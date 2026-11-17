Một người bệnh nữ (60 tuổi, ngụ tại TP. Hồ Chí Minh) đến khám vì đường huyết đột ngột trở nên khó kiểm soát hơn. Trước đó khoảng ba tháng, người bệnh từng mắc Zona thần kinh với biểu hiện đau vùng ngực, sau đó xuất hiện các bóng nước. Dù tổn thương da giảm sau vài tuần, cơn đau vẫn kéo dài, ảnh hưởng đến giấc ngủ và sinh hoạt. Việc kiểm soát đường huyết cũng trở nên khó khăn hơn và cần điều chỉnh điều trị.