UNESCO ghi danh Ma nhai núi Non Nước và Văn bia Phố Hiến là Di sản tư liệu khu vực

Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị toàn thể lần thứ 11 của MOWCAP, diễn ra từ ngày 2 đến 6/11.

Tại hội nghị, MOWCAP xem xét 24 hồ sơ đề cử của 11 quốc gia thành viên. Trong đó, Việt Nam có 2 hồ sơ gồm Ma nhai trên núi Non Nước (Ninh Bình) và Văn bia Phố Hiến (Hưng Yên). Kết quả, cả 2 hồ sơ đều được thông qua với 100% phiếu đồng thuận của các quốc gia thành viên.

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị toàn thể lần thứ 11 của Ủy ban Chương trình Ký ức Thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO (MOWCAP). Ảnh: Báo Ninh Bình.

Ma nhai trên núi Non Nước gắn với Di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Di sản hiện còn lưu giữ 43 văn bia, gồm 37 bia chữ Hán - Nôm và 6 bia chữ Quốc ngữ, có niên đại từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XX.

Các văn bia được khắc trực tiếp trên vách đá, ghi lại thơ ca, ký sự, đề từ, sắc chỉ, ngự bút của nhiều vị vua, danh nhân, thi sĩ qua các thời kỳ lịch sử như Trương Hán Siêu, Phạm Sư Mạnh, Lê Thánh Tông, Ngô Thì Sĩ, Ngô Thì Nhậm... Nội dung phản ánh nhiều phương diện đời sống chính trị, văn hóa, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng và quá trình phát triển của đất nước.

Không chỉ có giá trị về lịch sử, hệ thống ma nhai còn là những tác phẩm thư pháp, điêu khắc đá độc bản, thể hiện trình độ nghệ thuật, kỹ thuật chạm khắc tinh xảo và sự giao lưu, tiếp biến văn hóa trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Kim Kwibae, Chủ tịch Ủy ban Chương trình Ký ức Thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (MOWCAP) trao Bằng ghi danh Di sản Tư liệu Ma nhai núi Non nước cho tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Báo Ninh Bình.

Văn bia Phố Hiến gồm 41 văn bia chữ Hán và chữ Nôm, có niên đại từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX, hiện lưu giữ tại Di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên. Nội dung văn bia phong phú, ghi lại quá trình xây dựng, trùng tu đình, đền, chùa; ca ngợi cảnh đẹp, hiền tài, Phật pháp và phản ánh các hoạt động cộng đồng.

Đặc biệt, hệ thống văn bia còn thể hiện sự giao thoa văn hóa, quá trình cộng cư và gắn bó giữa người Việt với cộng đồng người Hoa tại Phố Hiến, qua đó cung cấp nguồn sử liệu có giá trị về quá trình hình thành, phát triển và hưng thịnh của thương cảng nổi tiếng trong lịch sử.

Việc cả hai hồ sơ của Việt Nam được thông qua với số phiếu tuyệt đối tiếp tục khẳng định giá trị của di sản tư liệu Việt Nam, góp phần bảo tồn, quảng bá và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc trong khu vực và trên thế giới.