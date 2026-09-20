Ứng dụng AI, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng y tế

Những hoạt động này góp phần xây dựng hệ thống y tế chủ động, hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Mở rộng khám sức khỏe, chủ động phòng bệnh

Người dân được khám sức khoẻ tổng quát, đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, tầm soát các bệnh không lây nhiễm. Ảnh: Tuấn Kiệt /TXVN

Tại Cà Mau, ngày 15/9, Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình phối hợp với Sở Y tế tỉnh và Bệnh viện Lê Văn Thịnh (Thành phố Hồ Chí Minh) phát động đợt 5, cao điểm 45 ngày hoàn thành chỉ tiêu khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân. Người dân được khám tổng quát, đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, sàng lọc bệnh không lây nhiễm và tư vấn dinh dưỡng, sinh hoạt để chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm nguy cơ.

Đối với địa bàn còn nhiều khó khăn, hoạt động khám được hướng tới các nhóm cần được quan tâm như người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính, lao động tự do, người yếu thế và các nhóm nguy cơ cao. Bên cạnh khám, sàng lọc, Bệnh viện Lê Văn Thịnh xây dựng chương trình điều trị tiếp nối đối với một số bệnh không lây nhiễm được phát hiện, trong đó có các chương trình phẫu thuật mắt, tuyến giáp và cử nhân lực trực tiếp đến Cà Mau điều trị cho người dân.

Công tác tiếp đón, hướng dẫn, phân luồng được thực hiện bài bản, khoa học, giúp người dân thực hiện các nội dung khám nhanh chóng, thuận tiện. Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN

Tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu hoàn thành 100% chỉ tiêu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho các đối tượng theo quy định trước ngày 31/10/2026. Qua 4 đợt trước đó, hơn 1,61 triệu người (khoảng 75% dân số) cà mau đã được khám sàng lọc miễn phí.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19/9, xã Thạnh An trở thành địa phương đầu tiên hoàn thành khám sức khỏe, sàng lọc cho toàn bộ 2.950 người dân trên địa bàn. Bệnh viện Từ Dũ - Cơ sở 2 phối hợp với Trạm Y tế, chính quyền địa phương rà soát từng nhóm dân cư; các bệnh viện chuyên khoa của Thành phố cùng tham gia khám, sàng lọc. Người cao tuổi, người khuyết tật hoặc hạn chế đi lại được tổ chức khám tại nhà.

Toàn bộ dữ liệu sức khỏe của người dân Thạnh An được cập nhật vào Hồ sơ sức khỏe điện tử để Trạm Y tế tiếp tục quản lý người có yếu tố nguy cơ, người mắc bệnh mạn tính và kết nối bệnh viện khi cần điều trị chuyên sâu. Tính đến giữa tháng 9/2026, hơn 4,5 triệu người (khoảng 35% dân số) tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được khám sức khỏe.

Đưa kỹ thuật cao về tuyến tỉnh phục vụ nhân dân

Các đại biểu thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận nguyên tắc hợp tác đến năm 2030. Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN

Nhằm nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, phát triển nguồn nhân lực và từng bước hiện đại hóa hệ thống y tế, ngày 15/9, Sở Y tế Vĩnh Long ký kết thỏa thuận nguyên tắc hợp tác với Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Hai bên tập trung vào 4 trụ cột gồm đào tạo nhân lực; chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn; chuyển đổi số, y tế thông minh; nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2025, bệnh viện tiếp nhận hơn 147.500 lượt khám, trong đó có hơn 48.000 người dân Vĩnh Long. Việc nâng cao chất lượng điều trị tại địa phương sẽ góp phần giảm số người phải chuyển lên tuyến trên, hạn chế việc đi lại xa.

Theo Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long Hồ Thị Thu Hằng, sau hợp nhất, tỉnh đặt yêu cầu cao hơn về chất lượng chuyên môn, cấp cứu, điều trị chuyên sâu và sự liên thông trong toàn hệ thống. Ngành Y tế tỉnh định hướng xây dựng hệ thống hiện đại, thông minh, củng cố y tế cơ sở, phát triển bệnh viện nòng cốt và chuyên khoa sâu theo mô hình liên kết.

Vĩnh Long mong muốn từng bước làm chủ kỹ thuật, quy trình, công nghệ và hình thành các ê-kíp chuyên môn có khả năng phát triển bền vững, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương. Cùng với chuyển giao kỹ thuật, tỉnh chú trọng chuyển đổi số, qua đó giúp dữ liệu đi cùng người bệnh và tăng khả năng kết nối chuyên môn, giảm khoảng cách địa lý giữa thầy thuốc và người bệnh.

Tích hợp AI, cập nhật công nghệ y khoa

Giới thiệu các thiết bị phẫu thuật, công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi tại Hội nghị Khoa học Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi toàn quốc năm 2026, sáng 17/9/2026. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Ngày 17/9, Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi toàn quốc năm 2026 với chủ đề "Đổi mới công nghệ - Tích hợp AI phát triển phẫu thuật nội soi", quy tụ hơn 700 đại biểu trong và ngoài nước.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Trần Bình Giang, Chủ tịch Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi Việt Nam, các nội dung tại hội nghị phản ánh những hướng phát triển mũi nhọn của ngoại khoa hiện nay, từ kỹ thuật nội soi, can thiệp tối thiểu đến phẫu thuật robot, nội soi với hình ảnh 3D và các công nghệ hỗ trợ. Trong đó, trí tuệ nhân tạo ngày càng được ứng dụng sâu rộng nhưng không thay thế phẫu thuật viên, mà cần được tích hợp phù hợp với kiến thức, kinh nghiệm lâm sàng, kỹ thuật và y đức.

Tại Hội nghị, hơn 260 báo cáo được lựa chọn trình bày với nội dung tập trung vào: Ứng dụng phẫu thuật robot, AI trong hỗ trợ quyết định lâm sàng, phân tích y văn và định vị phẫu thuật; công nghệ dựng, in 3D trong lập kế hoạch phẫu thuật; cùng nhiều kỹ thuật tiên tiến trong ngoại khoa tiêu hóa, gan mật tụy, đại trực tràng, tiết niệu, sản phụ khoa, chấn thương chỉnh hình và ung bướu.

Tại Cần Thơ, ngày 17/9, Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam phối hợp Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long tổ chức Hội nghị "Cập nhật những tiến bộ mới trong nội soi tiêu hóa", nhằm cập nhật kiến thức, kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm trong chẩn đoán, điều trị bệnh lý đường tiêu hóa, mật - tụy.

Theo các chuyên gia, nội soi tiêu hóa ngày càng giữ vai trò quan trọng trong phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị. Công nghệ hình ảnh hiện đại như nội soi dải tần hẹp (NBI), cùng các kỹ thuật nội soi can thiệp, giúp bác sĩ nhận diện tổn thương rõ hơn, hỗ trợ lựa chọn phương pháp xử trí phù hợp. Tại hội nghị, các chuyên gia cập nhật nhiều tiến bộ trong nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP), đánh giá tổn thương qua hình ảnh NBI và kỹ thuật cắt đốt polyp đại trực tràng.

Việc đầu tư phát triển chuyên môn, trang thiết bị cũng được chú trọng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đưa Trung tâm Tiêu hóa - Nội soi vào hoạt động từ ngày 11/8/2026, với tổng mức đầu tư hơn 57 tỷ đồng cho hạ tầng, trang thiết bị và hệ thống nội soi.

Ngày 18/9, tại thành phố Quảng Ninh, Hội nghị khoa học Hóa sinh Y học Hà Nội và các tỉnh phía Bắc lần thứ 29 thu hút 1.000 đại biểu là chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ giảng dạy, bác sĩ và kỹ thuật viên trên cả nước. Hội nghị có 54 bài báo đăng trên Tập san Y học cộng đồng và 33 bài thuyết trình chuyên sâu, tập trung vào những hướng nghiên cứu có tính ứng dụng cao như AI và học máy trong dự báo xét nghiệm; thuật toán, dấu ấn sinh học trong phân tầng nguy cơ; chẩn đoán xơ hóa gan không xâm lấn; cùng các nghiên cứu về tim mạch - chuyển hóa, ung thư, bệnh thận mạn và kiểm soát chất lượng xét nghiệm.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thành Vinh, Trưởng khoa Sinh hóa, Bệnh viện Chợ Rẫy cho rằng, kiến thức và kinh nghiệm được trao đổi tại hội nghị sẽ hỗ trợ các cơ sở y tế nâng cao hiệu quả quản trị phòng xét nghiệm, độ chính xác của kết quả xét nghiệm và chất lượng phục vụ người bệnh. Các hoạt động đào tạo, cập nhật công nghệ và trao đổi chuyên môn tại nhiều địa phương góp phần tăng khả năng tiếp cận, ứng dụng kỹ thuật mới, từng bước nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng khám, chữa bệnh.

Từ những thay đổi trong cách tiếp cận chăm sóc sức khỏe đến việc nâng cao năng lực chuyên môn, công nghệ, các hoạt động đang từng bước tạo thêm nền tảng cho một hệ thống y tế hiện đại, lấy người dân làm trung tâm. Tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW đang được cụ thể hóa qua những hành động thiết thực, hướng tới mục tiêu để mỗi người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn và thuận tiện hơn.