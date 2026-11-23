Ứng dụng AI phải tính đến chi phí đầu tư

Theo ước tính của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), dựa trên điều tra lao động, việc làm năm 2024 và công bố rộng rãi tại hội nghị ở Hà Nội vào tháng 11/2026, khoảng 11,5 triệu việc làm tại Việt Nam, tương đương 20,8% tổng số việc làm, có khả năng chịu tác động của AI tạo sinh. Lao động nữ chiếm tỷ lệ cao hơn đáng kể trong những nhóm nghề chịu tác động lớn.

Điều đó không có nghĩa 11,5 triệu người sẽ mất việc. AI trước hết làm thay đổi những nhiệm vụ cụ thể: Một số công đoạn được tự động hóa, thời gian xử lý thông tin được rút ngắn, trong khi người lao động phải học cách sử dụng công cụ mới và đảm nhận những công việc phức tạp hơn.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, nguồn vốn hạn chế khiến việc tự phát triển AI khó khả thi. Ảnh: Nguyên Tình

Với doanh nghiệp, lợi ích dễ nhận thấy là giảm việc lặp lại, hạn chế sai sót và tăng tốc độ xử lý. Tuy nhiên, để đạt được kết quả này, doanh nghiệp phải chi tiền cho phần mềm, dữ liệu, hạ tầng, bảo mật và nhân sự vận hành. Nếu lựa chọn công nghệ không phù hợp, khoản đầu tư có thể trở thành gánh nặng thay vì giúp giảm chi phí.

Theo ông Nguyễn Tiến Huy, Giám đốc Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững phát biểu tại hội nghị "Thúc đẩy chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo vì việc làm thỏa đáng tại Việt Nam" diễn ra mới đây tại Hà Nội, doanh nghiệp cần xác định rõ lĩnh vực AI có thể tạo ra giá trị thực chất, thay vì đầu tư theo xu hướng.

Dẫn báo cáo của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC nghiên cứu 13 trường hợp ứng dụng AI tại 9 nền kinh tế, ông Nguyễn Tiến Huy nêu ví dụ Xiaomi tại Trung Quốc đã giảm thời gian kiểm tra ô tô từ 20 giây xuống còn 2 giây, với độ chính xác trên 99,9%.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, nguồn vốn hạn chế khiến việc tự phát triển AI khó khả thi. Sử dụng công cụ tích hợp trong phần mềm hiện có có thể giảm chi phí ban đầu, song vẫn cần thử nghiệm trên những công việc cụ thể, đo thời gian tiết kiệm và kiểm tra chất lượng đầu ra trước khi mở rộng.

Vì vậy, trước khi nhân rộng một giải pháp, doanh nghiệp cần theo dõi kết quả thử nghiệm, so sánh chi phí với lợi ích và lấy ý kiến người trực tiếp sử dụng. Cách làm này giúp hạn chế đầu tư dàn trải.

Đào tạo lại lao động để nâng năng suất

Khi AI đảm nhận thêm các nhiệm vụ thường xuyên, doanh nghiệp phải sắp xếp lại lao động. Một số vị trí thay đổi nội dung công việc, trong khi nhu cầu về kỹ năng phân tích, kiểm soát dữ liệu và xử lý tình huống tăng lên. Vì vậy, đầu tư công nghệ mà không đào tạo nhân viên sẽ khó tạo ra năng suất bền vững.

Chi phí đào tạo không chỉ là học phí hay tiền thuê chuyên gia. Doanh nghiệp còn phải dành thời gian cho nhân viên học tập, bố trí người thay thế và điều chỉnh quy trình. Trong ngắn hạn, các khoản chi này có thể làm tăng chi phí hoạt động. Nhưng nếu đào tạo đúng nhu cầu, người lao động có thể làm việc nhanh hơn, giảm lỗi và khai thác tốt hơn hệ thống đã đầu tư.

Bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lưu ý tác động của AI không chỉ thể hiện ở số việc làm mất đi hay được tạo ra mà còn ở thay đổi trong từng vị trí việc làm.

Theo bà Ngân, AI có thể nâng cao năng suất nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ kéo dài thời gian làm việc, gia tăng cường độ và áp lực lao động. Việc giám sát bằng thuật toán và yêu cầu liên tục thích ứng với công nghệ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, gây các vấn đề về cơ xương khớp và an toàn lao động.

“Người lao động cần phải được đặt vào trung tâm của quá trình chuyển đổi chứ không phải chỉ có tăng năng suất là trung tâm”, bà Ngân nhấn mạnh.

Hiệu quả kinh doanh gắn với quyền lợi lao động

Ứng dụng AI đặt ra câu hỏi về cách phân chia lợi ích từ năng suất tăng thêm. Doanh nghiệp cần có nguồn lực tái đầu tư và cải thiện lợi nhuận, nhưng người lao động cũng cần cơ hội nâng kỹ năng, cải thiện thu nhập và điều kiện làm việc. Sự cân bằng này góp phần duy trì lực lượng lao động ổn định.

TS. Nguyễn Lê Thu, Khoa Luật, Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhận định pháp luật Việt Nam đã có sự đồng bộ nhất định nhưng vẫn còn khoảng trống khi AI được đưa vào thực tiễn. Chẳng hạn, việc dùng AI sàng lọc hồ sơ tuyển dụng phải bảo đảm không phân biệt đối xử; quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm có AI hỗ trợ và trách nhiệm bồi thường khi xảy ra thiệt hại cũng cần được làm rõ.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho rằng AI có tiềm năng nâng cao năng suất, thúc đẩy việc làm thỏa đáng và cải thiện đời sống người lao động. Tuy nhiên, cần trang bị kiến thức, kỹ năng cho các nhóm dễ bị tổn thương để họ không bị bỏ lại phía sau.

Theo bà Sinwon Park, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam, thành công của chuyển đổi AI không chỉ được đo bằng công nghệ hay năng suất mà còn bằng cơ hội việc làm tốt hơn và điều kiện làm việc được cải thiện. Việt Nam cần phát triển kỹ năng song song với đầu tư công nghệ, củng cố thể chế thị trường lao động và thúc đẩy đối thoại giữa các bên.

Với từng doanh nghiệp, quyết định mở rộng ứng dụng AI nên dựa trên kết quả thực tế: Chi phí đầu tư và vận hành là bao nhiêu, năng suất tăng đến mức nào, chất lượng công việc có cải thiện hay không. Một quy trình nhanh hơn chưa chắc mang lại lợi nhuận cao hơn nếu chi phí công nghệ và đào tạo vượt lợi ích tạo ra.

AI chỉ thực sự trở thành động lực nâng cao năng suất khi doanh nghiệp lựa chọn đúng giải pháp, tính toán đầy đủ chi phí đầu tư, vận hành và đào tạo nhân lực. Thay vì chạy theo xu hướng, doanh nghiệp cần triển khai từng bước, đánh giá hiệu quả bằng kết quả thực tế và điều chỉnh phù hợp với khả năng tài chính. Quan trọng hơn, quá trình chuyển đổi phải gắn với nâng cao kỹ năng, bảo đảm quyền lợi và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Đây không chỉ là yếu tố giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả công nghệ mà còn tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong dài hạn.