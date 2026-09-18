UNESCO muốn đóng vai trò điều phối trong tranh luận toàn cầu về AI

Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) có thể đóng vai trò điều phối trong cuộc tranh luận quốc tế về những cơ hội, giới hạn và rủi ro của trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó thúc đẩy các nỗ lực xây dựng nguyên tắc chung nhằm bảo đảm công nghệ này được phát triển và sử dụng một cách có trách nhiệm.

Trong cuộc phỏng vấn với báo giới ngày 18/9, Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany cho rằng tổ chức này có thể trở thành một bên trung gian, tạo diễn đàn để các quốc gia, giới nghiên cứu, doanh nghiệp và các bên liên quan cùng trao đổi về cách ứng phó với những tác động ngày càng lớn của AI.

Theo ông, AI là một công cụ đặc biệt mạnh mẽ nhưng cần được quản trị theo các nguyên tắc đạo đức, toàn diện và công bằng. Nếu không có sự can thiệp phù hợp, công nghệ này có thể phát triển vượt khỏi khả năng kiểm soát của con người.

Những cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc tranh luận quốc tế về AI ngày càng gia tăng.

Trong những tuần gần đây, một số nhà nghiên cứu cảnh báo về những rủi ro nghiêm trọng mà AI có thể gây ra đối với nhân loại, trong khi lãnh đạo một số công ty công nghệ cũng đề cập nhu cầu thận trọng hơn trong quá trình phát triển các hệ thống AI tiên tiến.

UNESCO đã xây dựng khuôn khổ quốc tế về đạo đức AI, được các nước thành viên thông qua năm 2021.

Tổ chức này đang tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế về quản trị AI, với trọng tâm là bảo vệ quyền con người, thúc đẩy bình đẳng, phát triển bền vững và đổi mới có trách nhiệm.

Theo ông El-Enany, việc tăng cường đối thoại giữa các quốc gia và các chủ thể liên quan là cần thiết để bảo đảm AI phục vụ con người thay vì làm suy giảm vai trò của con người trong những quyết định quan trọng./.