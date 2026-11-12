Ứng cử viên đã qua đời vẫn dẫn đầu cuộc đua bầu cử tại California

Ứng viên Bruce Giudici. Ảnh: ballotpedia

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ do các quan chức bầu cử cấp quận công bố ngày 10/11, một ứng cử viên đã qua đời hai tháng trước Ngày Bầu cử vẫn đang dẫn đầu trong cuộc đua vào một vị trí tại chính quyền địa phương ở bang California (Mỹ).

Kênh truyền hình RT đưa tin ông Bruce Giudici hiện dẫn trước cựu Giám sát viên Clyde Clapp với tỷ lệ phiếu bầu 57% so với 43% trong cuộc đua vào Hội đồng Giám sát Quận Calaveras, mặc dù ông đã qua đời hồi tháng 8 sau một cú ngã trong quá trình vận động tranh cử.

Ông Giudici bị thương nặng sau khi ngã trong lúc đi gặp gỡ cử tri và sau đó qua đời tại bệnh viện. Ban vận động tranh cử của ông quyết định giữ tên ông trên lá phiếu, để cử tri tự đưa ra lựa chọn có bầu cho một ứng cử viên không còn khả năng nhậm chức hay không.

Theo luật bầu cử bang California, phiếu bầu dành cho những ứng cử viên qua đời trong vòng 68 ngày trước ngày bầu cử vẫn phải được kiểm đếm. Nếu ông Giudici giành chiến thắng, ông sẽ được công nhận là người trúng cử. Tuy nhiên, vị trí này sẽ bị khuyết khi nhiệm kỳ mới bắt đầu, tạo điều kiện để Thống đốc bang Gavin Newsom bổ nhiệm người thay thế.

Ông Giudici là trường hợp mới nhất trong danh sách những chính trị gia Mỹ giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sau khi qua đời.

Năm 2024, Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Donald Payne Jr. đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ không có đối thủ tại bang New Jersey, hơn một tháng sau khi ông qua đời. Cũng trong năm này, ứng cử viên đảng Cộng hòa Jennifer Pace đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ vào Quốc hội tại bang Indiana, dù được cho là đã qua đời vì đau tim hồi tháng 3. Hai năm trước đó, nghị sĩ đảng Dân chủ tại bang Pennsylvania Tony DeLuca đã giành gần 86% số phiếu trong cuộc bầu cử tái tranh cử, mặc dù ông qua đời một tháng trước Ngày Bầu cử. Luật của bang này không cho phép thay thế ứng cử viên khác trên lá phiếu sau khi quá trình in ấn đã bắt đầu.

Một trong những trường hợp đáng chú ý nhất xảy ra năm 2018, khi ứng cử viên đảng Cộng hòa Dennis Hof giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào cơ quan lập pháp bang Nevada, ba tuần sau khi qua đời.

Ông Hof, 72 tuổi, được nam diễn viên Ron Jeremy phát hiện đã tử vong vào tháng trước đó. Mặc dù đã qua đời, ông vẫn đánh bại ứng cử viên đảng Dân chủ Lesia Romanov, khiến các quan chức phải tiến hành tìm người thay thế cho vị trí bị khuyết.