Ứng dụng AI nâng sức cạnh tranh thương hiệu Việt

Các đại biểu thực hiện ra mắt nền tảng tăng trưởng thương hiệu NEX Brain. (Ảnh: MD)

Do đó, ngày 9/10, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Tập đoàn Chicilon tổ chức lễ ra mắt nền tảng tăng trưởng thương hiệu NEX Brain, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phân tích thị trường, hoạch định chiến lược và nâng cao hiệu quả phát triển thương hiệu.

Phát biểu ý kiến tại sự kiện, Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh nhấn mạnh, thương hiệu ngày càng trở thành tài sản chiến lược, phản ánh uy tín, năng lực cạnh tranh và khả năng tạo ra giá trị bền vững của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh Việt Nam tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần từng bước làm chủ thương hiệu, nâng cao giá trị gia tăng và xác lập vị thế cao hơn trên cả thị trường trong nước và quốc tế.

Theo ông Vinh, AI mở ra nhiều khả năng mới trong khai thác dữ liệu, tìm hiểu nhu cầu khách hàng và nhận diện xu hướng thị trường, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện chất lượng ra quyết định và quản trị thương hiệu.

Tuy nhiên, công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi được ứng dụng để giải quyết những vấn đề cụ thể, phù hợp năng lực quản trị và gắn với chiến lược phát triển dài hạn. Đây cũng là yêu cầu cần được quan tâm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn còn hạn chế về nguồn lực tài chính, dữ liệu và nhân lực chuyên môn.

Phân tích yêu cầu đổi mới chiến lược phát triển doanh nghiệp, Tiến sĩ Lương Minh Huân, Viện trưởng Viện Phát triển doanh nghiệp thuộc VCCI cho rằng, doanh nghiệp cần chuyển từ mục tiêu tăng doanh thu đơn thuần sang nâng cao năng suất và giá trị gia tăng; từ cạnh tranh bằng chi phí sang tạo sự khác biệt; từ chuyển đổi số theo nghĩa công cụ sang nâng cao năng lực cạnh tranh dựa trên dữ liệu và AI.

Đặc biệt, theo Tiến sĩ Lương Minh Huân, thương hiệu cần được nhìn nhận như tài sản vô hình có khả năng tạo giá trị lâu dài, thay vì chỉ là khoản chi cho hoạt động marketing.

Việc xây dựng thương hiệu phải dựa trên nền tảng chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong; ứng dụng công nghệ có thể hỗ trợ doanh nghiệp hiểu thị trường tốt hơn, nâng cao hiệu quả tiếp cận khách hàng, nhưng không thể thay thế chiến lược kinh doanh đúng đắn và những giá trị khác biệt được tạo ra từ chính sản phẩm, dịch vụ.

Được giới thiệu tại sự kiện, NEX Brain hướng tới tích hợp các khâu từ phân tích thị trường, đánh giá thương hiệu, xác định cơ hội tăng trưởng đến hoạch định chiến lược, triển khai truyền thông và đo lường hiệu quả.

Thông qua kết hợp dữ liệu, công nghệ AI và các nguồn lực truyền thông, nền tảng kỳ vọng hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra quyết định có cơ sở hơn, sử dụng ngân sách marketing hiệu quả và tối ưu hoạt động phát triển thương hiệu.

Việc ra mắt nền tảng diễn ra trong bối cảnh yêu cầu ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng cấp thiết đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Tuy nhiên, từ tiếp cận công nghệ đến tạo ra hiệu quả kinh doanh thực chất vẫn là một quá trình đòi hỏi sự thay đổi đồng bộ về tư duy lãnh đạo, năng lực quản trị và cách thức tổ chức hoạt động.

Bởi vậy, thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam không chỉ là tiếp cận hay sở hữu công cụ AI, mà quan trọng hơn là biết chuyển hóa dữ liệu và công nghệ thành năng suất, giá trị thương hiệu và lợi thế cạnh tranh bền vững.