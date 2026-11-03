Ứng dụng AI nâng cao năng suất, tạo dư địa tăng trưởng cho doanh nghiệp SME

Đó là chia sẻ của bà Phạm Thị Thu Hằng (Hằng Phạm), Giám đốc 5S Media trong phần giới thiệu cách tiếp cận 5-RE Growth Cycle, tại World Data Summit APAC 2026, diễn ra ngày 29-30/10, tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Bà Phạm Thị Thu Hằng, Giám đốc 5S Media giới thiệu cách tiếp cận 5-RE Growth Cycle, tại World Data Summit APAC 2026.

"Là người sáng lập một doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), tôi thường tự đặt câu hỏi: Làm thế nào để doanh nghiệp có thể tăng trưởng mà không phải gia tăng nguồn lực với tốc độ tương ứng? Hôm nay, tôi muốn chia sẻ những bài học thực tiễn từ chính trải nghiệm của chúng tôi tại Việt Nam, thông qua mô hình mà chúng tôi gọi là Chu trình tăng trưởng 5R (Five Re Growth Cycle)", bà Hằng chia sẻ.

Theo bà Hằng, AI mở ra thêm khả năng hỗ trợ doanh nghiệp, song hiệu quả phụ thuộc vào việc xác định đúng bài toán, cải tiến quy trình và chuẩn bị cho con người thích ứng với cách làm việc mới.

Mô hình 5 bước ứng dụng AI doanh nghiệp vừa và nhỏ

Theo bà Hằng, với doanh nghiệp SME, thay vì triển khai đồng loạt, doanh nghiệp có thể chọn một công việc thường xuyên phát sinh, xác định điểm nghẽn, thử nghiệm thay đổi ở quy mô phù hợp và đánh giá kết quả trước khi mở rộng. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp chủ động học hỏi và từng bước xây dựng năng lực ứng dụng công nghệ.

Từ kinh nghiệm của 5S Media, Giám đốc điều hành Hằng Phạm đã giới thiệu cách tiếp cận 5-RE Growth Cycle, với mong muốn cung cấp một gợi ý thực hành để các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể từng bước ứng dụng công nghệ phù hợp với nguồn lực và nhu cầu.

Mô hình “Five Re Growth Cycle”, gồm năm bước: Review (rà soát), Reduce (giảm bót), Restructure (tái cấu trúc), Retrain (đào tạo lại) và Repeat (lặp lại).

Mô hình 5-RE Growth Cycle: Năm bước để tổ chức lại cách làm việc dựa trên ứng dụng AI tại 5S Media.

Cụ thể, trước tiên là bước Review - Rà soát: Đánh giá quy trình, chỉ số quản trị, các điểm nghẽn và thông tin cần thiết cho việc ra quyết định.

Tiếp đến là Reduce - Giảm bớt: Nhận diện công việc lặp lại, những bước không cần thiết và các nguồn lực có thể sử dụng hiệu quả hơn. Thứ ba là Restructure - Tái cấu trúc: Thiết kế lại quy trình, vai trò và cách phối hợp trong đội nhóm, dự án trên cơ sở ứng dụng AI và công nghệ phù hợp.

Thứ tư là Retrain - Đào tạo lại: Hỗ trợ người lao động, quản lý phát triển kỹ năng và làm quen với cách làm việc mới; xác định rõ trách nhiệm kiểm tra, phê duyệt.

Cuối cùng là Repeat - Lặp lại: Theo dõi kết quả, rút kinh nghiệm, điều chỉnh và tiếp tục cải tiến ở những quy trình tiếp theo.

Lấy ví dụ từ 5S Media, bà Hằng cho biết, trong quy trình thiết kế hình ảnh quảng cáo, trước đây thường phát triển ý tưởng, tìm nhiều hình ảnh tham khảo để khách hàng lựa chọn, sau đó thiết kế và chỉnh sửa qua nhiều vòng.

Theo bà Hằng, với doanh nghiệp SME, thay vì triển khai đồng loạt, doanh nghiệp có thể chọn một công việc thường xuyên phát sinh, xác định điểm nghẽn, thử nghiệm thay đổi ở quy mô phù hợp và đánh giá kết quả trước khi mở rộng.

Khi ứng dụng AI, đội ngũ của 5S Media có thể tạo các phương án hình ảnh từ ý tưởng ban đầu để khách hàng hình dung và trao đổi sớm hơn. Sau khi lựa chọn được hướng phù hợp, nhân sự thiết kế tiếp tục phát triển, tinh chỉnh sản phẩm; đội ngũ phụ trách khách hàng thu nhận phản hồi và phối hợp hoàn thiện.

"Quy trình mới có AI tăng cường này giúp giảm ít nhất 50% thời gian và công sức của đội ngũ", bà Hằng cho hay.

Bà Hằng sử dụng hình ảnh một khu vườn để minh họa quá trình này: muốn làm vườn tốt thì phải tìm hiểu điều kiện đất ban đầu, loại bỏ yếu tố cản trở như cỏ dại, sắp xếp lại cách bố trí và chăm sóc khu vườn, trang bị kỹ năng cho người làm vườn (nhân công), sau đó thu hoạch và phân tích hiệu quả rồi bắt đầu chu kỳ mới. Đây là một cách tiếp cận được 5S Media giới thiệu từ kinh nghiệm thực tiễn, không phải công thức bảo đảm tăng trưởng cho mọi doanh nghiệp.

Chia sẻ kinh nghiệm để SME cùng nâng cao năng lực

Theo kết quả 5S Media báo cáo khi so sánh cùng kỳ năm 2025 và 2026, doanh thu tăng khoảng 20%, trong khi số nhân sự giảm khoảng 10% và quỹ lương không đổi. Từ các tỷ lệ này, doanh thu trên mỗi nhân sự đã tăng khoảng 33%.

5S Media cũng lưu ý kết quả kinh doanh chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, bao gồm phát triển khách hàng, cơ cấu dự án, cải tiến quy trình và nỗ lực của đội ngũ; không thể quy toàn bộ mức tăng trưởng cho AI. Doanh thu trên mỗi nhân sự cũng cần được xem xét cùng chi phí đầu tư cho công nghệ, biên lợi nhuận, chất lượng dịch vụ và khối lượng công việc để đánh giá tác động đầy đủ hơn.

Thông qua phần trình bày, CEO Hằng Phạm mong muốn chia sẻ một cách tiếp cận thực tế để các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham khảo khi bắt đầu ứng dụng AI: lựa chọn một quy trình phù hợp, xác định số liệu ban đầu, thử nghiệm cùng đội ngũ và đo lường kết quả theo thời gian. Các chỉ số cần quan tâm có thể bao gồm thời gian, chất lượng, năng lực triển khai, trải nghiệm khách hàng và hiệu quả tài chính.

Khi doanh nghiệp sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, thời gian và năng lực được tạo thêm có thể dành cho tư duy chiến lược, chăm sóc khách hàng, phát triển sản phẩm hoặc mở rộng hoạt động. Việc chuyển hóa những cải thiện này thành tăng trưởng còn phụ thuộc vào nhu cầu thị trường, hoạt động kinh doanh, giá dịch vụ và năng lực triển khai. Ở phạm vi rộng hơn, nỗ lực nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của cộng đồng SME ở mức hai con số có thể góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế theo mục tiêu chung của Chính phủ.

World Data Summit 2026: APAC Edition là hội nghị chuyên sâu về dữ liệu, phân tích và AI tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, diễn ra ngày 29 - 30/10/2026 tại Crowne Plaza Kuala Lumpur City Centre, Malaysia, đã quy tụ nhiều doanh nghiệp, nhà quản lý và nhà nghiên cứu trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo ban tổ chức, hội nghị được tổ chức hằng năm từ năm 2018, kết nối các chuyên gia và nhà quản lý trong lĩnh vực dữ liệu, phân tích và trí tuệ nhân tạo. Chương trình năm nay tập trung vào quản trị dữ liệu, đạo đức và quyền riêng tư trong dữ liệu/AI, quản lý metadata, văn hóa dữ liệu, trải nghiệm khách hàng, cũng như lợi ích và rủi ro của Generative AI. Bên cạnh các phiên tham luận, sự kiện tạo cơ hội kết nối giao thương cho doanh nghiệp và tổ chức trong khu vực.