Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt nền tảng AI pháp lý C-Lex. (Ảnh: VGP/Gia Huy).

Sáng 25/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự lễ ra mắt C-Lex, nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) pháp lý do Tập đoàn Công nghệ CMC phát triển.

C-Lex là một trong hai nền tảng AI hỗ trợ công vụ đáp ứng tiêu chí đánh giá của Bộ Khoa học và Công nghệ, được phát triển nhằm hỗ trợ tra cứu thông tin, đối chiếu quy định pháp luật và phục vụ hoạt động chuyên môn.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, việc ứng dụng AI trong lĩnh vực pháp lý có thể rút ngắn thời gian tìm hiểu chính sách, hỗ trợ bộ phận pháp chế nghiên cứu văn bản và xác định những quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghệ có thể hỗ trợ khắc phục phần nào những hạn chế về nguồn lực dành cho công tác pháp chế.

Việc lựa chọn nền tảng được thực hiện theo phương thức huy động nguồn lực xã hội. Thay vì trực tiếp đầu tư hoặc giao một doanh nghiệp cụ thể xây dựng sản phẩm, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức đánh giá các giải pháp do doanh nghiệp đăng ký, với sự tham gia của đại diện 14 bộ, ngành và chuyên gia độc lập.

Cách thức này nhằm huy động năng lực của các doanh nghiệp công nghệ tham gia phát triển các nền tảng phục vụ công vụ, thay vì Nhà nước trực tiếp đầu tư xây dựng sản phẩm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính đề nghị đơn vị phát triển chú trọng chất lượng dữ liệu, khả năng kiểm chứng thông tin, hiệu quả sử dụng và bảo mật trong quá trình vận hành.

Trong lĩnh vực pháp lý, tính chính xác của thông tin có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc xác định sai hiệu lực văn bản hoặc áp dụng không đúng quy định có thể dẫn đến hệ quả pháp lý đối với tổ chức, cá nhân.

Do đó, khi sử dụng AI phục vụ hoạt động quản trị và pháp chế, doanh nghiệp vẫn cần duy trì cơ chế kiểm tra, đối chiếu với văn bản chính thức trước khi đưa ra quyết định. Công nghệ có vai trò hỗ trợ nghiên cứu, tra cứu nhưng không thay thế trách nhiệm kiểm tra, đánh giá của người sử dụng và người có thẩm quyền.

Việc xuất hiện thêm các nền tảng AI pháp lý trong nước đang bổ sung công cụ hỗ trợ doanh nghiệp tra cứu, tiếp cận và tuân thủ các quy định pháp luật trong quá trình hoạt động.