Ứng dụng AI trong phòng khám thú y cần bắt đầu từ dữ liệu

Các bác sĩ, chuyên gia trao đổi tại Hội thảo “Vận hành thông minh, Quản trị và Truyền thông Phòng khám thú y trong jỷ nguyên AI”, chiều 9/10 tại TP. Hồ Chí Minh. (Nguồn: AFIA)

Lễ hội thú cưng Super Pet Fest 2026 dự kiến diễn ra từ 9h đến 21h ngày 31/10 tại Cung Văn hóa Lao động, số 55B Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh, với các hoạt động giao lưu và trải nghiệm dành cho người nuôi cùng vật nuôi.

Sự kiện thuộc Pet Health Vietnam 2026, chương trình gồm ba hội thảo chuyên đề do Hiệp hội Công nghiệp Thức ăn Chăn nuôi Hoa Kỳ (AFIA) phối hợp với Chi hội Thú y Thú nhỏ Việt Nam (VSAVA) tổ chức, với sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA). Chuỗi hoạt động nằm trong chiến dịch “Yêu đúng chất”, hướng đến nâng cao nhận thức về dinh dưỡng và chăm sóc thú cưng dựa trên cơ sở khoa học.

Tại Hội thảo “Vận hành thông minh, Quản trị và Truyền thông phòng khám thú y trong jỷ nguyên AI”, chiều 9/10 tại TP. Hồ Chí Minh, các chuyên gia Việt Nam và quốc tế cho rằng ứng dụng công nghệ cần đi cùng chuẩn hóa quy trình, phân công nhân sự và nâng cao chất lượng quản trị.

Ông Nguyễn Hải Triều, đại diện Frontier Leader Institute, nhận định tự động hóa một hệ thống thiếu đồng bộ có thể khiến những bất cập hiện hữu gia tăng, đồng thời làm tăng chi phí vận hành. Vì vậy, phòng khám cần xây dựng quy trình rõ ràng và dữ liệu đáng tin cậy trước khi triển khai AI.

Các cơ sở có thể bắt đầu từ những công việc lặp lại như tiếp nhận khách, lập bệnh án, báo giá, theo dõi tình trạng thú cưng và nhắc lịch tái khám. Phân công công việc hợp lý giúp lễ tân tập trung vào đặt lịch, thu ngân và chăm sóc khách hàng; kỹ thuật viên hỗ trợ chuẩn bị ca khám, lấy mẫu và cập nhật dữ liệu; bác sĩ dành thời gian cho chẩn đoán, điều trị và tư vấn chuyên môn.

Về ứng dụng AI, ông Triều khuyến nghị ưu tiên các nhiệm vụ ít rủi ro như xây dựng nội dung truyền thông, chăm sóc khách hàng và đặt lịch. Những ứng dụng liên quan đến bệnh án, phân tích dữ liệu hoặc hình ảnh cần được kiểm soát chặt chẽ. Thông tin do AI tạo ra phải được kiểm chứng, dữ liệu khách hàng cần được bảo mật và quyết định chuyên môn vẫn thuộc trách nhiệm của bác sĩ.

Các đại biểu tham dự Hội thảo. (Nguồn: AFIA)

Bên cạnh quản trị, Hội thảo đề cập vai trò của dinh dưỡng trong chăm sóc thú cưng. Ông Kevin Gomes, đại diện AFIA tại Việt Nam, cho biết chiến dịch Pet Health Vietnam hướng đến nâng cao nhận thức cộng đồng về dinh dưỡng và chăm sóc vật nuôi dựa trên cơ sở khoa học.

Theo ông, các tiêu chuẩn về an toàn, thành phần dinh dưỡng và ghi nhãn thức ăn là căn cứ giúp bác sĩ thú y và người nuôi lựa chọn sản phẩm phù hợp. Chế độ dinh dưỡng cần được điều chỉnh theo từng giai đoạn sống của vật nuôi, với sự tư vấn của bác sĩ thú y.

Ông Andrew Anderson-Sprecher, Tùy viên Nông nghiệp cao cấp tại Văn phòng Nông nghiệp, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh quản trị hiện đại và truyền thông góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, củng cố niềm tin của chủ nuôi. Ông cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ trong lĩnh vực chăm sóc thú cưng.

BS Thú y Diệp Ngọc Trúc, Chủ tịch VSAVA, nhận định ngành thú y thú nhỏ trong nước có cơ hội phát triển nhưng cũng đối mặt yêu cầu ngày càng cao về chuyên môn và quản trị. Bên cạnh chất lượng khám, chữa bệnh, các phòng khám cần chú trọng đào tạo nhân sự và sử dụng dữ liệu để đánh giá hiệu quả hoạt động.

Sự kiện thuộc Pet Health Vietnam 2026, chương trình gồm ba hội thảo chuyên đề do Hiệp hội Công nghiệp Thức ăn Chăn nuôi Hoa Kỳ (AFIA) phối hợp với Chi hội Thú y Thú nhỏ Việt Nam (VSAVA) tổ chức. (Nguồn: AFIA)