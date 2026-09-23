Ứng cứu 5 ngư dân gặp nạn trên vùng biển gần cảng cá Trần Đề

Cán bộ đồn Biên phòng Trung Bình tiếp nhận ngư dân từ tàu cá CM-08032-TS. Ảnh: TTXVN phát

Khoảng 20 giờ ngày 22/9, Đồn Biên phòng Trung Bình nhận được tin báo của ông Nguyễn Văn Hảo, chủ tàu cá CM-92044-TS về việc phương tiện gặp sự cố trong quá trình hoạt động trên biển do sóng to, gió lớn. Vị trí tàu gặp nạn cách cảng cá Trần Đề khoảng 24 hải lý.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên phương tiện có 5 ngư dân cùng quê tỉnh Cà Mau gồm: Thuyền trưởng Trần Phước Nghiệm (sinh năm 1990) và các thuyền viên Nguyễn Hoàng Thạch (sinh năm 1992), Võ Văn Toàn (sinh năm 1997), Lý Văn Tình (sinh năm 2000), Nguyễn Quốc Hiệp (sinh năm 1987).

Cán bộ Quân y đồn Biên phòng Trung Bình thăm khám sức khỏe cho các ngư dân. Ảnh: TTXVN phát

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Trung Bình khẩn trương báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ để xin ý kiến chỉ đạo; đồng thời thông báo, kêu gọi các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu gặp nạn phối hợp tìm kiếm, cứu hộ.

Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá CM-08032-TS do ông Lê Văn Phúc (sinh năm 1979, trú tại ấp Sa Bầu, xã Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ) làm thuyền trưởng đã phát hiện và cứu được toàn bộ 5 ngư dân.

Cán bộ đồn Biên phòng Trung Bình nắm bắt thông tin nguyên nhân tàu cá gặp nạn từ các ngư dân. Ảnh: TTXVN phát

Đến 8 giờ 50 phút ngày 23/9, tàu cá CM-08032-TS đưa 5 ngư dân về Trạm Kiểm soát Biên phòng Trần Đề và bàn giao cho lực lượng chức năng. Đồn Biên phòng Trung Bình cử cán bộ cùng nhân viên quân y tổ chức tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe ban đầu cho các ngư dân.

Sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng Trung Bình tiếp tục theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho 5 ngư dân; đồng thời hoàn tất các thủ tục cần thiết và phối hợp với gia đình hỗ trợ đưa họ trở về địa phương./.