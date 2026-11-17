Ứng dụng AI trong điều trị bệnh lý tiêu hóa
Từ những tổn thương nhỏ chỉ có thể nhận diện nhờ sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, đến những ca bệnh hiểm nghèo được trao thêm cơ hội sống nhờ các kỹ thuật can thiệp hiện đại và ghép gan. Y học đang từng bước tạo nên những thay đổi đáng kể trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tiêu hóa. Phát hiện sớm hơn, điều trị chính xác hơn và mở rộng cơ hội sống cho người bệnh, đó cũng là những dấu ấn nổi bật của sự phát triển chuyên ngành tiêu hóa hiện nay.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ung-dung-ai-trong-dieu-tri-benh-ly-tieu-hoa-246261117095038966.htm