Ứng dụng AI để nâng cao năng suất và tạo dư địa tăng trưởng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

World Data Summit là chuỗi hội nghị quốc tế về dữ liệu, phân tích dữ liệu và ứng dụng công nghệ, được GIA Global Group tổ chức, hằng năm từ năm 2018, nhằm tạo diễn đàn kết nối các chuyên gia và nhà quản lý trong lĩnh vực dữ liệu, phân tích và trí tuệ nhân tạo...

Trong 2 ngày 29-30/10, tại Kuala Lumpur, Malaysia diễn ra sự kiện World Data Summit APAC 2026, với các phiên chia sẻ và trao đổi về ứng dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động của tổ chức và doanh nghiệp.

World Data Summit là chuỗi hội nghị quốc tế về dữ liệu, phân tích dữ liệu và ứng dụng công nghệ, được GIA Global Group tổ chức, hằng năm từ năm 2018, nhằm tạo diễn đàn kết nối các chuyên gia và nhà quản lý trong lĩnh vực dữ liệu, phân tích và trí tuệ nhân tạo...

Sự kiện năm nay tại Kuala Lumpur quy tụ nhiều doanh nghiệp, nhà quản lý và nhà nghiên cứu trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tại World Data Summit APAC 2026, bà Phạm Thị Thu Hằng, Giám đốc 5S Media chia sẻ góc nhìn của một nhà sáng lập doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị, sáng tạo và nâng cao năng lực vận hành.

Trong quá trình phát triển, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tìm cách phục vụ thêm khách hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường trong điều kiện nguồn lực về nhân sự, thời gian và ngân sách có giới hạn.

Theo bà Hằng, AI mở ra thêm khả năng hỗ trợ doanh nghiệp, song hiệu quả phụ thuộc vào việc xác định đúng bài toán, cải tiến quy trình và chuẩn bị cho con người thích ứng với cách làm việc mới.

Thay vì triển khai đồng loạt, doanh nghiệp có thể chọn một công việc thường xuyên phát sinh, xác định điểm nghẽn, thử nghiệm thay đổi ở quy mô phù hợp và đánh giá kết quả trước khi mở rộng. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp chủ động học hỏi và từng bước xây dựng năng lực ứng dụng công nghệ.

Bà Phạm Thị Thu Hằng, Nhà sáng lập và Giám đốc 5S Media chia sẻ tại sự kiện.

Từ thực tiễn hoạt động tại 5S Media, bà Phạm Thu Hằng giới thiệu cách tiếp cận 5-RE Growth Cycle - 5 bước để tổ chức lại cách làm việc dựa trên ứng dụng AI, với mong muốn cung cấp một gợi ý thực hành để các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể từng bước ứng dụng công nghệ phù hợp với nguồn lực và nhu cầu của mình. Cụ thể:

Review - Rà soát: Đánh giá quy trình, chỉ số quản trị, các điểm nghẽn và thông tin cần thiết cho việc ra quyết định.

Reduce - Giảm bớt: Nhận diện công việc lặp lại, những bước không cần thiết và các nguồn lực có thể sử dụng hiệu quả hơn.

Restructure - Tái cấu trúc: Thiết kế lại quy trình, vai trò và cách phối hợp trong đội nhóm, dự án trên cơ sở ứng dụng AI và công nghệ phù hợp.

Retrain - Đào tạo lại: Hỗ trợ người lao động, quản lý phát triển kỹ năng và làm quen với cách làm việc mới; xác định rõ trách nhiệm kiểm tra, phê duyệt.

Repeat - Lặp lại: Theo dõi kết quả, rút kinh nghiệm, điều chỉnh và tiếp tục cải tiến ở những quy trình tiếp theo.

Dẫn thí dụ cụ thể tại 5S Media, bà Hằng cho biết, trong quy trình thiết kế hình ảnh quảng cáo, trước đây đội ngũ 5S Media thường phát triển ý tưởng, tìm nhiều hình ảnh tham khảo để khách hàng lựa chọn, sau đó thiết kế và chỉnh sửa qua nhiều vòng.

Khi ứng dụng AI, đội ngũ có thể tạo các phương án hình ảnh từ ý tưởng ban đầu để khách hàng hình dung và trao đổi sớm hơn. Sau khi lựa chọn được hướng phù hợp, nhân sự thiết kế tiếp tục phát triển, tinh chỉnh sản phẩm; đội ngũ phụ trách khách hàng thu nhận phản hồi và phối hợp hoàn thiện. Quy trình mới có AI tăng cường này giúp giảm ít nhất 50% thời gian và công sức của đội ngũ.

Ở góc độ quản trị doanh nghiệp, bà Hằng nhấn mạnh AI rất hữu ích trong việc tổng hợp thông tin từ các nguồn liên quan theo những chỉ số đã được thống nhất. Báo cáo từ AI là cơ sở để người quản lý theo dõi tiến độ và thực hiện công tác quản trị, trong khi việc kiểm chứng dữ liệu, đánh giá bối cảnh và chịu trách nhiệm về quyết định vẫn thuộc về con người.

Những tác vụ khác được AI hỗ trợ đắc lực có thể kể đến như nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch truyền thông, quản trị tri thức trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi ứng dụng, doanh nghiệp cần kiểm chứng nguồn thông tin, quản lý quyền truy cập và duy trì vai trò chuyên môn của nhân sự.

Thông qua phần trình bày tại diễn đàn, Giám đốc 5S Media mong muốn chia sẻ một cách tiếp cận thực tế để các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham khảo khi bắt đầu ứng dụng AI: lựa chọn một quy trình phù hợp, xác định số liệu ban đầu, thử nghiệm cùng đội ngũ và đo lường kết quả theo thời gian. Các chỉ số cần quan tâm có thể bao gồm thời gian, chất lượng, năng lực triển khai, trải nghiệm khách hàng và hiệu quả tài chính.

Khi doanh nghiệp sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, thời gian và năng lực được tạo thêm có thể dành cho tư duy chiến lược, chăm sóc khách hàng, phát triển sản phẩm hoặc mở rộng hoạt động. Việc chuyển hóa những cải thiện này thành tăng trưởng còn phụ thuộc vào nhu cầu thị trường, hoạt động kinh doanh, giá dịch vụ và năng lực triển khai.

Ở phạm vi rộng hơn, nỗ lực nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của cộng đồng SME ở mức hai con số có thể góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế theo mục tiêu chung của Chính phủ.