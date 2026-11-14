Ứng dụng AI trong giảng dạy và quản lý giáo dục

Tiến sĩ Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại chương trình.

Cùng với các hoạt động tập huấn thực hành, Ban Tổ chức ra mắt sổ tay hướng dẫn ứng dụng AI miễn phí, giúp nhà giáo tiếp tục áp dụng kiến thức vào công việc sau chương trình.

Chương trình cụ thể hóa Kế hoạch số 830/KH-BGDĐT ngày 19/5/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nâng cao năng lực số và ứng dụng AI trong quản lý, giảng dạy. Sự kiện diễn ra tại cơ sở Nam Sài Gòn của Đại học RMIT Việt Nam, với khoảng 150 đại biểu tham dự trực tiếp và đông đảo nhà giáo giáo dục nghề nghiệp theo dõi trực tuyến trên toàn quốc. Chương trình được tài trợ bởi Chính phủ Australia thông qua Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia (AAGF) do Aus4Skills quản lý.

Tăng cường năng lực AI cho đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học RMIT Việt Nam đã phối hợp hỗ trợ hơn 350.000 giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý giáo dục thông qua tập huấn AI. Tiếp nối kết quả đó, chương trình năm nay mở rộng sang giáo dục nghề nghiệp, hướng tới đổi mới giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo kỹ năng thực hành gắn với nhu cầu doanh nghiệp và chuẩn bị cho người học trong kỷ nguyên số.

Phát biểu tại chương trình, Tiến sĩ Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhấn mạnh: “Ứng dụng AI hiệu quả là chìa khóa then chốt để nâng cao chất lượng đào tạo, giúp người học sẵn sàng thích ứng với những đòi hỏi khắt khe của thị trường lao động trong kỷ nguyên số.”

Nội dung tập huấn được đội ngũ chuyên gia của sáng kiến Đổi mới sáng tạo trong giáo dục với Trí tuệ nhân tạo (EEAI), thuộc Khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học RMIT Việt Nam, trực tiếp thiết kế. Các chủ đề gồm kỹ thuật viết câu lệnh, xây dựng bài giảng số, kiểm tra và đánh giá, sáng tạo học liệu đa phương tiện, hỗ trợ người học và quản trị nhà trường. Chương trình chú trọng thực hành với tình huống thực tế và nguyên tắc sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm, bảo đảm tính bao trùm.

Phó Giáo sư Arthur Tang, Phó Khoa phụ trách Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo, Khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học RMIT Việt Nam, nhấn mạnh: “Tại RMIT, chúng tôi luôn đề cao một triết lý rõ ràng: việc ứng dụng công nghệ phải lấy phương pháp sư phạm làm trọng tâm.” Theo ông, điều quan trọng không chỉ là sử dụng công cụ mà còn là năng lực và sự tự tin của nhà giáo khi ứng dụng AI.

Ra mắt sổ tay AI miễn phí, hỗ trợ nhà giáo ứng dụng lâu dài

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức ra mắt và chuyển giao “Sổ tay hướng dẫn nhà giáo ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy và quản lý giáo dục”, do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục phối hợp cùng Đại học RMIT Việt Nam biên soạn. Sổ tay hướng dẫn ra đời để đồng hành cùng thầy cô trên hành trình này bằng những hướng dẫn cụ thể, gần gũi và có thể áp dụng vào công việc giảng dạy, học tập và quản lý hằng ngày.

Sổ tay được xây dựng trên cơ sở tham khảo các định hướng, khung năng lực và tài liệu uy tín trong nước và quốc tế về chuyển đổi số, năng lực số và ứng dụng AI trong giáo dục, trong đó có các khung năng lực số của Bộ GD&ĐT, khung năng lực AI cho giáo viên và người học của UNESCO, cùng các báo cáo, khuyến nghị liên quan của OECD và một số cơ quan giáo dục quốc tế.

Xuyên suốt tài liệu, nhà giáo được tiếp cận các ví dụ thực tiễn, câu lệnh mẫu (prompt) và tình huống thực tế, qua đó hình dung rõ hơn cách AI có thể hỗ trợ các công việc hằng ngày như thế nào. Sổ tay còn khuyến khích người dùng kiểm chứng kết quả do AI tạo ra, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của liêm chính học thuật, bảo vệ quyền riêng tư và năng lực đánh giá chuyên môn trong quá trình ứng dụng AI.

Tiến sĩ Vũ Minh Đức cho biết: “Cuốn sổ tay đóng vai trò như một cẩm nang chỉ dẫn thực hành, cung cấp các gợi ý phương pháp, câu lệnh chuẩn mực và công cụ trực quan để các thầy cô có thể tham khảo, ứng dụng thường xuyên trong công tác giảng dạy hằng ngày.”

Sổ tay được cung cấp trực tuyến, hoàn toàn miễn phí cho nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tại https://ieeai.net/SoTayAi.

Thông qua chương trình tập huấn và việc phổ biến rộng rãi sổ tay, các đơn vị tổ chức kỳ vọng góp phần hình thành cộng đồng nhà giáo có năng lực ứng dụng AI hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm, đồng thời thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm, đổi mới sáng tạo trong giảng dạy và quản lý giáo dục.