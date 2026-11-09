Ứng cử viên tiềm năng cho chức Chủ tịch ECB thay bà Christine Lagarde

Biểu tượng đồng euro ở phía trước trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại Frankfurt am Main, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong cuộc "chạy đua với thời gian" nhằm tìm người thay thế bà Christine Lagarde làm Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tiếp theo, Cựu thống đốc Ngân hàng Trung ương Hà Lan Klaas Knot và người đứng đầu Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) của Tây Ban Nha Pablo Hernandez de Cos đang nổi lên là hai ứng cử viên hàng đầu.

Phát biểu trước thềm Hội nghị Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng euro (Eurogroup), nơi sẽ thảo luận tìm người kế nhiệm bà Lagarde, ngày 9/11, Chủ tịch Eurogroup Kyriakos Pierrakakis cho biết: "Tham vọng ở đây là toàn bộ quá trình sẽ hoàn tất vào cuối năm nay."

Tháng trước, bà Lagarde đã tuyên bố sẽ từ chức vào tháng 2/2027. Việc bổ nhiệm người thay thế bà Lagarde sẽ do các nhà lãnh đạo EU quyết định dựa trên đề xuất của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng euro (Eurogroup).

Bên cạnh việc tìm người thay thế bà Lagarde, ECB cũng cần tìm người thay thế thành viên hội đồng điều hành ECB Isabel Schnabel và nhà kinh tế trưởng Philip Lane. Các nhà lãnh đạo cần đạt được thỏa thuận toàn diện cho cả 3 vị trí này trong cuộc họp tới.

Theo ông Pierrakakis, các bộ trưởng Hà Lan và Tây Ban Nha sẽ trình bày các ứng cử viên của họ. Sau đó, ông sẽ gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, đại diện cho các nhà lãnh đạo các quốc gia thành viên EU.

Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Carlos Cuerpo cho biết ông Hernandez de Cos là "người phù hợp cho vị trí này," nhấn mạnh kinh nghiệm hàng chục năm của ông.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Cuerpo cho biết ông Hernandez hiểu rõ ECB từ trong ra ngoài. Ông ấy đã lãnh đạo các tổ chức như Ngân hàng Tây Ban Nha, cũng như Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS).

Bộ trưởng Cuerpo nhấn mạnh ông Hernandez là “một người lãnh đạo vững vàng, nhưng luôn có khả năng tìm kiếm sự đồng thuận."

Về phần mình, Bộ trưởng Tài chính Hà Lan Eelco Heinen cho biết ông Knot là một "ứng cử viên xuất sắc… hiểu rất rõ nhiệm vụ của ECB và có nhiều kinh nghiệm để đảm nhiệm vị trí này"./.