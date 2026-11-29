Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Tham dự lớp bồi dưỡng có lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình; đại diện các phòng chuyên môn cùng đông đảo cán bộ, phóng viên.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình phát biểu tại lớp tập huấn.

Tại lớp bồi dưỡng, Tiến sĩ Lương Đông Sơn, Giảng viên chính, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã truyền đạt, hướng dẫn các học viên những kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động tác nghiệp và sản xuất các sản phẩm báo chí, truyền hình, tập trung vào những công việc cụ thể, gắn với yêu cầu thực tiễn của phóng viên, biên tập viên hiện nay.

Trong đó, các học viên được hướng dẫn khai thác các công cụ AI hỗ trợ xây dựng kịch bản, dựng phóng sự truyền hình, biên tập video, sáng tác nhạc, lọc tạp âm, xử lý chất lượng âm thanh, hình ảnh; chuyển đổi giọng nói thành văn bản, bóc băng phỏng vấn, tạo phụ đề tự động…

Đây là những kỹ năng có tính ứng dụng cao, giúp phóng viên rút ngắn thời gian xử lý tư liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, nhất là trong quá trình sản xuất các tin, bài, phóng sự đòi hỏi tính thời sự và tiến độ xuất bản nhanh.

Tiến sĩ Lương Đông Sơn chia sẻ các kỹ năng sử dụng AI nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí.

Cùng với đó, giảng viên hướng dẫn học viên sử dụng AI để tạo hình ảnh minh họa, video, đồ họa chuyển động phục vụ việc thể hiện những nội dung khó ghi hình bằng phương pháp thông thường; khai thác nguồn tư liệu sẵn có để sản xuất các phiên bản nội dung phù hợp với từng nền tảng. Từ một sản phẩm truyền hình, phóng viên có thể ứng dụng AI để lựa chọn những phân đoạn có giá trị thông tin, biên tập video ngắn, thiết kế ảnh bìa, xây dựng tiêu đề, điều chỉnh khung hình phù hợp với báo điện tử và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok.

Bên cạnh việc khai thác những tiện ích của công nghệ, lớp bồi dưỡng cũng chú trọng trang bị kỹ năng nhận diện, kiểm chứng thông tin, hình ảnh, âm thanh và video do AI tạo sinh; lưu ý những vấn đề về bản quyền, bảo mật dữ liệu, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của người làm báo khi sử dụng AI trong quá trình tác nghiệp, bảo đảm tính chính xác, khách quan, trung thực của thông tin báo chí.

Với phương pháp giảng dạy kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, các nội dung tập huấn tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình tác nghiệp hằng ngày, giúp học viên có thể vận dụng kiến thức, kỹ năng được trang bị vào công việc chuyên môn.

Trong bối cảnh các cơ quan báo chí đang đẩy mạnh chuyển đổi số, việc chủ động tiếp cận, khai thác và làm chủ các công cụ AI có ý nghĩa thiết thực đối với đội ngũ những người làm báo. Thông qua lớp bồi dưỡng, góp phần đổi mới phương thức tác nghiệp, nâng cao năng suất lao động, chất lượng và sức hấp dẫn của các sản phẩm báo chí, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng đa dạng của công chúng.