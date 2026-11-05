UNESCO và định hình tương lai giáo dục đại học kỷ nguyên số

Sau vụ ô tô tông người đi bộ tử vong khi băng qua cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã có phân tích về trách nhiệm của tài xế. Trường hợp người lái xe không thể lường trước hoặc không buộc phải lường trước hậu quả có thể được xem xét là sự kiện bất ngờ theo quy định pháp luật hình sự.