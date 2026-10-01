Ứng dụng AI trong xây dựng thương hiệu, bao bì sản phẩm

Một người đăng bài trên mạng xã hội, kể rằng họ bị khóa tài khoản ChatGPT chỉ sau đúng một câu hỏi. Bài đăng này đã được xem 1,3 triệu lượt và nhiều người bình luận rằng họ cũng bị khóa tài khoản ChatGPT. Việc này thực hư thế nào?