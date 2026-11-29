Tôi là Hoài An, nhà báo tự do, người kể lại câu chuyện này.

Trong những ngày đại dịch, hành trang của tôi không chỉ có cuốn sổ tay, chiếc máy ảnh và những cuộc gọi chập chờn giữa các vùng phong tỏa. Một người bạn thân, kỹ sư công nghệ thông tin đang làm việc cho một công ty Mỹ, trao cho tôi chiếc USB nhỏ, bên trong cài sẵn một hệ thống trí tuệ nhân tạo thử nghiệm.

Anh bảo:

– Cậu cứ dùng thử. Thời này, người làm báo mà chỉ có mắt nhìn và tay ghi thì chưa đủ. Nhưng nhớ nhé: máy chỉ giúp cậu nhìn thấy dữ liệu. Quyết định viết gì và viết đến đâu vẫn phải là cậu.

Tôi cắm chiếc USB vào máy tính. Chưa đầy năm phút, trên màn hình hiện lên hai cửa sổ lệnh.

Một bên là Chat Mõ – chuyên đọc, lọc và xâu chuỗi dữ liệu; khôi phục dấu vết số; phát hiện những điểm bất thường trong hồ sơ, nhật ký hệ thống, hình ảnh, âm thanh; từ đó gợi ra những đường dây điều tra ban đầu.

Bên kia là AI Mầu – chuyên dò nhịp tâm lý đám đông, theo dõi sự lan truyền trên mạng xã hội, đo phản ứng bình luận, dự báo xu hướng và đề xuất cách đưa một nội dung vào dòng chảy truyền thông.

Mõ là bộ lọc dữ liệu lạnh. Mầu là cỗ máy truyền thông nóng.

Mõ nghe những tiếng động khô khốc phát ra từ hồ sơ, mã QR, lịch sử định vị, tệp âm thanh và những con số bị bôi xóa. Mầu nghe tiếng rì rầm của đám đông: thích, chia sẻ, phẫn nộ, thương xót, hả hê; những con sóng dư luận vừa mới nhú lên đã có thể cuốn phăng một đời người.

Từ đó, bên cạnh những con người bằng xương bằng thịt, tôi có thêm hai trợ thủ kỳ dị.

Mõ lạnh lùng như tiếng loa công vụ. Mầu chao chát như tiếng chợ vỡ giữa không gian mạng. Tôi biết chúng chỉ là phần mềm, nhưng trong những đêm dài nhìn màn hình sáng xanh giữa thành phố phong tỏa, tôi không thể coi chúng như những công cụ vô tri.

Mõ gõ. Mầu bấm “tải lên”.

Mõ xếp lại dữ liệu. Mầu khuấy động đám đông.

Mõ chỉ ra những dấu vết bị xóa. Mầu đẩy sự thật – và đôi khi cả sự nhiễu loạn – vào cơn bão truyền thông.

Có những lúc, trước dòng người rời thành phố, tôi chỉ biết lặng im nhìn. Một đoạn video có thể lan đi trong vài phút, kéo theo hàng nghìn bình luận: thương xót có, phẫn nộ có, giễu cợt cũng có. Có lần, từ khóa “Về quê” đứng đầu bảng tìm kiếm suốt hai ngày.

Lúc ấy, tôi hiểu rằng đại dịch không chỉ diễn ra trong bệnh viện, khu cách ly hay tại các chốt kiểm soát. Nó còn diễn ra trong những luồng dữ liệu nóng rực, nơi một số phận con người có thể bị nén lại thành một từ khóa, một con số, một đoạn video dài chưa đầy một phút.

Ngay từ những ngày đầu, tôi đã tự đặt ra một ranh giới: Mõ có thể đưa ra dữ liệu, Mầu có thể báo hiệu cơn sóng dư luận, nhưng quyền quyết định một con người có được viết ra hay không, viết đến mức nào, vẫn phải thuộc về lương tri của người cầm bút. Nếu buông bỏ ranh giới ấy, mọi nỗi đau sẽ rất dễ bị biến thành vật liệu truyền thông.

[BÌNH LUẬN NGOẠI VI – TIẾNG ĐỐP CHÁT CỦA MẦU]

– Ối giời đất ơi, các bác cứ nghiêm trọng hóa vấn đề! Máy móc như lão Mõ thì chỉ nhìn thấy những dòng lệnh xanh đỏ; còn sướt mướt như anh Hoài An thì lúc nào cũng thấy nước mắt với sẹo tập thể.

Cứ nhìn cái nồi nước xông ven đường, nghe tiếng loa phường rền rĩ mỗi sáng, hay ngắm con gà mổ dép ông F0 mà xem! Cái tài của người mình là gì? Là ứng biến!

Khủng hoảng toàn cầu à? Vào tay dân mình, nó thành một thứ dã sử đậm chất vỉa hè, vừa cười ra nước mắt, vừa lăn lưng mà sống sót qua giông bão.

Các bác muốn bóc trần mặt nạ tham nhũng hay muốn tôn vinh những nghĩa tình thầm lặng? Cứ thong thả. Để em Mầu xốc lại váy, kéo tấm rèm sân khấu lên, rồi chúng ta cùng xem bản hợp xướng bi hài này diễn ra thế nào!

Tôi lặng nghe Mầu, tự nhủ mình sẽ không tô hồng, cũng không cực đoan. Tôi muốn bóc dần những lớp mặt nạ của xã hội, đặt sự tham nhũng và giả dối bên cạnh những nghĩa tình thầm lặng; từ đó gợi ra những câu hỏi về đạo đức, trách nhiệm và khả năng ứng biến của con người trước một cuộc khủng hoảng chưa từng có.

DẪN NHẬP: MỞ ĐẦU LỊCH SỬ BI HÙNG

Lát cắt 1: Tín hiệu đầu tiên từ Chợ Rẫy

Thành phố Hồ Chí Minh, một chiều tháng Giêng.

Tết chưa qua hẳn. Gió còn lướt qua những mái hiên và cành mai chưa kịp rụng. Trên đường phố, xe cộ vẫn xuôi ngược. Không ai biết một chương mới của lịch sử đang lặng lẽ mở ra.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hai người đàn ông nhập viện. Họ không mang theo điều gì khác thường ngoài một hành trình thăm thân và tìm chút bình yên như bao du khách. Nhưng bình yên không đến. Trong lồng ngực họ, một mầm bệnh vô hình đang âm thầm lan rộng.

[THÔNG BÁO DỊCH TỄ TỪ MÕ]

Hệ thống ghi nhận hai bệnh nhân: ông Li Ding, sáu mươi sáu tuổi, và con trai là Li Zichao, hai mươi tám tuổi, có yếu tố dịch tễ liên quan đến Vũ Hán, Trung Quốc.

Kết quả xét nghiệm: dương tính với virus corona mới.

Trạng thái toàn hệ thống chuyển sang chế độ khẩn cấp.

Từ tín hiệu đầu tiên ấy, cả guồng máy bắt đầu chuyển động. Những cuộc điện thoại nối nhau. Những cuộc họp được triệu tập. Những quyết định phòng dịch được lần lượt ban hành.

Không có tiếng kèn lệnh. Nhưng mỗi quyết định vang lên như một hồi trống trận:

Cách ly.

Truy vết.

Điều trị.

Thông tin cho cộng đồng.

Một xã hội vốn đang sống trong nhịp điệu bình thường bỗng phải chuyển mình nhanh chóng, như trong ký ức dân tộc vẫn còn lưu giữ những phản xạ của một thời từng quen với khẩn cấp, huy động và sát cánh bên nhau.

Tin được xác nhận. Thành phố không rung chuyển, nhưng nhịp sống chậm lại. Sự tỉnh táo dồn về một điểm: phải hành động, và hành động ngay.

Sài Gòn dần im.

Đó không chỉ là sự im lặng của lo âu, mà còn là sự lặng đi để mỗi người nghe rõ hơn nhịp đập của chính mình. Những chiếc khẩu trang bắt đầu xuất hiện. Khoảng cách giữa người với người được nới ra. Những ánh mắt trao nhau thay cho lời nói.

Không ai nói lớn, nhưng mọi người đều hiểu: một thời đoạn chưa từng có đã bắt đầu.

[MẦU ĐẾ VÀO]

– Đấy! Đốm sáng đầu tiên bật lên từ căn phòng đặc quánh mùi thuốc sát trùng đấy chứ đâu!

Rồi ca bệnh đầu tiên được chữa khỏi. Một bức thư cảm ơn ngắn ngủi cũng đủ khiến bao người thở phào. Nhưng câu “Việt Nam không chờ phép màu” mới thật đáng nhớ.

Đất nước này từng đi qua khói lửa. Bây giờ gặp một kẻ thù không hình, không dạng thì lại siết tay nhau, thở chậm lại mà chiến đấu.

Tiếng trống trận đầu tiên đã vang lên. Ai ở vị trí nào, giữ vững vị trí ấy!

Tôi nhìn căn phòng bệnh viện từng đặc quánh mùi thuốc sát trùng và nỗi lo. Một đốm sáng vừa được thắp lên, đủ khép lại phần mở đầu, nhưng trước mắt vẫn là một hành trình dài chưa nhìn thấy đích.

Việt Nam không chờ phép màu.

Đất nước từng đi qua chiến tranh, từng gượng dậy từ tro tàn, giờ lại phải đối mặt với một kẻ thù không có hình dạng.

Nhưng tinh thần thì vẫn vậy: bình tĩnh, sáng suốt và không chấp nhận đầu hàng.