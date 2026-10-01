Ứng dụng AI trong xây dựng thương hiệu, bao bì sản phẩm
Trong 2 ngày 1/10 - 2/10, Sở Công Thương TP. Đà Nẵng phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại tổ chức chương trình đào tạo “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng, quản trị thương hiệu và thiết kế bao bì sản phẩm xuất khẩu” cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn Đà Nẵng. Khóa đào tạo giúp doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao khả năng thực hành sử dụng các công cụ AI như ChatGPT, Gemini nghiên cứu thị trường, định vị thương hiệu, thiết kế bao bì và bảo đảm an toàn thông tin, sở hữu trí tuệ. Đây là bước đệm quan trọng giúp doanh nghiệp Đà Nẵng tối ưu chi phí, nâng cao sức cạnh tranh và tăng cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/ung-dung-ai-trong-xay-dung-thuong-hieu-bao-bi-san-pham-475267.media