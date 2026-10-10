Ứng dụng AI thế nào để nâng tầm quản trị thương hiệu?

Tại lễ ra mắt nền tảng tăng trưởng thương hiệu NEX Brain™ ngày 9/10 tại Hà Nội, ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhận định trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và các công nghệ số đang tác động ngày càng sâu rộng đến phương thức tổ chức sản xuất, tiếp cận thị trường, tương tác với khách hàng và xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh nền kinh tế đặt ra yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp Việt Nam không chỉ cần tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu mà còn phải nâng cao giá trị gia tăng, làm chủ thương hiệu và từng bước xác lập vị thế cao hơn trên thị trường trong nước, quốc tế.

Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch VCCI.

Theo ông Vinh, thương hiệu ngày càng trở thành tài sản chiến lược, phản ánh năng lực cạnh tranh, uy tín và khả năng tạo ra giá trị bền vững của doanh nghiệp. AI có thể hỗ trợ khai thác dữ liệu, phân tích thị trường, tìm hiểu hành vi khách hàng, nâng cao hiệu quả ra quyết định và đo lường hiệu quả quản trị thương hiệu.

Tuy nhiên, từ tiềm năng công nghệ đến hiệu quả kinh doanh thực tế vẫn còn khoảng cách. Việc ứng dụng AI cần gắn với những bài toán cụ thể, chất lượng dữ liệu, năng lực quản trị và chiến lược phát triển dài hạn. Công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề, nâng cao năng suất và tạo ra giá trị mới.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn gặp khó khăn khi ứng dụng AI do hạn chế về tài chính, dữ liệu, nhân lực chuyên môn và phương pháp triển khai. Điều này đặt ra yêu cầu tăng khả năng tiếp cận các giải pháp công nghệ phù hợp, có chi phí hợp lý và mang lại hiệu quả thiết thực.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Minh Huân - Viện Phát triển Doanh nghiệp thuộc VCCI, doanh nghiệp cần chuyển dịch chiến lược từ tăng trưởng bằng sản lượng sang nâng cao năng suất và giá trị; từ cạnh tranh bằng giá, chi phí sang tạo sự khác biệt; từ chuyển đổi số đơn thuần sang xây dựng năng lực cạnh tranh dựa trên dữ liệu và AI. Đồng thời, thương hiệu cần được nhìn nhận như một tài sản thay vì chỉ là khoản chi cho marketing.

Sự chuyển dịch này đòi hỏi doanh nghiệp thay đổi cách tiếp cận trong quản trị. Thương hiệu không thể chỉ dựa vào quảng cáo mà cần được xây dựng trên nền tảng chất lượng sản phẩm, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong. Việc đầu tư cần gắn kết từ định hướng của lãnh đạo đến hoạt động vận hành, phát triển sản phẩm và chăm sóc khách hàng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt nền tảng NEX Brain™.

Để đạt hiệu quả, doanh nghiệp cũng cần xác định rõ vấn đề muốn giải quyết, đối tượng khách hàng mục tiêu và thông điệp truyền thông phù hợp. Theo ông Guo Zhi Feng - Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn Chicilon, hoạt động truyền thông cần được điều chỉnh liên tục dựa trên kết quả thực tế, thay vì chỉ tập trung vào việc triển khai các chiến dịch.

NEX Brain™ được giới thiệu với định hướng kết nối dữ liệu và AI nhằm hỗ trợ chẩn đoán thương hiệu, xây dựng chiến lược tăng trưởng và lựa chọn giải pháp truyền thông. Theo đại diện Chicilon, doanh nghiệp sẽ kết hợp mạng lưới truyền thông, nguồn lực và kinh nghiệm phục vụ khách hàng để triển khai, kiểm chứng và hoàn thiện nền tảng.

Dù vậy, hiệu quả của các giải pháp ứng dụng AI vẫn cần được đánh giá thông qua kết quả triển khai thực tế, khả năng giải quyết bài toán kinh doanh và giá trị mang lại cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Quang Vinh cho rằng, trong kỷ nguyên AI, việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ đòi hỏi sự liên kết giữa doanh nghiệp, tổ chức đại diện doanh nghiệp, giới chuyên gia, nhà cung cấp công nghệ và cơ quan hoạch định chính sách. Đặc biệt, cần tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các thành tựu công nghệ mới với chi phí hợp lý.

Trong dài hạn, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo và sức mạnh thương hiệu sẽ ngày càng ảnh hưởng đến vị thế của doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy, bài toán không chỉ là đưa AI vào hoạt động kinh doanh, mà còn là lựa chọn đúng nhu cầu, tổ chức dữ liệu hiệu quả và chuyển đổi năng lực công nghệ thành năng suất, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh thực chất.