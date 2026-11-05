UNESCO và định hình tương lai giáo dục đại học kỷ nguyên số
Trước làn sóng trí tuệ nhân tạo, việc định hình một hệ sinh thái học tập nhân văn, bao trùm và có trách nhiệm đã trở thành yêu cầu cấp thiết. Sự kiện Hội thảo Giáo dục trực tuyến toàn cầu năm 2026 diễn ra tại Hà Nội vừa qua không chỉ thu hút sự chú ý của giới học thuật quốc tế mà còn khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong hợp tác toàn cầu vì tương lai giáo dục.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/unesco-va-dinh-hinh-tuong-lai-giao-duc-dai-hoc-ky-nguyen-so-246261105153935814.htm