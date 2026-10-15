UNESCO ghi nhận nỗ lực gìn giữ di sản tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ

Ghi nhận vai trò của cộng đồng thực hành

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker nhấn mạnh, dấu mốc 10 năm di sản được ghi danh là dịp nhìn lại chặng đường bảo vệ di sản, đồng thời tri ân những đóng góp bền bỉ của cộng đồng trong duy trì và trao truyền các giá trị văn hóa qua nhiều thế hệ.

Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam onathan Wallace Baker trao bằng khen cho Nghệ nhân ưu tú Trần Thị Huệ. (Nguồn: Báo Văn Hóa)

Theo ông Jonathan Wallace Baker, thông qua việc thực hành nghi lễ, trình diễn hát chầu văn, truyền dạy tri thức và kỹ năng, cộng đồng góp phần gìn giữ một truyền thống tâm linh phong phú, gắn bó với bản sắc văn hóa và đời sống của người Việt.

Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể không chỉ là lưu giữ những giá trị của quá khứ, mà còn phải bảo đảm các tri thức, thực hành và biểu đạt văn hóa tiếp tục có ý nghĩa trong đời sống hiện tại, được trao truyền cho thế hệ tương lai.

UNESCO cũng ghi nhận vai trò của Hội Bảo vệ và Phát huy di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” tỉnh Ninh Bình trong kết nối cộng đồng thực hành, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo vệ di sản.

Việc được UNESCO ghi danh là sự công nhận quan trọng ở tầm quốc tế. Tuy nhiên, sức sống của di sản phụ thuộc trước hết vào việc cộng đồng tiếp tục thực hành và trao truyền. Vì vậy, các bên liên quan cần tăng cường phối hợp, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tiếp cận những giá trị văn hóa, tâm linh của tín ngưỡng thờ Mẫu, đồng thời bảo đảm hoạt động thực hành tôn trọng truyền thống và sự đa dạng của cộng đồng chủ thể.

Bảo đảm di sản tiếp tục được trao truyền

Trong 10 năm qua, công tác bảo vệ tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ được duy trì thông qua thực hành nghi lễ, gìn giữ hát chầu văn, trang phục, âm nhạc, tri thức dân gian và các phong tục gắn với đời sống cộng đồng.

Những hoạt động này góp phần duy trì tính liên tục của di sản, đồng thời tạo cơ hội để các thế hệ tiếp nối hiểu biết và thực hành những giá trị văn hóa được trao truyền.

Lễ trao Bằng khen diễn ra tại Phủ Dầy, địa điểm gắn bó mật thiết với việc thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu ở Việt Nam, đồng thời hướng tới Ngày Quốc tế về Di sản văn hóa phi vật thể (17/10).

Việc ghi nhận 41 nghệ nhân, người thực hành không chỉ tôn vinh những đóng góp cụ thể của các cá nhân mà còn đề cao vai trò trung tâm của cộng đồng trong bảo vệ di sản.

Đây cũng là dịp nhấn mạnh trách nhiệm duy trì các thực hành văn hóa phù hợp với truyền thống, tăng cường truyền dạy cho thế hệ trẻ và phát huy những giá trị tốt đẹp của tín ngưỡng thờ Mẫu trong đời sống đương đại.

Sau 10 năm được UNESCO ghi danh, việc bảo đảm di sản tiếp tục hiện diện trong sinh hoạt tín ngưỡng, được cộng đồng thực hành và trao truyền qua các thế hệ vẫn là yếu tố then chốt để gìn giữ sức sống lâu dài của di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam.