Ứng dụng AI phải gắn với chủ quyền dữ liệu, an toàn thông tin

Đây là nội dung được các chuyên gia, nhà khoa học đóng góp nhiều ý kiến tại Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề: “Trí tuệ nhân tạo gắn với bảo đảm chủ quyền dữ liệu và thúc đẩy chuyển đổi số tại các học viện, trường CAND”, được tổ chức tại Học viện Chính trị CAND ngày 29/10.

Hội thảo khoa học là diễn đàn để các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và cán bộ thực tiễn trao đổi, thảo luận, chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm triển khai và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bảo đảm chủ quyền dữ liệu và thúc đẩy chuyển đổi số tại các học viện, trường CAND.

Hội thảo được tổ chức tại Học viện Chính trị CAND ngày 29/10.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, lãnh đạo các học viện, trường CAND cùng các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài lực lượng.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và các công nghệ số phát triển nhanh chóng, việc ứng dụng công nghệ vào quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học đang mở ra nhiều hướng đổi mới cho các cơ sở đào tạo CAND. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật, năng lực số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND đã nhấn mạnh vai trò của các học viện, trường CAND trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ và phát triển khoa học, công nghệ phục vụ công tác công an.

Trước yêu cầu chuyển đổi số, các cơ sở đào tạo cần chủ động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phù hợp, đổi mới phương thức quản lý, tổ chức đào tạo, phát triển học liệu số và nâng cao năng lực số cho cán bộ, giảng viên, học viên.

Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND khai mạc hội thảo.

Theo Trung tướng Phan Xuân Tuy, hiệu quả ứng dụng AI phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu, năng lực người sử dụng, điều kiện hạ tầng và cơ chế kiểm soát rủi ro. Vì vậy, việc triển khai phải phù hợp với mục tiêu đào tạo, yêu cầu chuyên môn và đặc thù của lực lượng CAND.

“Đặc biệt, ứng dụng công nghệ phải đi đôi với bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và kiểm soát chặt chẽ quá trình khai thác, xử lý dữ liệu. Các nền tảng AI và hệ thống dữ liệu cần được sử dụng đúng quy định, xác định rõ phạm vi dữ liệu được phép khai thác, quyền truy cập cũng như trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân”, Trung tướng Phan Xuân Tuy khẳng định.

Tại hội thảo, các tham luận đã tập trung phân tích mối quan hệ giữa ứng dụng AI, quản trị dữ liệu và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; đánh giá thực trạng chuyển đổi số tại các cơ sở đào tạo CAND, đồng thời chỉ ra những khó khăn về cơ chế, chính sách, nguồn lực, hạ tầng kỹ thuật, chất lượng dữ liệu và năng lực số.

PGS.TS Trần Quang Diệu, Giám đốc Trung tâm Công nghệ số và chuyển đổi số, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tham luận tại hội thảo.

Các đại biểu cũng cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin, lộ lọt bí mật nhà nước và sử dụng AI thiếu kiểm soát. Từ thực tiễn đó, nhiều giải pháp được đề xuất nhằm hoàn thiện cơ chế quản trị dữ liệu, phát triển hạ tầng số, nâng cao năng lực ứng dụng AI và nghiên cứu xây dựng, kết nối các hệ thống dữ liệu dùng chung. Việc xác định mô hình ứng dụng, lộ trình triển khai và trách nhiệm của các đơn vị được đặt ra nhằm hình thành môi trường giáo dục số an toàn, hiệu quả, bền vững.

Phát biểu tổng kết hội thảo, Thiếu tướng, TS Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia đánh giá, các ý kiến tại hội thảo đã góp phần định hình khung lý luận về chủ quyền dữ liệu số trong bối cảnh AI phát triển mạnh mẽ.

Thiếu tướng, TS Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia tổng kết hội thảo.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, dữ liệu số không chỉ là công cụ lưu trữ thông tin mà còn là tài sản đặc biệt, tư liệu sản xuất cốt lõi của lực lượng CAND. Chủ quyền dữ liệu trong không gian mạng là bộ phận không thể tách rời của chủ quyền quốc gia. Do đó, hoạt động chuyển đổi số và triển khai AI tại các nhà trường CAND phải tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo, bảo đảm tính hợp pháp, an toàn và khả năng kiểm chứng.

“AI là công cụ hỗ trợ, giảng viên giữ vai trò chủ đạo và con người chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng. Công nghệ không thể thay thế bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và đạo đức cách mạng của người CAND. Hội thảo hôm nay sẽ là tiền đề kỹ thuật và lý luận hết sức quan trọng để lực lượng CAND chủ động làm chủ công nghệ, giữ vững chủ quyền dữ liệu và bứt phá trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao”, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương đánh giá.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương cho biết, Ban Thư ký hội thảo sẽ hoàn thiện báo cáo tổng thuật, xây dựng hệ thống kiến nghị để báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an xem xét, chỉ đạo triển khai thống nhất trong toàn lực lượng.