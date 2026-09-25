Ứng dụng AI cảnh báo nguy cơ mất an toàn điện

Phấn đấu giảm 20% số vụ cháy, nổ có nguyên nhân chính từ chập điện

Theo Kế hoạch, một trong những chỉ tiêu cốt lõi của Hà Nội đến năm 2030 là phấn đấu giảm 20% số vụ cháy, nổ có nguyên nhân chính từ chập điện, sự cố điện và số vụ tai nạn do điện giật so với giai đoạn 2020-2025.

Để đạt mục tiêu này, Thành phố đặt yêu cầu 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ gia đình được tiếp cận thông tin tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn về an toàn điện.

Trong đó, 80% số hộ gia đình khu vực đô thị và tối thiểu 50% số hộ gia đình tại vùng nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được tập huấn kỹ năng an toàn điện trực tiếp hoặc trực tuyến.

Ảnh minh hoạ.

Bên cạnh đó, 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà chung cư cao tầng cùng ít nhất 50% hộ gia đình được tư vấn, hướng dẫn tự đánh giá mức độ an toàn đối với hệ thống điện.

Kế hoạch hướng tới tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành vi của cộng đồng, từng bước hình thành văn hóa sử dụng điện an toàn.

Thông tin cảnh báo nguy cơ sẽ được cung cấp trực tiếp đến người dân qua ứng dụng iHanoi

TP. Hà Nội sẽ triển khai Đề án "Ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) để dự báo, cảnh báo nguy cơ mất an toàn hệ thống, thiết bị điện" theo Quyết định số 4318/QĐ-UBND. Thông tin cảnh báo nguy cơ sẽ được cung cấp trực tiếp đến người dân qua ứng dụng iHanoi, các nền tảng chăm sóc khách hàng ngành điện và phương tiện thông tin đại chúng.

Thành phố đồng thời chuẩn hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu an toàn điện cấp thành phố, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Trong lĩnh vực giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì thí điểm lồng ghép kiến thức, thực hành kỹ năng an toàn điện vào chương trình giảng dạy, hoạt động trải nghiệm ở các cấp học phổ thông.

Để ngăn chặn nguy cơ sự cố từ gốc, Thành phố yêu cầu 100% nhóm sản phẩm, hàng hóa là thiết bị, dụng cụ điện thuộc kế hoạch kiểm tra hằng năm được kiểm soát chất lượng; các hành vi vi phạm phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm. Việc kiểm tra đo lường đối với phương tiện đo điện năng thương phẩm cũng được đẩy mạnh.

Kế hoạch ưu tiên nguồn lực và các biện pháp kiểm tra đối với các địa bàn, loại hình có nguy cơ mất an toàn cao như nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ, chung cư, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở y tế, giáo dục và trạm sạc xe điện.

Người dân và các tổ chức sử dụng điện có trách nhiệm tự kiểm tra, kịp thời thay thế dây dẫn, thiết bị không bảo đảm; chủ động báo cho đơn vị bán điện và cơ quan chức năng khi tăng phụ tải hoặc xảy ra sự cố.

UBND Thành phố giao Sở Công Thương làm cơ quan đầu mối chủ trì, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch. Công an Thành phố chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với chính quyền cấp xã, đơn vị điện lực hướng dẫn người dân bảo đảm an toàn PCCC trong sử dụng điện; điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ cháy do điện và xử lý nghiêm trách nhiệm tổ chức, cá nhân vi phạm.

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) đảm nhận vai trò kỹ thuật chính trong vận hành, ứng dụng công nghệ giám sát, cảnh báo AI và tư vấn giải pháp an toàn cho khách hàng.

Kế hoạch được thực hiện từ năm 2026 đến hết năm 2030, sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và vốn huy động hợp pháp. Các cơ quan, đơn vị phải gửi báo cáo định kỳ 6 tháng trước ngày 15/6 và hằng năm trước ngày 15/12 về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố, phục vụ sơ kết giữa kỳ vào năm 2028 và tổng kết giai đoạn vào năm 2030.