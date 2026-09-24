Toàn cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: CTV)

Thông tin về các hoạt động lớn nhân dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác Phụ nữ, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cho biết, chuỗi hoạt động hướng tới mục tiêu tôn vinh những đóng góp, cống hiến của phụ nữ Việt Nam trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội; khơi dậy khát vọng, tinh thần tự tin, tự chủ và sáng tạo của phụ nữ trong giai đoạn mới. Đồng thời, cũng là dịp khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Hội và kết quả phong trào phụ nữ góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Các hoạt động cụ thể, gồm: chương trình kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 dự kiến tổ chức vào ngày 16/10 tại Hà Nội với ba nội dung chính: Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, Lễ trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai và phát động Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác Phụ nữ, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, thông tin về hoạt động. (Ảnh: CTV)

Đáng chú ý, điểm mới của Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm nay là lần đầu tiên, Ban tổ chức giới thiệu chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI) “AI Women Start Up” đồng hành, hỗ trợ cung cấp, giải đáp và kết nối thông tin liên quan đến cuộc thi và các nội dung hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Việc ứng dụng AI trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thể hiện nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ số của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ban tổ chức cho biết, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm, ngày 5/10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ phối hợp Bộ Công an tổ chức Chương trình nghệ thuật “Kết nối yêu thương” nhằm chung tay chăm lo, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mong muốn lan tỏa truyền thống “tương thân tương ái”, khơi dậy trách nhiệm xã hội và huy động sự chung tay của cộng đồng trong chăm lo, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tôn vinh vẻ đẹp, tinh thần nhân ái của phụ nữ Việt Nam và hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.

Thông qua chương trình, sẽ vận động nguồn lực xã hội để ủng hộ, đồng hành hỗ trợ mô hình sinh kế cho phụ nữ, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa “Mái ấm tình thương” kinh phí thăm, tặng chi phí điều trị, sinh hoạt cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại họp báo. (ẢNH: CTV)

Trong tháng 10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay”. Hội thảo nhằm tạo diễn đàn học thuật trao đổi, thảo luận về cơ sở lý luận và thực tiễn của mối quan hệ giữa bình đẳng giới và chuyển đổi số; đánh giá thực trạng, cơ hội, thách thức và những khoảng cách giới trong quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam hiện nay.

Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ phối hợp Bộ Tài chính tổ chức Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2026 với chủ đề "Kinh tế tập thể do phụ nữ quản lý hướng tới tăng trưởng bao trùm và bền vững".

Nhằm tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, diễn đàn năm 2026 lần đầu tiên tập trung làm rõ vai trò, sự tham gia của phụ nữ trong khu vực kinh tế tập thể; những đóng góp, cơ hội, khó khăn và nhu cầu hỗ trợ trong phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, khả năng liên kết thị trường và tính bền vững của các mô hình.