Ứng dụng AI nâng sức hút cho du lịch nông thôn

Hội nghị “Quảng bá, kết nối và xúc tiến thương mại du lịch nông nghiệp, nông thôn Việt Nam” diễn ra ngày 9-10. Ảnh: MINH TÂM

Tại hội nghị, ông Phan Duy Quang, Giám đốc Công ty CBT Travel cho biết có thể dùng AI khảo sát tài nguyên, thiết kế trải nghiệm, dịch thuật, truyền thông, đào tạo và phân tích dữ liệu. AI còn hỗ trợ mô phỏng không gian từ ảnh hiện trạng hoặc bản vẽ sơ bộ.

Với hướng tiếp cận này, công nghệ có thể giúp các điểm du lịch nâng cao năng lực quản lý, quảng bá và tổ chức dịch vụ. Tuy nhiên, việc ứng dụng cần phù hợp với điều kiện địa phương, không làm mất đi bản sắc văn hóa và những giá trị vốn có của cộng đồng.

Trình diễn nghề dệt thổ cẩm (mô hình du lịch nông thôn) tại đêm khai mạc Tuần lễ Du lịch nông thôn Việt Nam ngày 8-10. Ảnh: PHÚC HẬU

PGS-TS Ngô Thị Thu Trang, Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn (Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM) cho rằng, việc phát triển sản phẩm du lịch nông thôn theo tiêu chí OCOP hiện còn hạn chế.Sản phẩm thiếu khác biệt, liên kết giữa cộng đồng, hợp tác xã, doanh nghiệp và thị trường chưa chặt chẽ, năng lực xây dựng thương hiệu và tiếp thị số còn yếu.

Theo bà, phát triển sản phẩm cần hướng đến nâng cao năng lực tạo giá trị, thay vì chỉ tập trung đáp ứng các tiêu chí. Sản phẩm phải có chất lượng ổn định, thể hiện được bản sắc địa phương và có khả năng tiếp cận thị trường.

Trình diễn nghề se tơ dệt lụa - bản sắc văn hóa, sức hút du lịch nông thôn. Ảnh: PHÚC HẬU

Trong khi đó, bà Bùi Thị Nhàn, Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Ecohost, đề xuất phát triển “Chuỗi giá trị trải nghiệm nông sản”. Theo đó, nông sản không chỉ được bán dưới dạng hàng hóa, mà còn mang câu chuyện văn hóa, con người, trải nghiệm sản xuất, ẩm thực, lưu trú và quà tặng địa phương.

Cách tiếp cận này cũng giúp người dân trở thành người kể chuyện về sản phẩm, nghệ nhân, đầu bếp hoặc chủ cơ sở lưu trú...

Đại biểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MINH TÂM

Theo ông Hoàng Hoa Quân, Phó trưởng Phòng Lữ hành (Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Bộ VH-TT-DL), phát triển du lịch nông thôn trong giai đoạn mới cần chuyển từ “hỗ trợ mô hình” sang “hỗ trợ năng lực tạo giá trị”.

Theo đó, cần ưu tiên thiết kế sản phẩm, chuẩn hóa dịch vụ, đào tạo cộng đồng, chuyển đổi số và kết nối doanh nghiệp với thị trường.