Ứng dụng AI của DeepSeek đạt hơn 1,5 triệu người dùng mỗi ngày

Ứng dụng DeepSeek trên điện thoại di động. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 8/11, DeepSeek, công ty AI Trung Quốc gây chú ý với các công nghệ mã nguồn mở, cho biết DeepSeek Harness, ứng dụng tác nhân AI mã nguồn mở của công ty, đã đạt 1,54 triệu người dùng hoạt động hàng ngày tính đến ngày 4/11.

Ứng dụng này ra mắt ngày 13/8, tức chưa đầy ba tháng trước đó.

Theo số liệu về người dùng kết nối với máy chủ của công ty, lượng người dùng hàng ngày vào cuối tháng 9 đạt khoảng 271.000, ngay sau khi DeepSeek phát hành phiên bản dành cho máy tính.

Năm 2025, DeepSeek đã gây chấn động Thung lũng Silicon với mô hình suy luận chi phí thấp R1. Công ty đang hướng tới một lĩnh vực phát triển tiếp theo của ngành AI: hạ tầng phục vụ tác nhân AI, loại phần mềm cho phép AI tự thực hiện các công việc thay mặt người dùng.

DeepSeek đang lên kế hoạch xây dựng "chợ" phần bổ trợ chính thức, nơi nhà phát triển có thể đăng tải các phần bổ trợ (plugin) và người dùng có thể tìm kiếm chúng. Công ty cũng đang lên kế hoạch cho chương trình hỗ trợ nhà phát triển phần bổ trợ, gồm cấp token, hỗ trợ kỹ thuật và cơ hội quảng bá.

Các động thái mới phản ánh sự chuyển dịch rộng hơn trong ngành AI. Cuộc cạnh tranh giành người dùng ngày càng tập trung vào hệ sinh thái và khả năng tích hợp, thay vì chỉ dựa vào hiệu năng của mô hình.

DeepSeek đang định vị Harness là một hệ sinh thái tác nhân mở, do nhà phát triển dẫn dắt, để cạnh tranh với OpenAI và Anthropic không chỉ về hiệu năng và chi phí mô hình, mà còn về sự phong phú của các ứng dụng được xây dựng trên công nghệ AI của công ty.

DeepSeek đặt cược rằng các ứng dụng của bên thứ ba và công cụ chuyên biệt sẽ phát triển mạnh trên nền tảng hạ tầng tác nhân AI mã nguồn mở của công ty, qua đó tạo ra lợi thế cạnh tranh mang tính quyết định trước các công nghệ độc quyền của Thung lũng Silicon, trong bối cảnh ngành AI chuyển từ chatbot sang các tác nhân tự động.

Tác nhân AI có thể thay mặt người dùng thực hiện các nhiệm vụ gồm nhiều bước như viết và chỉnh sửa mã, phân tích tệp, nghiên cứu và sử dụng các công cụ khác với rất ít sự giám sát của con người.

Nhu cầu năng lực tính toán của Harness rất đáng chú ý. Ứng dụng tiêu thụ khoảng 92.000 tỷ token mỗi ngày, tương đương bình quân khoảng 60 triệu token cho mỗi người dùng hoạt động mỗi ngày. Đây là một trong những bằng chứng đầu tiên cho thấy tác nhân AI có thể làm gia tăng mạnh nhu cầu năng lực tính toán./.