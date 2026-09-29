UNESCO đánh giá cao quá trình hợp tác phục dựng Điện Kính Thiên

Theo ông Lazare Eloundou Assomo, đây là một quá trình đối thoại mẫu mực, bắt đầu từ năm 2023. Trung tâm Di sản Thế giới cùng Văn phòng UNESCO tại Hà Nội đã đồng hành, hỗ trợ từ những bước đầu tiên cho đến quyết định được Ủy ban Di sản Thế giới thông qua tại kỳ họp tháng 7 vừa qua ở Hàn Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TP. Hà Nội, Bộ VHTTDL, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam cùng các đại biểu khởi công dự án

Ông bày tỏ sự trân trọng đối với sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong hợp tác giữa Việt Nam với UNESCO, Ủy ban Di sản Thế giới và Cơ quan Tư vấn ICOMOS.

Đây cũng là minh chứng cho thấy Việt Nam, kể từ khi phê chuẩn Công ước Di sản Thế giới vào năm 1987, luôn coi trọng các tiêu chuẩn và uy tín của Công ước, không chỉ với tư cách một quốc gia thành viên mà còn là một thành viên tích cực, hiện đang giữ cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban Di sản Thế giới.

Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới nhấn mạnh, điểm làm nên tính độc đáo của Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long chính là sự tiếp nối đặc biệt của nơi đây với tư cách là một trung tâm quyền lực chính trị và văn hóa xuyên suốt gần 13 thế kỷ. Đây là địa điểm có ý nghĩa sâu sắc đối với lịch sử và bản sắc Việt Nam, đồng thời là một minh chứng đặc biệt cho lịch sử chung của nhân loại.

Ông ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Di sản Thế giới, đồng thời cảm ơn Chủ tịch và Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Đại sứ Việt Nam bên cạnh UNESCO về sự hợp tác trong những năm qua.

Diện mạo Điện Kính Thiên khi được phục dựng

Ông Lazare Eloundou Assomo cũng đánh giá cao Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là sự lãnh đạo của Giám đốc Trung tâm, cùng đội ngũ các nhà nghiên cứu, khảo cổ học, kiến trúc sư và các chuyên gia đã đóng góp cho quá trình này. Ông đồng thời cảm ơn các chuyên gia UNESCO và ICOMOS đã liên tục tư vấn cho đội ngũ chuyên môn Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn.

Theo ông, giá trị của Khu Di sản Trung tâm Hoàng thành Thăng Long không chỉ nằm ở những di tích khảo cổ và các công trình lịch sử, mà còn nằm trong nhiều lớp lịch sử, ký ức và truyền thống mà những di tích ấy lưu giữ, cũng như mối liên hệ bền chặt của khu di sản với người dân Hà Nội. Điện Kính Thiên, vốn gắn bó sâu sắc với lịch sử này, là một bộ phận quan trọng của Di sản Thế giới.

“Việc phục dựng được khởi động ngày hôm nay đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa Việt Nam, UNESCO, ICOMOS và Ủy ban Di sản Thế giới”, ông Lazare Eloundou Assomo nói.

Ông cho rằng Việt Nam đã đầu tư đáng kể để làm sâu sắc hơn sự hiểu biết về khu di sản. Những nỗ lực này, cùng với việc tiếp tục đối thoại, sẽ vẫn đóng vai trò thiết yếu trong quá trình triển khai tiếp theo.

Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới nhấn mạnh trách nhiệm chung của các bên là bảo đảm các thế hệ tương lai có thể hiểu vì sao Hoàng thành Thăng Long góp phần giúp nhân loại hiểu về lịch sử và vì sao việc phục dựng Điện Kính Thiên có ý nghĩa.

Ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới phát biểu tại lễ khởi công Dự án đầu tư Bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên

“Buổi lễ hôm nay sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn mới, đồng thời tái khẳng định cam kết của chúng ta trong việc tìm hiểu, bảo vệ và trao truyền những giá trị di sản đặc biệt của Hoàng thành Thăng Long cho các thế hệ mai sau”, ông Lazare Eloundou Assomo khẳng định.