoa học "Trí tuệ nhân tạo trong Y tế 2026: Từ tầm nhìn đến tác động thực tiễn" (AI4HEALTH 2026), diễn ra ngày 23–24/10 do Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Chia sẻ về những kết quả thực tế trong triển khai AI phục vụ công tác quản lý tại cơ sở y tế vùng biên giới, BSCKII. Nguyễn Tấn Huy, cho hay, trước khi ứng dụng AI, mỗi đêm, một thống kê viên của trung tâm phải dành khoảng 3 - 4 giờ để tổng hợp số liệu từ các khoa, phòng phục vụ giao ban. Việc tổng hợp thủ công không chỉ mất nhiều thời gian mà còn khiến thông tin cập nhật chậm, có những hôm số liệu chỉ hoàn thành sau khi cuộc họp đã bắt đầu.

Để giải quyết bài toán trên, đơn vị từng bước chuyển đổi từ sổ giao ban giấy, bảng tính Excel sang bệnh án điện tử, công cụ báo cáo trực quan và ứng dụng AI trong xử lý dữ liệu.

Thay vì chờ các khoa gửi báo cáo rồi tổng hợp thủ công, hệ thống tự động lấy dữ liệu từ phần mềm quản lý bệnh viện, kiểm tra, xử lý và trình bày thành các báo cáo phục vụ điều hành.

Thông tin được hiển thị trên màn hình điều hành và gửi đến điện thoại của từng cán bộ phụ trách trước giờ giao ban. Nhờ đó, lãnh đạo đơn vị có thể nắm bắt tình hình hoạt động của các khoa, phòng mà không phải chờ tổng hợp số liệu như trước.

Đáng chú ý, hệ thống còn cho phép theo dõi số lượng người bệnh đang nằm viện, công suất sử dụng giường bệnh, số bệnh nhân chờ khám và tình hình chuyển viện theo thời gian thực.

BSCKII. Nguyễn Tấn Huy cho biết, thông qua biểu đồ phân bố người bệnh theo giờ, trung tâm nhận thấy hai thời điểm tiếp nhận bệnh nhân đông nhất là sáng sớm và đầu giờ chiều. Từ kết quả này, đơn vị đã điều chỉnh khung giờ mở phòng khám và bố trí nhân lực phù hợp hơn.

Như vậy, việc ứng dụng AI không chỉ giúp giảm thời gian tổng hợp báo cáo mà còn hỗ trợ lãnh đạo cơ sở y tế có thông tin kịp thời để điều chỉnh hoạt động khám chữa bệnh.

Không có bộ phận công nghệ thông tin chuyên trách, AI vẫn có thể triển khai

Trung tâm Y tế Tịnh Biên là đơn vị y tế công lập phục vụ khoảng 113.500 người dân, có 224 viên chức và người lao động, trong đó có 52 bác sĩ, nhưng không có bộ phận công nghệ thông tin chuyên trách.

Theo BSCKII. Nguyễn Tấn Huy, hạ tầng vận hành chỉ gồm một máy chủ Linux nhỏ với 2–4 nhân xử lý, bộ nhớ 4 GB, không sử dụng bộ xử lý đồ họa. Các tác vụ AI sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn thông qua giao diện lập trình ứng dụng (API), kết hợp với phần mềm mã nguồn mở hoặc các dịch vụ miễn phí ở quy mô một đơn vị.

Tuy nhiên, BSCKII. Nguyễn Tấn Huy nhấn mạnh, AI không phải là bước đầu tiên trong quá trình chuyển đổi số của đơn vị.

Sáu bước chuyển đổi dữ liệu của Trung tâm Y tế Tịnh Biên (Ảnh: Thùy Trang)

"Ba bước đầu không có AI và chiếm nhiều thời gian nhất", BSCKII. Nguyễn Tấn Huy nói và cho biết thêm: Trung tâm Y tế Tịnh Biên trải qua sáu bước chuyển đổi dữ liệu, trong đó AI bắt đầu tham gia từ bước thứ tư và chỉ vận hành toàn trình ở bước thứ sáu, sau khi đơn vị hoàn thành các bước chuẩn bị về dữ liệu.

Từ mô hình tại Tịnh Biên, BSCKII. Nguyễn Tấn Huy đề xuất các cơ sở y tế tuyến cơ sở có thể bắt đầu ứng dụng AI từ những công việc đơn giản, dễ đánh giá hiệu quả như tự động hóa lịch trực, lịch công tác, sau đó đến báo cáo giao ban hằng ngày, trước khi mở rộng sang những nghiệp vụ quản lý phức tạp hơn.

Tuy nhiên, để ứng dụng AI hiệu quả, cơ sở y tế phải bảo đảm dữ liệu sẵn sàng, hệ thống đủ tin cậy và có cơ chế quản trị phù hợp. "Dù AI có thể tự động thực hiện nhiều công đoạn, con người vẫn phải giữ vai trò kiểm soát cuối cùng nhằm phát hiện những sai sót trước khi báo cáo được sử dụng để ra quyết định"- BSCKII. Nguyễn Tấn Huy nói.

Phát biểu tại Hội nghị khoa học "Trí tuệ nhân tạo trong Y tế 2026: Từ tầm nhìn đến tác động thực tiễn", GS.TS.TTND. Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng việc ứng dụng AI là xu hướng tất yếu, mở ra nhiều cơ hội nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng khám chữa bệnh. Đồng thời ông cũng nhấn mạnh rằng việc ứng dụng AI trong y tế cần dựa trên bằng chứng lâm sàng, chất lượng dữ liệu và điều kiện thực tế của từng cơ sở khám chữa bệnh, thay vì chỉ dựa vào các chỉ số kỹ thuật. “Trong y học, một mô hình có độ chính xác cao không đồng nghĩa với một công nghệ có giá trị lâm sàng. Một thuật toán hoạt động tốt trong nghiên cứu chưa chắc sẽ phát huy hiệu quả trong môi trường thực tế”, GS.TS.TTND. Lê Ngọc Thành lưu ý. Theo ông, các giải pháp AI cần được phát triển, kiểm chứng trên dữ liệu phù hợp với người Việt Nam, đồng thời tính đến nguồn lực và quy trình hoạt động của các cơ sở y tế. “Cần xác định rõ rằng AI chỉ hỗ trợ con người ra quyết định tốt hơn, chứ không thay thế trách nhiệm của người thầy thuốc. Đây là điểm quan trọng cần phải lưu ý khi ứng dụng AI trong y tế”, GS.TS.TTND. Lê Ngọc Thành nhấn mạnh.