UNESCO ghi nhận quá trình hợp tác phục dựng Điện Kính Thiên

Theo ông Lazare Eloundou Assomo, lễ khởi công đánh dấu một bước tiến quan trọng trong một quá trình lâu dài và thiết yếu, bắt đầu từ năm 2023.

Trung tâm Di sản Thế giới cùng Văn phòng UNESCO tại Hà Nội đã đồng hành, hỗ trợ Việt Nam từ những bước đầu tiên cho đến quyết định được Ủy ban Di sản thế giới thông qua tại kỳ họp tháng 7 vừa qua ở Hàn Quốc.

Ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới của UNESCO phát biểu tại Lễ khởi công Dự án đầu tư Bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên ngày 29/9. (Nguồn: Báo Văn Hóa)

Hợp tác dựa trên nghiên cứu và đối thoại

Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới cho rằng quá trình này là một mô hình đối thoại mẫu mực, trong đó các hoạt động nghiên cứu khoa học, tư liệu hóa, tham vấn và trao đổi chuyên môn được thực hiện xuyên suốt.

Ông bày tỏ sự trân trọng đối với sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong hợp tác giữa Việt Nam với UNESCO, Ủy ban Di sản thế giới và Cơ quan Tư vấn ICOMOS.

Theo ông, việc Việt Nam phê chuẩn Công ước Di sản thế giới năm 1987 cho thấy nước ta luôn coi trọng các tiêu chuẩn và uy tín của Công ước. Việt Nam hiện không chỉ là quốc gia thành viên mà còn là thành viên tích cực, đang giữ cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban Di sản thế giới.

Ông Lazare Eloundou Assomo đồng thời ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Di sản Thế giới, cảm ơn Chủ tịch và Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Đại sứ Việt Nam bên cạnh UNESCO cùng các cơ quan, chuyên gia đã hợp tác trong những năm qua.

Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới cũng đánh giá cao vai trò của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, đội ngũ nghiên cứu, khảo cổ học, kiến trúc sư và các chuyên gia tham gia quá trình chuẩn bị cho dự án. Các chuyên gia UNESCO và ICOMOS đã liên tục tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn với đội ngũ chuyên môn Việt Nam.

Trong dòng lịch sử Hoàng thành Thăng Long

Theo ông Lazare Eloundou Assomo, điểm làm nên tính độc đáo của Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long là sự tiếp nối đặc biệt của nơi đây với tư cách một trung tâm quyền lực chính trị và văn hóa trong gần 13 thế kỷ. Đây là địa điểm có ý nghĩa sâu sắc đối với lịch sử, bản sắc Việt Nam, đồng thời là minh chứng đặc biệt cho lịch sử chung của nhân loại.

Giá trị của khu di sản, theo ông, không chỉ nằm ở các di tích khảo cổ và công trình lịch sử, mà còn ở những lớp lịch sử, ký ức và truyền thống được lưu giữ qua các di tích, cùng mối liên hệ bền chặt của khu di sản với người dân Hà Nội. Điện Kính Thiên, gắn bó sâu sắc với lịch sử đó, là một bộ phận quan trọng của Di sản Thế giới.

“Việc phục dựng được khởi động ngày hôm nay đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa Việt Nam, UNESCO, ICOMOS và Ủy ban Di sản Thế giới”, ông Lazare Eloundou Assomo nói.

Thiết kế phục dựng Điện Kính Thiên. (Nguồn: Báo Văn Hóa)

Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới cho rằng Việt Nam đã đầu tư đáng kể để làm sâu sắc hơn sự hiểu biết về khu di sản. Những nỗ lực này cùng với việc tiếp tục đối thoại sẽ tiếp tục đóng vai trò thiết yếu trong quá trình triển khai dự án.

Ông nhấn mạnh trách nhiệm chung của các bên là bảo đảm các thế hệ tương lai có thể hiểu vì sao Hoàng thành Thăng Long góp phần giúp nhân loại hiểu về lịch sử, đồng thời nhận thức được ý nghĩa của việc phục dựng Điện Kính Thiên.

“Buổi lễ đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn mới, đồng thời tái khẳng định cam kết của chúng ta trong việc tìm hiểu, bảo vệ và trao truyền những giá trị di sản đặc biệt của Hoàng thành Thăng Long cho các thế hệ mai sau”, ông Lazare Eloundou Assomo khẳng định.