Các áp phích cảnh báo về nội dung lạm dụng tình dục bằng công nghệ deepfake được dán tại Trung tâm Quốc gia Phòng chống Tội phạm Tình dục Kỹ thuật số ở trung tâm Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap)

Bản tin Công nghệ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan cho biết, theo thông tin Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc công bố ngày 10/11, cả năm 2025, hoạt động giám sát và phân tích thủ công chỉ hỗ trợ xử lý khoảng 45.000 trường hợp.

Trong khi đó, hiện nay, mỗi nhân viên xử lý trung bình 202 yêu cầu gỡ bỏ mỗi ngày, tăng 9,7 lần so với mức 20,8 trường hợp trước khi ứng dụng AI. Những kết quả trên cho thấy tự động hóa đã giúp nâng cao đáng kể năng lực ứng phó với tội phạm tình dục trên môi trường số.

Hệ thống AI hoạt động liên tục 24 giờ, tự động thu thập và phân tích nội dung có dấu hiệu xâm hại tình dục hoặc dụ dỗ trẻ em trên mạng xã hội và các ứng dụng trò chuyện ngẫu nhiên. Khi phát hiện nội dung nghi vấn, nhân viên chuyên trách sẽ kiểm tra, theo dõi tình trạng phát tán và gửi yêu cầu gỡ bỏ.

Quy trình này vừa giảm tần suất nhân viên phải trực tiếp tiếp xúc với những hình ảnh gây tổn thương tâm lý, vừa giúp họ dành nhiều thời gian hơn cho công tác hỗ trợ nạn nhân.

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin - Truyền thông để mở rộng phạm vi giám sát và nâng cao độ chính xác của mô hình AI trong năm 2027.

Song song với công nghệ phát hiện, Trung tâm Hỗ trợ nạn nhân tội phạm tình dục kỹ thuật số trung ương đã triển khai hệ thống tự động quản lý yêu cầu gỡ bỏ và lịch sử xử lý trên khoảng 20.000 trang web. Nhờ đó, thời gian xử lý mỗi yêu cầu giảm xuống dưới một phút. Trong sáu tháng, hệ thống đã tự động gửi yêu cầu gỡ bỏ và kiểm tra trạng thái đối với 58.309 địa chỉ URL.

Việc tích hợp giao diện lập trình ứng dụng (API) với Trung tâm Quốc gia về Trẻ em mất tích và bị bóc lột của Mỹ (NCMEC) và Cloudflare cũng hỗ trợ xử lý nội dung trên các nền tảng có máy chủ đặt ở nước ngoài. Theo số liệu công bố, hệ thống đã xử lý 95 trường hợp thông qua NCMEC và 25.156 trường hợp thông qua Cloudflare.

Trong năm 2027, Hàn Quốc dự kiến cung cấp phần mềm hỗ trợ gỡ bỏ, cho phép cài đặt và sử dụng trực tiếp tại các trung tâm địa phương. Phần mềm tích hợp công nghệ nhận diện video giống hoặc tương tự dựa trên dấu vân tay nội dung số, nhận diện khuôn mặt và trích xuất văn bản bằng AI.

Đáng chú ý, dữ liệu nhạy cảm của nạn nhân có thể được phân tích ngay tại chỗ mà không cần truyền đến hệ thống bên ngoài. Giải pháp này hướng tới rút ngắn thời gian phát hiện, giám sát và xử lý nội dung vi phạm, đồng thời tăng cường bảo vệ quyền riêng tư của người bị hại.