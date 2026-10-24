UNETI tạo môi trường để sinh viên chủ động tìm hiểu và thực hành tiết kiệm năng lượng

Dấu ấn từ mùa giải đầu tiên

Nhìn lại hành trình tại mùa giải 2025 - năm đầu tiên Nhà trường tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” do Bộ Công Thương tổ chức, PGS.TS Phạm Thị Thu Hoài - Phó Hiệu trưởng UNETI chia sẻ, việc đội tuyển Nhà trường xuất sắc đoạt giải Nhất là niềm tự hào lớn đối với cả thầy và trò.

“Thông qua sân chơi này, các em sinh viên không chỉ có cơ hội tìm hiểu sâu sắc các quy định pháp luật về tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng hiệu quả, mà quan trọng hơn, những giá trị thiết thực đó đã và đang lan tỏa rất rộng rãi trong cộng đồng sinh viên toàn trường”, PGS.TS Phạm Thị Thu Hoài cho biết.

PGS.TS Phạm Thị Thu Hoài - Phó Hiệu trưởng UNETI bày tỏ niềm tự hào khi đội tuyển nhà trường đã xuất sắc đoạt giải Nhất tại cuộc thi năm 2025

Chia sẻ thêm về sức lan tỏa của các cuộc thi trong sinh viên, ông Giáp Văn Dương - Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên UNETI cho rằng, sinh viên hiện nay rất hào hứng với các hoạt động phong trào, đặc biệt là những cuộc thi có tính thi đua, tạo được khí thế hưởng ứng rộng rãi.

“Thông qua các vòng thi từ trắc nghiệm cấp trường đến vòng loại và chung kết, các em sinh viên đã có thêm động lực nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn để đại diện cho Nhà trường đi thi và mang về những kết quả rất cao trong thời gian qua”, ông Giáp Văn Dương chia sẻ.

Gắn kiến thức chuyên môn, pháp luật với thực tiễn

Đánh giá về giá trị thực tiễn của Cuộc thi, PGS.TS Phạm Thị Thu Hoài cho biết, sinh viên không chỉ được bổ sung kiến thức chuyên môn và pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả mà còn có cơ hội rèn luyện khả năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình. Đây cũng là những kỹ năng Nhà trường đang chú trọng, đặc biệt đối với các nhóm sinh viên tham gia hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và các cuộc thi.

Ban Tổ chức trao Cúp lưu niệm Quán quân mùa thi đầu tiên cho đội thi Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Chia sẻ cụ thể hơn về phương pháp tiếp cận sinh viên, ông Giáp Văn Dương cho rằng, thay vì chỉ tiếp thu kiến thức qua sách vở, thế hệ trẻ hiện nay đề cao tinh thần “vừa học vừa hành”. Những năm qua, các hoạt động truyền thông, phổ biến pháp luật do Bộ Công Thương tổ chức dành cho sinh viên đã mang lại những hiệu quả thiết thực.

Theo đó, sự kết hợp giữa thi trắc nghiệm và các phần thi sân khấu hóa giúp kiến thức pháp luật trở nên sinh động, để sinh viên dễ nhớ, dễ hiểu và dễ áp dụng vào thực tế.

“Chính hình thức thể hiện sinh động này đã giúp truyền tải kiến thức pháp luật đến sinh viên một cách tự nhiên và dễ tiếp thu nhất”, ông Giáp Văn Dương nhấn mạnh.

Ông Giáp Văn Dương chia sẻ, sự kết hợp linh hoạt giữa thi trắc nghiệm và các tiểu phẩm sân khấu hóa đã giúp kiến thức pháp luật trở nên sinh động, giúp sinh viên dễ nhớ, dễ hiểu và dễ áp dụng vào thực tế

Không chỉ dừng lại ở các cuộc thi, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng được sinh viên UNETI đưa vào hoạt động học tập hằng ngày. Ông Giáp Văn Dương cho biết, Nhà trường hiện áp dụng mô hình 5S trong học tập và giảng dạy, được sinh viên tích cực hưởng ứng thông qua những việc làm thiết thực như tự giác tắt thiết bị điện khi ra khỏi lớp; ưu tiên sử dụng quạt thay vì điều hòa vào những ngày thời tiết mát mẻ; đồng thời chia sẻ, nhắc nhở bạn bè cùng thực hành tiết kiệm năng lượng.

Hướng tới mùa giải 2026: Phát huy tinh thần đoàn kết, kết nối liên ngành

Đánh giá về chủ đề “Tiết kiệm năng lượng - Thịnh vượng tương lai” của Cuộc thi năm nay, PGS.TS Phạm Thị Thu Hoài cho biết, đây là thông điệp ý nghĩa, khẳng định hành động tiết kiệm năng lượng ngay từ hôm nay chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Từ thành công của mùa giải đầu tiên, theo Phó Hiệu trưởng UNETI, một trong những kinh nghiệm sinh viên Nhà trường đúc rút được là tinh thần đoàn kết, khả năng kết nối, làm việc nhóm cùng sự chủ động, tích cực tìm hiểu pháp luật.

Chuẩn bị cho mùa giải 2026, ngay sau khi nhận được công văn của Ban Tổ chức, Nhà trường đã chỉ đạo các phòng, ban, đội ngũ giảng viên cùng tổ chức Đoàn - Hội thông tin rộng rãi về Cuộc thi tới sinh viên và các câu lạc bộ trong trường.

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp hào hứng tham gia Lễ phát động Cuộc thi 'Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả'" năm 2026

Ông Giáp Văn Dương cho biết thêm, ngay sau Lễ phát động, Đoàn Thanh niên Nhà trường sẽ triển khai vòng thi trắc nghiệm cấp trường nhằm lựa chọn những sinh viên có kiến thức chuyên môn vững vàng, đồng thời tìm kiếm các nhân tố có năng lực thuyết trình để thành lập đội tuyển chính thức.

Song song với quá trình tuyển chọn, thông tin về Cuộc thi sẽ tiếp tục được truyền tải trên các kênh thông tin chính thức của Nhà trường và Đoàn Thanh niên, khuyến khích đông đảo sinh viên tham gia.

Đặc biệt, trong mùa giải năm nay, UNETI tiếp tục khuyến khích mô hình liên ngành, kết nối sinh viên khối kỹ thuật với khối kinh tế và các ngành đào tạo khác nhằm phát huy kiến thức, kỹ năng và thế mạnh của từng thành viên trong đội thi.

Bày tỏ kỳ vọng vào mùa giải mới, PGS.TS Phạm Thị Thu Hoài chia sẻ: “Tôi hy vọng trong năm 2026, các đội thi của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp cùng các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ Công Thương sẽ phát huy những kinh nghiệm đã tích lũy. Từ đó, tạo nên nhiều đội thi hiểu biết sâu sắc về pháp luật, vận dụng hiệu quả việc tiết kiệm năng lượng ngay từ hôm nay để vững bước hướng tới tương lai phát triển bền vững”.